В Госдуме оценили призыв Британии отменить закон об иноагентах
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время онлайн-брифинга
Глава комитета Госдумы Леонид Слуцкий оценил призыв Великобритании отменить закон об иноагентах
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Двойные стандарты, которые применяют представители зарубежных стран в отношении России, становятся нормой взаимодействия на европейских политических площадках, такое мнение выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Шулерство и двойные стандарты действительно становятся нормой на площадке ОБСЕ и ее Парламентской ассамблеи. Но там забывают, что афоризм "что положено Юпитеру, не положено быку" в отношении России не работает и работать никогда не будет", - написал российский парламентарий написал в своем Telegram-канале, комментируя призыв британской стороны отменить закон об иноагентах и нежелательных организациях в РФ.
"Мы не позволим вмешиваться в наш суверенитет и диктовать, по каким законам нам жить", - заключил Слуцкий.
Закон о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иноагентами в РФ, которые занимаются политической деятельностью на средства из-за рубежа, был принят в России в декабре 2020 года. Документ предусматривает, что физлица, получающие иностранное финансирование на политическую деятельность, признаются иностранными агентами. Аналогичный статус могут получить незарегистрированные политические НКО с иностранным финансированием. Аналоги закона существуют в США, Венгрии, Израиле, Австралии.