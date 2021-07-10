https://ria.ru/20210710/inoagenty-1740713547.html

В Госдуме оценили призыв Британии отменить закон об иноагентах

В Госдуме оценили призыв Британии отменить закон об иноагентах - РИА Новости, 10.07.2021

В Госдуме оценили призыв Британии отменить закон об иноагентах

Двойные стандарты, которые применяют представители зарубежных стран в отношении России, становятся нормой взаимодействия на европейских политических площадках,... РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T11:06

2021-07-10T11:06

2021-07-10T11:06

россия

леонид слуцкий (политик)

великобритания

в мире

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Двойные стандарты, которые применяют представители зарубежных стран в отношении России, становятся нормой взаимодействия на европейских политических площадках, такое мнение выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий."Шулерство и двойные стандарты действительно становятся нормой на площадке ОБСЕ и ее Парламентской ассамблеи. Но там забывают, что афоризм "что положено Юпитеру, не положено быку" в отношении России не работает и работать никогда не будет", - написал российский парламентарий написал в своем Telegram-канале, комментируя призыв британской стороны отменить закон об иноагентах и нежелательных организациях в РФ.Закон о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иноагентами в РФ, которые занимаются политической деятельностью на средства из-за рубежа, был принят в России в декабре 2020 года. Документ предусматривает, что физлица, получающие иностранное финансирование на политическую деятельность, признаются иностранными агентами. Аналогичный статус могут получить незарегистрированные политические НКО с иностранным финансированием. Аналоги закона существуют в США, Венгрии, Израиле, Австралии.

https://ria.ru/20210616/vstrecha-1737301031.html

россия

великобритания

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россия, леонид слуцкий (политик), великобритания, в мире