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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210710/koronavirus-1740700098.html
Ученый объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Санкт-Петербурге
Ученый объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 10.07.2021
Ученый объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Санкт-Петербурге
"Полыхающая" в Санкт-Петербурге эпидемия коронавируса связана с последними звонками и большими массовыми мероприятиями, считает доктор биологических наук,... РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T07:33
2021-07-10T07:33
распространение коронавируса
сергей нетесов
коронавирус в россии
санкт-петербург
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НОВОСИБИРСК, 10 июл – РИА Новости. "Полыхающая" в Санкт-Петербурге эпидемия коронавируса связана с последними звонками и большими массовыми мероприятиями, считает доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов."В каком городе больше всего полыхала и продолжает полыхать эпидемия: в Санкт-Петербурге. А что было в Санкт-Петербурге кроме последних звонков в мае-июне? Там было три огромных международных массовых мероприятия: Петербургский экономический форум, футбол и фестиваль "Алые паруса", где как раз гуляли в основном выпускники вузов. Мы видели картинки в YouTube. Там о масках даже речь не шла. Вот почему полыхает Санкт-Петербург", - сказал ученый РИА Новости.В качестве еще одной из причин роста заболеваемости и циркуляции в Санкт-Петербурге индийского варианта коронавируса "дельта" он отметил авиарейсы в Индию."Причина сугубо материальная. Не перекрыли авиасообщение, не контролировали ношение масок, проводили массовые мероприятия без защитных мер – получайте", - сказал специалист.
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сергей нетесов, коронавирус в россии, санкт-петербург
Ученый объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Санкт-Петербурге
07:33 10.07.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГорожане бегают под струями фонтана-шутихи в парке 300-летия Санкт-Петербурга
Горожане бегают под струями фонтана-шутихи в парке 300-летия Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Рост заболеваемости COVID-19 в Петербурге связан с массовыми мероприятиями, заявил ученый

Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 10 июл – РИА Новости. "Полыхающая" в Санкт-Петербурге эпидемия коронавируса связана с последними звонками и большими массовыми мероприятиями, считает доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.
"В каком городе больше всего полыхала и продолжает полыхать эпидемия: в Санкт-Петербурге. А что было в Санкт-Петербурге кроме последних звонков в мае-июне? Там было три огромных международных массовых мероприятия: Петербургский экономический форум, футбол и фестиваль "Алые паруса", где как раз гуляли в основном выпускники вузов. Мы видели картинки в YouTube. Там о масках даже речь не шла. Вот почему полыхает Санкт-Петербург", - сказал ученый РИА Новости.
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В качестве еще одной из причин роста заболеваемости и циркуляции в Санкт-Петербурге индийского варианта коронавируса "дельта" он отметил авиарейсы в Индию.
"Причина сугубо материальная. Не перекрыли авиасообщение, не контролировали ношение масок, проводили массовые мероприятия без защитных мер – получайте", - сказал специалист.
 
Распространение коронавирусаСергей НетесовКоронавирус в РоссииСанкт-Петербург
 
 
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