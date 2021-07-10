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В одном из регионов ФРГ ввели режим ЧС из-за хакерской атаки
В одном из регионов ФРГ ввели режим ЧС из-за хакерской атаки - РИА Новости, 10.07.2021
В одном из регионов ФРГ ввели режим ЧС из-за хакерской атаки
Хакерская атака в округе Анхальт-Битерфельд (федеральная земля Саксония-Анхальт) стала причиной для объявления чрезвычайной ситуации, это первый подобный случай РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T18:39
2021-07-10T18:50
чс
хакеры
саксония-анхальт
германия
технологии
в мире
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БЕРЛИН, 10 июл - РИА Новости. Хакерская атака в округе Анхальт-Битерфельд (федеральная земля Саксония-Анхальт) стала причиной для объявления чрезвычайной ситуации, это первый подобный случай в ФРГ, сообщила в субботу радиостанция Deutschlandfunk.Преступники атаковали компьютерную систему округа несколько дней назад, администрация заявляет, что работу придется прервать почти на две недели.В округе с населением около 157 тысяч человек временно не смогут выплачиваться какие-либо социальные и другие пособия. По словам представителя администрации, решение объявить ЧС принято для того, чтобы "быстрее отреагировать". Федеральное управление информационной безопасности в ФРГ объявило, что подключилось к работам на месте.Хакеры, организовавшие атаку, подозреваются в вымогательстве, сообщила радиостанция. Речь идет о шифровании данных, которые могут быть дешифрованы после выплаты необходимой суммы выкупа.
https://radiosputnik.ria.ru/20210630/khakery-1739214176.html
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чс, хакеры, саксония-анхальт, германия, технологии, в мире
В одном из регионов ФРГ ввели режим ЧС из-за хакерской атаки
18:39 10.07.2021 (обновлено: 18:50 10.07.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловХакерская атака
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов

В одной из земель ФРГ впервые ввели чрезвычайную ситуацию из-за атаки хакеров

Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 10 июл - РИА Новости. Хакерская атака в округе Анхальт-Битерфельд (федеральная земля Саксония-Анхальт) стала причиной для объявления чрезвычайной ситуации, это первый подобный случай в ФРГ, сообщила в субботу радиостанция Deutschlandfunk.
Преступники атаковали компьютерную систему округа несколько дней назад, администрация заявляет, что работу придется прервать почти на две недели.
"Работа практически парализована", - приводит радиостанция слова представителя администрации.
В округе с населением около 157 тысяч человек временно не смогут выплачиваться какие-либо социальные и другие пособия. По словам представителя администрации, решение объявить ЧС принято для того, чтобы "быстрее отреагировать". Федеральное управление информационной безопасности в ФРГ объявило, что подключилось к работам на месте.
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
30 июня, 13:38В мире
Bild: российские хакеры атаковали инфраструктуру Германии
Хакеры, организовавшие атаку, подозреваются в вымогательстве, сообщила радиостанция. Речь идет о шифровании данных, которые могут быть дешифрованы после выплаты необходимой суммы выкупа.
 
ЧСхакерыСаксония-АнхальтГерманияТехнологииВ мире
 
 
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