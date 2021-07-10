https://ria.ru/20210710/gaiti-1740696747.html
Власти Гаити попросили ООН направить в страну войска
Власти Гаити попросили ООН направить в страну войска - РИА Новости, 10.07.2021
Власти Гаити попросили ООН направить в страну войска
Власти Гаити обратились к ООН с просьбой направить войска для помощи в обеспечении безопасности страны, в частности ключевых объектов инфраструктуры, после... РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T03:00
2021-07-10T03:00
2021-07-10T07:35
убийство президента гаити
жовенель моиз
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оон
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Власти Гаити обратились к ООН с просьбой направить войска для помощи в обеспечении безопасности страны, в частности ключевых объектов инфраструктуры, после убийства президента Жовенеля Моиза.Ранее подобный запрос власти Гаити отправили и в США, попросив прислать ограниченный контингент в 500 человек для защиты инфраструктуры, портов, аэропортов и энергетических систем.Письмо офиса премьер-министра Гаити, направленное представительству ООН в Гаити, датируется 7 июля. Как отмечает агентство Рейтер, цель просьбы заключается в "поддержке усилий национальной полиции, направленных на восстановление безопасности и общественного порядка на всей территории".В офисе генсека ООН подтвердили РИА Новости факт получения письма гаитянских властей, в настоящее время обращение изучается. При этом в организации отметили, что решение об отправке контингента должен принимать Совет Безопасности.Постпред Норвегии Мона Йуул ранее заявила, что Совбез ООН пока не рассматривает вероятность возврата миротворцев в Гаити. В 2019 году организация объявила о завершении миротворческой миссии в этой стране, длившейся 15 лет.Президент Гаити получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на среду. Его супруга Мартин Моиз находится в критическом состоянии.Правоохранительные органы страны в четверг сообщили, что установили личности 28 подозреваемых в причастности к убийству, 26 из них граждане Колумбии, еще двое - граждане США гаитянского происхождения. Всего, согласно данным шефа полиции, задержаны 17 участников преступной группы.Власти Колумбии заявили, что по подозрению в причастности к преступлению задержаны отставные военные этой страны.
https://ria.ru/20210710/gaiti-1740696558.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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убийство президента гаити, жовенель моиз, гаити, оон, сша, в мире
Власти Гаити попросили ООН направить в страну войска
03:00 10.07.2021 (обновлено: 07:35 10.07.2021)
Власти Гаити попросили ООН направить войска для обеспечения безопасности
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости.
Власти Гаити
обратились к ООН
с просьбой направить войска для помощи в обеспечении безопасности страны, в частности ключевых объектов инфраструктуры, после убийства президента Жовенеля Моиза
.
Ранее подобный запрос власти Гаити отправили и в США
, попросив прислать ограниченный контингент в 500 человек для защиты инфраструктуры, портов, аэропортов и энергетических систем.
Письмо офиса премьер-министра Гаити, направленное представительству ООН в Гаити, датируется 7 июля. Как отмечает агентство Рейтер, цель просьбы заключается в "поддержке усилий национальной полиции, направленных на восстановление безопасности и общественного порядка на всей территории".
В офисе генсека ООН подтвердили РИА Новости факт получения письма гаитянских властей, в настоящее время обращение изучается. При этом в организации отметили, что решение об отправке контингента должен принимать Совет Безопасности.
Постпред Норвегии Мона Йуул ранее заявила, что Совбез ООН пока не рассматривает вероятность возврата миротворцев в Гаити. В 2019 году организация объявила о завершении миротворческой миссии в этой стране, длившейся 15 лет.
Президент Гаити получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на среду. Его супруга Мартин Моиз находится в критическом состоянии.
Правоохранительные органы страны в четверг сообщили, что установили личности 28 подозреваемых в причастности к убийству, 26 из них граждане Колумбии
, еще двое - граждане США гаитянского происхождения. Всего, согласно данным шефа полиции, задержаны 17 участников преступной группы.
Власти Колумбии заявили, что по подозрению в причастности к преступлению задержаны отставные военные этой страны.