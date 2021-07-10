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Путин поддержал идею создания в Росгвардии казачьих подразделений
Путин поддержал идею создания в Росгвардии казачьих подразделений - РИА Новости, 10.07.2021
Путин поддержал идею создания в Росгвардии казачьих подразделений
Владимир Путин поддержал идею о создании в Росгвардии отдельных казачьих подразделений, заявил полпред главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе... РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T14:49
2021-07-10T16:14
россия
северо-кавказский федеральный округ
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
владимир путин
юрий чайка
нальчик
общество
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НАЛЬЧИК, 10 июл — РИА Новости. Владимир Путин поддержал идею о создании в Росгвардии отдельных казачьих подразделений, заявил полпред главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка, выступая в Нальчике на Евразийском форуме казачьей молодежи "Казачье единство — 2021".По его мнению, казаки должны быть территориальным подразделением Росгвардии. Чайка отметил, что написал президенту соответствующую бумагу и тот поддержал эту инициативу.Полпред добавил, что речь идет о чисто казачьих формированиях.С идеей привлекать казаков к охране и защите гособъектов и обеспечению общественной безопасности Чайка выступил в марте. Тогда он говорил о том, что терские казаки могли бы наладить сотрудничество с частями Минобороны и Росгвардии.Росгвардия создана в 2016 году на основе внутренних войск МВД. В ее состав вошли также органы управления и подразделения МВД по контролю в сфере оборота оружия, частной охранной деятельности, отряды СОБР и ОМОН, Центр специального назначения сил оперативного реагирования и авиации МВД, а также другие подразделения. Войска Росгвардии принимают участие в обеспечении общественной безопасности, охраняют особо важные объекты, участвуют в борьбе с терроризмом и экстремизмом, оказывают содействие пограничным органам, осуществляют федеральный государственный контроль за оборотом оружия и в области частной охранной деятельности, выполняют самые различные задачи.
https://ria.ru/20210419/kazaki-1728636257.html
россия
северо-кавказский федеральный округ
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россия, северо-кавказский федеральный округ, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), владимир путин, юрий чайка, нальчик, общество
Путин поддержал идею создания в Росгвардии казачьих подразделений
14:49 10.07.2021 (обновлено: 16:14 10.07.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкАтаман Кубанского казачьего войска Александр Власов
Атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Путин поддержал идею создания в составе Росгвардии отдельных казачьих подразделений

Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 10 июл — РИА Новости. Владимир Путин поддержал идею о создании в Росгвардии отдельных казачьих подразделений, заявил полпред главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка, выступая в Нальчике на Евразийском форуме казачьей молодежи "Казачье единство — 2021".
По его мнению, казаки должны быть территориальным подразделением Росгвардии. Чайка отметил, что написал президенту соответствующую бумагу и тот поддержал эту инициативу.
Полпред добавил, что речь идет о чисто казачьих формированиях.
"Это будут, мы так думаем, казачьи полки, батальоны будут созданы, именно исключительно казачьи. Они будут находиться по месту дислокации, по месту жительства казаков. Это наша мысль, идея. Как мы ее реализуем, сложно сказать, но будем стараться в такой плоскости ее реализовывать", — сказал он.
С идеей привлекать казаков к охране и защите гособъектов и обеспечению общественной безопасности Чайка выступил в марте. Тогда он говорил о том, что терские казаки могли бы наладить сотрудничество с частями Минобороны и Росгвардии.
Росгвардия создана в 2016 году на основе внутренних войск МВД. В ее состав вошли также органы управления и подразделения МВД по контролю в сфере оборота оружия, частной охранной деятельности, отряды СОБР и ОМОН, Центр специального назначения сил оперативного реагирования и авиации МВД, а также другие подразделения. Войска Росгвардии принимают участие в обеспечении общественной безопасности, охраняют особо важные объекты, участвуют в борьбе с терроризмом и экстремизмом, оказывают содействие пограничным органам, осуществляют федеральный государственный контроль за оборотом оружия и в области частной охранной деятельности, выполняют самые различные задачи.
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РоссияСеверо-Кавказский Федеральный округФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Владимир ПутинЮрий ЧайкаНальчикОбщество
 
 
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