https://ria.ru/20210710/korabl-1740706084.html

Грузовой корабль Dragon приводнился у берегов Флориды

Грузовой корабль Dragon приводнился у берегов Флориды - РИА Новости, 10.07.2021

Грузовой корабль Dragon приводнился у берегов Флориды

Американский грузовой космический корабль Dragon приводнился у побережья Флориды, сообщает компания SpaceX на своей странице в Twitter. РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T09:30

2021-07-10T09:30

2021-07-10T09:30

земля

международная космическая станция (мкс)

dragon spacex

космос - риа наука

spacex

флорида

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586297159_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_bd61f5d00f07b96a9d750a3373d6dd4e.jpg

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Американский грузовой космический корабль Dragon приводнился у побережья Флориды, сообщает компания SpaceX на своей странице в Twitter."Приводнение Dragon подтверждено, что завершает 22-ю миссию SpaceX по поставке грузов на Международную космическую станцию", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что американский грузовой космический корабль Dragon покинул МКС. Принадлежащий компании SpaceX корабль находился на МКС с 5 июня. Он должен был вернуться на Землю несколько дней назад, но отстыковка была отложена из-за непогоды во Флориде, куда обрушился тропический шторм "Эльза".Dragon - единственный грузовой корабль, который способен возвращать на Землю грузы с МКС. В этот раз он должен привезти со станции около 2,3 тонны груза, в том числе результаты научных экспериментов.

https://ria.ru/20210522/spacex-1733470371.html

земля

флорида

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

земля, международная космическая станция (мкс), dragon spacex, космос - риа наука, spacex, флорида