Эксперт назвал идеальный размер сбережений для ипотечных заемщиков
Эксперт платформы Online-Ipoteka назвал размер "подушки безопасности" для ипотечных заемщиков
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россиянам при оформлении ипотеки желательно сформировать сбережения хотя бы в один-два ежемесячных платежа по кредиту, идеальным же размером такой "подушки" станет сумма в 6-12 платежей, рассказал РИА Новости директор по продуктам платформы залогового кредитования Online-Ipoteka Дмитрий Питецкий.
"Мы рекомендуем часть средств сохранять в виде "подушки безопасности" на случай ухудшения финансового положения заемщика. По нашим оценкам, минимальный размер такой "подушки" должен быть равен сумме одного-двух ежемесячных платежей по кредиту, в идеале – 6-12 платежам", - советует он.
Средний ежемесячный платеж по ипотечному кредиту в настоящее время составляет 55-60 тысяч рублей в Москве и 23-27 тысяч рублей в регионах.
Таким образом, заемщик должен иметь "про запас" минимум 60-120 тысяч рублей в Москве и 30-60 тысяч в регионах, а в идеале - 360-720 тысяч рублей и 180-360 тысяч рублей соответственно.
Однако, по данным компании, сбережения на случай проблем с выплатой ипотечного кредита имеют лишь 27% заемщиков, из них порядка 60% располагают суммой, которой хватит на два-три ежемесячных платежа. В то же время примерно 8-10% заемщиков в принципе не планируют обзаводиться "подушкой безопасности" для решения возможных проблем с кредитом, добавил Питецкий.
По данным ЦБ, общий объем задолженности россиян по ипотеке в мае продолжил увеличиваться - на 2,1%, до рекордных 10,27 триллиона рублей. Средний срок кредита впервые превысил 20 лет, а средняя ставка по ипотеке второй месяц подряд держалась на уровне 7,3% годовых.