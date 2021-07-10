https://ria.ru/20210710/kazaki-1740731495.html

Путин поддержал идею создания в Росгвардии казачьих подразделений

Путин поддержал идею создания в Росгвардии казачьих подразделений - РИА Новости, 10.07.2021

Путин поддержал идею создания в Росгвардии казачьих подразделений

Владимир Путин поддержал идею о создании в Росгвардии отдельных казачьих подразделений, заявил полпред главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе... РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T14:49

2021-07-10T14:49

2021-07-10T16:14

россия

северо-кавказский федеральный округ

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

владимир путин

юрий чайка

нальчик

общество

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НАЛЬЧИК, 10 июл — РИА Новости. Владимир Путин поддержал идею о создании в Росгвардии отдельных казачьих подразделений, заявил полпред главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка, выступая в Нальчике на Евразийском форуме казачьей молодежи "Казачье единство — 2021".По его мнению, казаки должны быть территориальным подразделением Росгвардии. Чайка отметил, что написал президенту соответствующую бумагу и тот поддержал эту инициативу.Полпред добавил, что речь идет о чисто казачьих формированиях.С идеей привлекать казаков к охране и защите гособъектов и обеспечению общественной безопасности Чайка выступил в марте. Тогда он говорил о том, что терские казаки могли бы наладить сотрудничество с частями Минобороны и Росгвардии.Росгвардия создана в 2016 году на основе внутренних войск МВД. В ее состав вошли также органы управления и подразделения МВД по контролю в сфере оборота оружия, частной охранной деятельности, отряды СОБР и ОМОН, Центр специального назначения сил оперативного реагирования и авиации МВД, а также другие подразделения. Войска Росгвардии принимают участие в обеспечении общественной безопасности, охраняют особо важные объекты, участвуют в борьбе с терроризмом и экстремизмом, оказывают содействие пограничным органам, осуществляют федеральный государственный контроль за оборотом оружия и в области частной охранной деятельности, выполняют самые различные задачи.

https://ria.ru/20210419/kazaki-1728636257.html

россия

северо-кавказский федеральный округ

нальчик

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россия, северо-кавказский федеральный округ, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), владимир путин, юрий чайка, нальчик, общество