https://ria.ru/20210710/gaiti-1740698320.html

В ООН изучают письмо от Гаити с просьбой направить войска

В ООН изучают письмо от Гаити с просьбой направить войска - РИА Новости, 10.07.2021

В ООН изучают письмо от Гаити с просьбой направить войска

В ООН получили письмо от властей Гаити с просьбой направить войска в республику, оно изучается, но подобное решение должен принимать Совет Безопасности, завили... РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T04:31

2021-07-10T04:31

2021-07-10T07:12

убийство президента гаити

жовенель моиз

совет безопасности оон

гаити

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в мире

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ООН, 10 июл – РИА Новости. В ООН получили письмо от властей Гаити с просьбой направить войска в республику, оно изучается, но подобное решение должен принимать Совет Безопасности, завили РИА Новости в офисе генерального секретаря организации.Власти Гаити ранее обратились к ООН с просьбой направить войска для помощи в обеспечении безопасности страны, в частности ключевых объектов инфраструктуры, после убийства президента Жовенеля Моиза."Наша специальная политическая миссия на Гаити (BINUH) получила письмо, которое находится на рассмотрении. Вопрос о вводе войск при любых обстоятельствах решается Советом Безопасности", - сказал собеседник агентства.Письмо офиса премьер-министра Гаити, направленное представительству ООН в стране, датируется 7 июля. Как отмечали СМИ, цель просьбы заключается в "поддержке усилий национальной полиции, направленных на восстановление безопасности и общественного порядка на всей территории".Ранее постпред Норвегии Мона Йуул заявила, что СБ ООН пока не рассматривает вероятность возврата миротворцев организации в Гаити на фоне убийства президента страны. В 2019 году ООН объявила о завершении длившейся 15 лет миротворческой миссии в Гаити.Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на среду, 7 июля. Его супруга Мартин Моиз находится в критическом состоянии. Власти Гаити сообщили о задержании подозреваемых в причастности к убийству президента. Гаитянский министр по делам голосования и межпартийных отношений сообщил, что отряд наемников, убивших президента, состоял из 26 человек.

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