https://ria.ru/20210710/khakery-1740751551.html

В одном из регионов ФРГ ввели режим ЧС из-за хакерской атаки

В одном из регионов ФРГ ввели режим ЧС из-за хакерской атаки - РИА Новости, 10.07.2021

В одном из регионов ФРГ ввели режим ЧС из-за хакерской атаки

Хакерская атака в округе Анхальт-Битерфельд (федеральная земля Саксония-Анхальт) стала причиной для объявления чрезвычайной ситуации, это первый подобный случай РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T18:39

2021-07-10T18:39

2021-07-10T18:50

чс

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саксония-анхальт

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БЕРЛИН, 10 июл - РИА Новости. Хакерская атака в округе Анхальт-Битерфельд (федеральная земля Саксония-Анхальт) стала причиной для объявления чрезвычайной ситуации, это первый подобный случай в ФРГ, сообщила в субботу радиостанция Deutschlandfunk.Преступники атаковали компьютерную систему округа несколько дней назад, администрация заявляет, что работу придется прервать почти на две недели.В округе с населением около 157 тысяч человек временно не смогут выплачиваться какие-либо социальные и другие пособия. По словам представителя администрации, решение объявить ЧС принято для того, чтобы "быстрее отреагировать". Федеральное управление информационной безопасности в ФРГ объявило, что подключилось к работам на месте.Хакеры, организовавшие атаку, подозреваются в вымогательстве, сообщила радиостанция. Речь идет о шифровании данных, которые могут быть дешифрованы после выплаты необходимой суммы выкупа.

https://radiosputnik.ria.ru/20210630/khakery-1739214176.html

саксония-анхальт

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чс, хакеры, саксония-анхальт, германия, технологии, в мире