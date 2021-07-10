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В ООН изучают письмо от Гаити с просьбой направить войска
В ООН изучают письмо от Гаити с просьбой направить войска - РИА Новости, 10.07.2021
В ООН изучают письмо от Гаити с просьбой направить войска
В ООН получили письмо от властей Гаити с просьбой направить войска в республику, оно изучается, но подобное решение должен принимать Совет Безопасности, завили... РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T04:31
2021-07-10T07:12
убийство президента гаити
жовенель моиз
совет безопасности оон
гаити
оон
в мире
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ООН, 10 июл – РИА Новости. В ООН получили письмо от властей Гаити с просьбой направить войска в республику, оно изучается, но подобное решение должен принимать Совет Безопасности, завили РИА Новости в офисе генерального секретаря организации.Власти Гаити ранее обратились к ООН с просьбой направить войска для помощи в обеспечении безопасности страны, в частности ключевых объектов инфраструктуры, после убийства президента Жовенеля Моиза."Наша специальная политическая миссия на Гаити (BINUH) получила письмо, которое находится на рассмотрении. Вопрос о вводе войск при любых обстоятельствах решается Советом Безопасности", - сказал собеседник агентства.Письмо офиса премьер-министра Гаити, направленное представительству ООН в стране, датируется 7 июля. Как отмечали СМИ, цель просьбы заключается в "поддержке усилий национальной полиции, направленных на восстановление безопасности и общественного порядка на всей территории".Ранее постпред Норвегии Мона Йуул заявила, что СБ ООН пока не рассматривает вероятность возврата миротворцев организации в Гаити на фоне убийства президента страны. В 2019 году ООН объявила о завершении длившейся 15 лет миротворческой миссии в Гаити.Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на среду, 7 июля. Его супруга Мартин Моиз находится в критическом состоянии. Власти Гаити сообщили о задержании подозреваемых в причастности к убийству президента. Гаитянский министр по делам голосования и межпартийных отношений сообщил, что отряд наемников, убивших президента, состоял из 26 человек.
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убийство президента гаити, жовенель моиз, совет безопасности оон, гаити, оон, в мире
В ООН изучают письмо от Гаити с просьбой направить войска
04:31 10.07.2021 (обновлено: 07:12 10.07.2021)
 
© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
© AP Photo / Angela Weiss

В ООН изучают письмо от Гаити с просьбой направить войска в республику

Читать ria.ru в
ООН, 10 июл – РИА Новости. В ООН получили письмо от властей Гаити с просьбой направить войска в республику, оно изучается, но подобное решение должен принимать Совет Безопасности, завили РИА Новости в офисе генерального секретаря организации.
Власти Гаити ранее обратились к ООН с просьбой направить войска для помощи в обеспечении безопасности страны, в частности ключевых объектов инфраструктуры, после убийства президента Жовенеля Моиза.
"Наша специальная политическая миссия на Гаити (BINUH) получила письмо, которое находится на рассмотрении. Вопрос о вводе войск при любых обстоятельствах решается Советом Безопасности", - сказал собеседник агентства.
Письмо офиса премьер-министра Гаити, направленное представительству ООН в стране, датируется 7 июля. Как отмечали СМИ, цель просьбы заключается в "поддержке усилий национальной полиции, направленных на восстановление безопасности и общественного порядка на всей территории".
Граффити с портретом президента Гаити Жовенеля Мойза в Порт-о-Пренсе - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
02:41
В Гаити утвердили временного президента
Ранее постпред Норвегии Мона Йуул заявила, что СБ ООН пока не рассматривает вероятность возврата миротворцев организации в Гаити на фоне убийства президента страны. В 2019 году ООН объявила о завершении длившейся 15 лет миротворческой миссии в Гаити.
Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на среду, 7 июля. Его супруга Мартин Моиз находится в критическом состоянии. Власти Гаити сообщили о задержании подозреваемых в причастности к убийству президента. Гаитянский министр по делам голосования и межпартийных отношений сообщил, что отряд наемников, убивших президента, состоял из 26 человек.
 
Убийство президента ГаитиЖовенель МоизСовет Безопасности ООНГаитиООНВ мире
 
 
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