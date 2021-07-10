https://ria.ru/20210710/granitsa-1740730249.html

В Армении ответили на заявление Азербайджана об обстреле на границе

В Армении ответили на заявление Азербайджана об обстреле на границе - РИА Новости, 10.07.2021

В Армении ответили на заявление Азербайджана об обстреле на границе

Министерство обороны Армении назвало не соответствующим действительности заявление военного ведомства Азербайджана об обстреле армянскими вооруженными силами... РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T14:37

2021-07-10T14:37

2021-07-10T15:03

россия

никол пашинян

минобороны азербайджана

минобороны армении

одкб

владимир путин

азербайджан

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574371115_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_5850b59806485a578b7de70d8848bd61.jpg

ЕРЕВАН, 10 июл – РИА Новости. Министерство обороны Армении назвало не соответствующим действительности заявление военного ведомства Азербайджана об обстреле армянскими вооруженными силами азербайджанских позиций на границе.Ранее в Баку заявили, что 9 июля подразделения вооруженных сил Армении с позиций в Чамбаракском районе подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении села Заманлы Гядабейского района."Распространенное министерством обороны Азербайджана заявление о том, вечером 9 июля подразделения ВС Армении открыли огонь по азербайджанским позициям на участке границы, прилегающей к Гегаркуникской области, не соответствует действительности. Армянская сторона огонь не открывала, и как уже мы отмечали, в случае необходимости лишь противодействует противнику", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте военного ведомства Армении.Стороны периодически сообщают об инцидентах.Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась 12 мая. Минобороны Армении сообщало, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. И. о. премьера Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном.В конце мая минобороны Азербайджана заявило о задержании шестерых армянских военных при попытке перейти границу. Оборонное ведомство Армении в свою очередь заявило, что шестеро военных были пленены, когда "проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области" на границе с Азербайджаном.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось лишь трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве России Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также, в частности, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210621/azerbaydzhan-1737879492.html

https://ria.ru/20210617/granitsa-1737446638.html

россия

азербайджан

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, никол пашинян, минобороны азербайджана, минобороны армении, одкб, владимир путин, азербайджан, армения, в мире