https://ria.ru/20210710/kater-1740763428.html
В Черное море вошел греческий ракетный катер
В Черное море вошел греческий ракетный катер - РИА Новости, 10.07.2021
В Черное море вошел греческий ракетный катер
В Черное море вошел ракетный катер ВМС Греции "Даниолос", сообщили в Национальном центре управления обороной России. РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T22:37
2021-07-10T22:37
2021-07-10T23:04
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В Черное море вошел ракетный катер ВМС Греции "Даниолос", сообщили в Национальном центре управления обороной России. В ведомстве добавили, что Черноморский флот приступил к контролю действий иностранного военного корабля. Ранее на этой неделе министр иностранных дел Греции Никос Дендиас после переговоров с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что Афины поддерживают курс Киева на укрепление связей с НАТО и активно участвуют в "мерах безопасности для Украины через нашу авиабазу в Актио, периодическое присутствие наших военно-морских сил в Черном море и в целом силами, которыми мы вносим свой вклад в качестве постоянного члена НАТО".Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. Североатлантический альянс расширяет деятельность и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что Москва не представляет ни для кого угрозы, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20210702/provokatsii-1739474536.html
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sea breeze, в мире, россия, черное море, греция
В Черное море вошел греческий ракетный катер
22:37 10.07.2021 (обновлено: 23:04 10.07.2021)
Силы Черноморского флота контролируют действия ракетного катера ВМС Греции