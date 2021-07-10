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США не планируют отправлять военную помощь на Гаити, сообщили СМИ
США не планируют отправлять военную помощь на Гаити, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.07.2021
США не планируют отправлять военную помощь на Гаити, сообщили СМИ
США пока не планируют направлять военную помощь в Гаити, несмотря на запрос местных властей в связи с убийством президента Жовенеля Моиза, сообщает местная... РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T21:49
2021-07-10T23:22
убийство президента гаити
жовенель моиз
гаити
вашингтон (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. США пока не планируют направлять военную помощь в Гаити, несмотря на запрос местных властей в связи с убийством президента Жовенеля Моиза, сообщает местная газета Nouvelliste со ссылкой на источник.Согласно источнику в администрации США, на данный момент Вашингтон не собирается оказывать военную помощь стране.Эту же информацию сообщило и американское издание New York Times. "В настоящее время нет планов по оказанию (Гаити - ред.) военной помощи США", - цитирует газета высокопоставленного чиновника американской администрации.Ранее власти Гаити попросили США направить войска для помощи в защите инфраструктуры, портов, аэропортов и энергетических систем. Запрос о направлении войск США касается ограниченного числа военнослужащих - около 500 человек.Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельные огнестрельные ранения при нападении на его резиденцию в ночь на 7 июля. Его супруга Мартин Моиз в тяжелом состоянии с ранением живота и рук была перевезена на лечение в Майами. Власти Гаити сообщили о задержании подозреваемых в причастности к убийству президента. Гаитянский министр по делам голосования и межпартийных отношений сообщил, что отряд наемников, убивших Моиза, состоял из 26 человек.
https://ria.ru/20210710/gaiti-1740750907.html
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убийство президента гаити, жовенель моиз, гаити, вашингтон (город), сша, в мире
США не планируют отправлять военную помощь на Гаити, сообщили СМИ
21:49 10.07.2021 (обновлено: 23:22 10.07.2021)
 
© AP Photo / Joseph OdelynВоенные рядом с резиденцией убитого президента Гаити Жовенеля Моиза в Порт-о-Пренсе, Гаити
Военные рядом с резиденцией убитого президента Гаити Жовенеля Моиза в Порт-о-Пренсе, Гаити - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
© AP Photo / Joseph Odelyn

Nouvelliste: США не планируют отправлять военную помощь на Гаити

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. США пока не планируют направлять военную помощь в Гаити, несмотря на запрос местных властей в связи с убийством президента Жовенеля Моиза, сообщает местная газета Nouvelliste со ссылкой на источник.
Согласно источнику в администрации США, на данный момент Вашингтон не собирается оказывать военную помощь стране.
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Эту же информацию сообщило и американское издание New York Times. "В настоящее время нет планов по оказанию (Гаити - ред.) военной помощи США", - цитирует газета высокопоставленного чиновника американской администрации.
Ранее власти Гаити попросили США направить войска для помощи в защите инфраструктуры, портов, аэропортов и энергетических систем. Запрос о направлении войск США касается ограниченного числа военнослужащих - около 500 человек.
Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельные огнестрельные ранения при нападении на его резиденцию в ночь на 7 июля. Его супруга Мартин Моиз в тяжелом состоянии с ранением живота и рук была перевезена на лечение в Майами. Власти Гаити сообщили о задержании подозреваемых в причастности к убийству президента. Гаитянский министр по делам голосования и межпартийных отношений сообщил, что отряд наемников, убивших Моиза, состоял из 26 человек.
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Убийство президента ГаитиЖовенель МоизГаитиВашингтон (город)СШАВ мире
 
 
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