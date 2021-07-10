https://ria.ru/20210710/ipoteka-1740707281.html

Эксперт назвал идеальный размер сбережений для ипотечных заемщиков

Эксперт назвал идеальный размер сбережений для ипотечных заемщиков - РИА Новости, 10.07.2021

Эксперт назвал идеальный размер сбережений для ипотечных заемщиков

Россиянам при оформлении ипотеки желательно сформировать сбережения хотя бы в один-два ежемесячных платежа по кредиту, идеальным же размером такой "подушки"... РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T09:47

2021-07-10T09:47

2021-07-10T09:47

россия

ипотека

недвижимость

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737354044_0:16:3160:1793_1920x0_80_0_0_78b571fd2710893e6d7f09a9fdffaf2a.jpg

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россиянам при оформлении ипотеки желательно сформировать сбережения хотя бы в один-два ежемесячных платежа по кредиту, идеальным же размером такой "подушки" станет сумма в 6-12 платежей, рассказал РИА Новости директор по продуктам платформы залогового кредитования Online-Ipoteka Дмитрий Питецкий.Средний ежемесячный платеж по ипотечному кредиту в настоящее время составляет 55-60 тысяч рублей в Москве и 23-27 тысяч рублей в регионах.Таким образом, заемщик должен иметь "про запас" минимум 60-120 тысяч рублей в Москве и 30-60 тысяч в регионах, а в идеале - 360-720 тысяч рублей и 180-360 тысяч рублей соответственно.Однако, по данным компании, сбережения на случай проблем с выплатой ипотечного кредита имеют лишь 27% заемщиков, из них порядка 60% располагают суммой, которой хватит на два-три ежемесячных платежа. В то же время примерно 8-10% заемщиков в принципе не планируют обзаводиться "подушкой безопасности" для решения возможных проблем с кредитом, добавил Питецкий.По данным ЦБ, общий объем задолженности россиян по ипотеке в мае продолжил увеличиваться - на 2,1%, до рекордных 10,27 триллиона рублей. Средний срок кредита впервые превысил 20 лет, а средняя ставка по ипотеке второй месяц подряд держалась на уровне 7,3% годовых.

https://realty.ria.ru/20210710/zhile-1740694642.html

https://ria.ru/20210703/ipoteka-1739722197.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ипотека, недвижимость, экономика