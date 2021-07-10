https://ria.ru/20210710/gaiti-1740696558.html

В Гаити утвердили временного президента

В Гаити утвердили временного президента - РИА Новости, 10.07.2021

В Гаити утвердили временного президента

Сенат Гаити в своей резолюции провозгласил председателя Сената Жозефа Ламбера временным президентом, сообщает местный портал Juno7. РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T02:41

2021-07-10T02:41

2021-07-10T05:25

убийство президента гаити

жовенель моиз

гаити

в мире

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Сенат Гаити в своей резолюции провозгласил председателя Сената Жозефа Ламбера временным президентом, сообщает местный портал Juno7.Отмечается, что резолюция была принята в пятницу абсолютным большинством голосов."Новый временный президент Его превосходительство Жозеф Ламбер принесет конституционную присягу в парламенте", - говорится в резолюции.Позднее Ламбер выразил благодарность "политическим институтам", которые оказывают ему поддержку."Я выражаю свою скромною благодарность политическим институтам, которые меня поддерживают. Я искренне благодарю их", - написал он в Twitter, выразив поддержку демократическим ценностям.Согласно конституции, если президент становится неспособен исполнять обязанности уже после четвертого года правления, временного главу государства избирает парламент. В этом случае он должен собраться не позднее чем через 60 дней после того, как президент прекратил выполнять свои обязанности. Временный президент занимает этот пост до истечения оставшегося срока пятилетнего мандата. До выборов временного президента руководство страной осуществляет совет министров во главе с премьером.Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на среду. Его супруга Мартин Моиз находится в критическом состоянии. Власти Гаити сообщили о задержании подозреваемых в причастности к убийству президента. Гаитянский министр по делам голосования и межпартийных отношений сообщил, что отряд наемников, убивших президента, состоял из 26 человек.

https://ria.ru/20210710/pomosch-1740696188.html

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убийство президента гаити, жовенель моиз, гаити, в мире