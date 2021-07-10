https://ria.ru/20210710/gaiti-1740696747.html

Власти Гаити попросили ООН направить в страну войска

Власти Гаити попросили ООН направить в страну войска - РИА Новости, 10.07.2021

Власти Гаити попросили ООН направить в страну войска

Власти Гаити обратились к ООН с просьбой направить войска для помощи в обеспечении безопасности страны, в частности ключевых объектов инфраструктуры, после... РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T03:00

2021-07-10T03:00

2021-07-10T07:35

убийство президента гаити

жовенель моиз

гаити

оон

сша

в мире

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Власти Гаити обратились к ООН с просьбой направить войска для помощи в обеспечении безопасности страны, в частности ключевых объектов инфраструктуры, после убийства президента Жовенеля Моиза.Ранее подобный запрос власти Гаити отправили и в США, попросив прислать ограниченный контингент в 500 человек для защиты инфраструктуры, портов, аэропортов и энергетических систем.Письмо офиса премьер-министра Гаити, направленное представительству ООН в Гаити, датируется 7 июля. Как отмечает агентство Рейтер, цель просьбы заключается в "поддержке усилий национальной полиции, направленных на восстановление безопасности и общественного порядка на всей территории".В офисе генсека ООН подтвердили РИА Новости факт получения письма гаитянских властей, в настоящее время обращение изучается. При этом в организации отметили, что решение об отправке контингента должен принимать Совет Безопасности.Постпред Норвегии Мона Йуул ранее заявила, что Совбез ООН пока не рассматривает вероятность возврата миротворцев в Гаити. В 2019 году организация объявила о завершении миротворческой миссии в этой стране, длившейся 15 лет.Президент Гаити получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на среду. Его супруга Мартин Моиз находится в критическом состоянии.Правоохранительные органы страны в четверг сообщили, что установили личности 28 подозреваемых в причастности к убийству, 26 из них граждане Колумбии, еще двое - граждане США гаитянского происхождения. Всего, согласно данным шефа полиции, задержаны 17 участников преступной группы.Власти Колумбии заявили, что по подозрению в причастности к преступлению задержаны отставные военные этой страны.

https://ria.ru/20210710/gaiti-1740696558.html

https://ria.ru/20210709/gaiti-1740692038.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

убийство президента гаити, жовенель моиз, гаити, оон, сша, в мире