https://ria.ru/20210710/gaiti-1740761621.html

США не планируют отправлять военную помощь на Гаити, сообщили СМИ

США не планируют отправлять военную помощь на Гаити, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.07.2021

США не планируют отправлять военную помощь на Гаити, сообщили СМИ

США пока не планируют направлять военную помощь в Гаити, несмотря на запрос местных властей в связи с убийством президента Жовенеля Моиза, сообщает местная... РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T21:49

2021-07-10T21:49

2021-07-10T23:22

убийство президента гаити

жовенель моиз

гаити

вашингтон (город)

сша

в мире

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. США пока не планируют направлять военную помощь в Гаити, несмотря на запрос местных властей в связи с убийством президента Жовенеля Моиза, сообщает местная газета Nouvelliste со ссылкой на источник.Согласно источнику в администрации США, на данный момент Вашингтон не собирается оказывать военную помощь стране.Эту же информацию сообщило и американское издание New York Times. "В настоящее время нет планов по оказанию (Гаити - ред.) военной помощи США", - цитирует газета высокопоставленного чиновника американской администрации.Ранее власти Гаити попросили США направить войска для помощи в защите инфраструктуры, портов, аэропортов и энергетических систем. Запрос о направлении войск США касается ограниченного числа военнослужащих - около 500 человек.Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельные огнестрельные ранения при нападении на его резиденцию в ночь на 7 июля. Его супруга Мартин Моиз в тяжелом состоянии с ранением живота и рук была перевезена на лечение в Майами. Власти Гаити сообщили о задержании подозреваемых в причастности к убийству президента. Гаитянский министр по делам голосования и межпартийных отношений сообщил, что отряд наемников, убивших Моиза, состоял из 26 человек.

https://ria.ru/20210710/gaiti-1740750907.html

https://ria.ru/20210709/gaiti-1740673174.html

гаити

вашингтон (город)

сша

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убийство президента гаити, жовенель моиз, гаити, вашингтон (город), сша, в мире