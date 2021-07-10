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Грузовой корабль Dragon приводнился у берегов Флориды
Грузовой корабль Dragon приводнился у берегов Флориды - РИА Новости, 10.07.2021
Грузовой корабль Dragon приводнился у берегов Флориды
Американский грузовой космический корабль Dragon приводнился у побережья Флориды, сообщает компания SpaceX на своей странице в Twitter. РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T09:30
2021-07-10T09:30
земля
международная космическая станция (мкс)
dragon spacex
космос - риа наука
spacex
флорида
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Американский грузовой космический корабль Dragon приводнился у побережья Флориды, сообщает компания SpaceX на своей странице в Twitter."Приводнение Dragon подтверждено, что завершает 22-ю миссию SpaceX по поставке грузов на Международную космическую станцию", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что американский грузовой космический корабль Dragon покинул МКС. Принадлежащий компании SpaceX корабль находился на МКС с 5 июня. Он должен был вернуться на Землю несколько дней назад, но отстыковка была отложена из-за непогоды во Флориде, куда обрушился тропический шторм "Эльза".Dragon - единственный грузовой корабль, который способен возвращать на Землю грузы с МКС. В этот раз он должен привезти со станции около 2,3 тонны груза, в том числе результаты научных экспериментов.
https://ria.ru/20210522/spacex-1733470371.html
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земля, международная космическая станция (мкс), dragon spacex, космос - риа наука, spacex, флорида
Грузовой корабль Dragon приводнился у берегов Флориды
09:30 10.07.2021
 
© NASAКосмический корабль Crew Dragon перед стыковкой с Международной космической станцией
Космический корабль Crew Dragon перед стыковкой с Международной космической станцией
© NASA

Космический грузовой корабль Dragon приводнился у берегов Флориды

Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Американский грузовой космический корабль Dragon приводнился у побережья Флориды, сообщает компания SpaceX на своей странице в Twitter.
"Приводнение Dragon подтверждено, что завершает 22-ю миссию SpaceX по поставке грузов на Международную космическую станцию", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что американский грузовой космический корабль Dragon покинул МКС. Принадлежащий компании SpaceX корабль находился на МКС с 5 июня. Он должен был вернуться на Землю несколько дней назад, но отстыковка была отложена из-за непогоды во Флориде, куда обрушился тропический шторм "Эльза".
Dragon - единственный грузовой корабль, который способен возвращать на Землю грузы с МКС. В этот раз он должен привезти со станции около 2,3 тонны груза, в том числе результаты научных экспериментов.
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