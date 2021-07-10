https://ria.ru/20210710/koronavirus-1740700098.html

Ученый объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Санкт-Петербурге

Ученый объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 10.07.2021

Ученый объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Санкт-Петербурге

"Полыхающая" в Санкт-Петербурге эпидемия коронавируса связана с последними звонками и большими массовыми мероприятиями, считает доктор биологических наук,... РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T07:33

2021-07-10T07:33

2021-07-10T07:33

распространение коронавируса

сергей нетесов

коронавирус в россии

санкт-петербург

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НОВОСИБИРСК, 10 июл – РИА Новости. "Полыхающая" в Санкт-Петербурге эпидемия коронавируса связана с последними звонками и большими массовыми мероприятиями, считает доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов."В каком городе больше всего полыхала и продолжает полыхать эпидемия: в Санкт-Петербурге. А что было в Санкт-Петербурге кроме последних звонков в мае-июне? Там было три огромных международных массовых мероприятия: Петербургский экономический форум, футбол и фестиваль "Алые паруса", где как раз гуляли в основном выпускники вузов. Мы видели картинки в YouTube. Там о масках даже речь не шла. Вот почему полыхает Санкт-Петербург", - сказал ученый РИА Новости.В качестве еще одной из причин роста заболеваемости и циркуляции в Санкт-Петербурге индийского варианта коронавируса "дельта" он отметил авиарейсы в Индию."Причина сугубо материальная. Не перекрыли авиасообщение, не контролировали ношение масок, проводили массовые мероприятия без защитных мер – получайте", - сказал специалист.

https://ria.ru/20210709/koronavirus-1740595573.html

санкт-петербург

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сергей нетесов, коронавирус в россии, санкт-петербург