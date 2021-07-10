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В Госдуме оценили призыв Британии отменить закон об иноагентах
В Госдуме оценили призыв Британии отменить закон об иноагентах - РИА Новости, 10.07.2021
В Госдуме оценили призыв Британии отменить закон об иноагентах
Двойные стандарты, которые применяют представители зарубежных стран в отношении России, становятся нормой взаимодействия на европейских политических площадках,... РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T11:06
2021-07-10T11:06
россия
леонид слуцкий (политик)
великобритания
в мире
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Двойные стандарты, которые применяют представители зарубежных стран в отношении России, становятся нормой взаимодействия на европейских политических площадках, такое мнение выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий."Шулерство и двойные стандарты действительно становятся нормой на площадке ОБСЕ и ее Парламентской ассамблеи. Но там забывают, что афоризм "что положено Юпитеру, не положено быку" в отношении России не работает и работать никогда не будет", - написал российский парламентарий написал в своем Telegram-канале, комментируя призыв британской стороны отменить закон об иноагентах и нежелательных организациях в РФ.Закон о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иноагентами в РФ, которые занимаются политической деятельностью на средства из-за рубежа, был принят в России в декабре 2020 года. Документ предусматривает, что физлица, получающие иностранное финансирование на политическую деятельность, признаются иностранными агентами. Аналогичный статус могут получить незарегистрированные политические НКО с иностранным финансированием. Аналоги закона существуют в США, Венгрии, Израиле, Австралии.
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россия, леонид слуцкий (политик), великобритания, в мире
В Госдуме оценили призыв Британии отменить закон об иноагентах
11:06 10.07.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время онлайн-брифинга
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время онлайн-брифинга - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Глава комитета Госдумы Леонид Слуцкий оценил призыв Великобритании отменить закон об иноагентах

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Двойные стандарты, которые применяют представители зарубежных стран в отношении России, становятся нормой взаимодействия на европейских политических площадках, такое мнение выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Шулерство и двойные стандарты действительно становятся нормой на площадке ОБСЕ и ее Парламентской ассамблеи. Но там забывают, что афоризм "что положено Юпитеру, не положено быку" в отношении России не работает и работать никогда не будет", - написал российский парламентарий написал в своем Telegram-канале, комментируя призыв британской стороны отменить закон об иноагентах и нежелательных организациях в РФ.
"Мы не позволим вмешиваться в наш суверенитет и диктовать, по каким законам нам жить", - заключил Слуцкий.
Закон о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иноагентами в РФ, которые занимаются политической деятельностью на средства из-за рубежа, был принят в России в декабре 2020 года. Документ предусматривает, что физлица, получающие иностранное финансирование на политическую деятельность, признаются иностранными агентами. Аналогичный статус могут получить незарегистрированные политические НКО с иностранным финансированием. Аналоги закона существуют в США, Венгрии, Израиле, Австралии.
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