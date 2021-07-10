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Литва выделит 42 миллиона евро на укрепление границы с Белоруссией
Литва выделит 42 миллиона евро на укрепление границы с Белоруссией - РИА Новости, 10.07.2021
Литва выделит 42 миллиона евро на укрепление границы с Белоруссией
Литва намерена выделить 42 миллиона евро на укрепление границы с Белоруссией на фоне притока нелегальных мигрантов, об этом сообщила немецкая медиагруппа... РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T17:31
2021-07-10T17:31
ингрида шимоните
frontex
александр лукашенко
евросоюз
эстония
минск
белоруссия
в мире
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БЕРЛИН, 10 июл - РИА Новости. Литва намерена выделить 42 миллиона евро на укрепление границы с Белоруссией на фоне притока нелегальных мигрантов, об этом сообщила немецкая медиагруппа Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) со ссылкой на посла Литвы в ФРГ Рамунаса Мисюлиса.Издание сообщает, что Литва, по словам посла, видит "гибридную агрессию" со стороны Белоруссии, в связи с чем рассчитывает на поддержку Европейского союза и намерена выделить 42 миллиона евро на укрепление границы с Белоруссией, в том числе на систему наблюдения. При этом нелегальная миграция представляет "общую проблему" для всего Евросоюза. "Искатели убежища хотят попасть не в Литву, а в Германию или Швецию", - приводит RND слова Мисюлиса.Он также подчеркнул, что Европейское агентство пограничной и береговой охраны Frontex поддерживает Литву: в страну планируется направить 30 пограничников от ведомства и несколько автомобилей, соседняя Эстония также выделит еще 10 сотрудников.Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов. В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что республика больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС – из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил". Премьер Литвы Ингрида Шимоните заявила, что республика решила отгородиться от Белоруссии забором с колючей проволокой.
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эстония
минск
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ингрида шимоните, frontex, александр лукашенко, евросоюз, эстония, минск, белоруссия, в мире
Литва выделит 42 миллиона евро на укрепление границы с Белоруссией
17:31 10.07.2021
 
© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкАвтомобили на пересечении белорусско-литовской границы в пункте пропуска "Бенякони" в Гродненской области Белоруссии
Автомобили на пересечении белорусско-литовской границы в пункте пропуска Бенякони в Гродненской области Белоруссии - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк

Литва выделит 42 миллиона евро на укрепление границы с Белоруссией

Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 10 июл - РИА Новости. Литва намерена выделить 42 миллиона евро на укрепление границы с Белоруссией на фоне притока нелегальных мигрантов, об этом сообщила немецкая медиагруппа Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) со ссылкой на посла Литвы в ФРГ Рамунаса Мисюлиса.
Издание сообщает, что Литва, по словам посла, видит "гибридную агрессию" со стороны Белоруссии, в связи с чем рассчитывает на поддержку Европейского союза и намерена выделить 42 миллиона евро на укрепление границы с Белоруссией, в том числе на систему наблюдения. При этом нелегальная миграция представляет "общую проблему" для всего Евросоюза. "Искатели убежища хотят попасть не в Литву, а в Германию или Швецию", - приводит RND слова Мисюлиса.
Он также подчеркнул, что Европейское агентство пограничной и береговой охраны Frontex поддерживает Литву: в страну планируется направить 30 пограничников от ведомства и несколько автомобилей, соседняя Эстония также выделит еще 10 сотрудников.
Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов. В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что республика больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС – из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил". Премьер Литвы Ингрида Шимоните заявила, что республика решила отгородиться от Белоруссии забором с колючей проволокой.
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