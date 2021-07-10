США не планируют отправлять военную помощь на Гаити, сообщили СМИ
21:49 10.07.2021 (обновлено: 23:22 10.07.2021)
© AP Photo / Joseph OdelynВоенные рядом с резиденцией убитого президента Гаити Жовенеля Моиза в Порт-о-Пренсе, Гаити
© AP Photo / Joseph Odelyn
Nouvelliste: США не планируют отправлять военную помощь на Гаити
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. США пока не планируют направлять военную помощь в Гаити, несмотря на запрос местных властей в связи с убийством президента Жовенеля Моиза, сообщает местная газета Nouvelliste со ссылкой на источник.
Согласно источнику в администрации США, на данный момент Вашингтон не собирается оказывать военную помощь стране.
Эту же информацию сообщило и американское издание New York Times. "В настоящее время нет планов по оказанию (Гаити - ред.) военной помощи США", - цитирует газета высокопоставленного чиновника американской администрации.
Ранее власти Гаити попросили США направить войска для помощи в защите инфраструктуры, портов, аэропортов и энергетических систем. Запрос о направлении войск США касается ограниченного числа военнослужащих - около 500 человек.
Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельные огнестрельные ранения при нападении на его резиденцию в ночь на 7 июля. Его супруга Мартин Моиз в тяжелом состоянии с ранением живота и рук была перевезена на лечение в Майами. Власти Гаити сообщили о задержании подозреваемых в причастности к убийству президента. Гаитянский министр по делам голосования и межпартийных отношений сообщил, что отряд наемников, убивших Моиза, состоял из 26 человек.
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