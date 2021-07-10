https://ria.ru/20210710/funktsii-1740696057.html

Эксперт назвал функции смартфона, о которых вы не подозревали

Эксперт назвал функции смартфона, о которых вы не подозревали - РИА Новости, 10.07.2021

Эксперт назвал функции смартфона, о которых вы не подозревали

Используя смартфон постоянно, мы нередко упускаем из вида функции, которые могли бы упростить нашу повседневную жизнь. Многие люди о них даже не догадываются,... РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T02:17

2021-07-10T02:17

2021-07-10T02:17

станислав косарев

россия

синергия

технологии

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Используя смартфон постоянно, мы нередко упускаем из вида функции, которые могли бы упростить нашу повседневную жизнь. Многие люди о них даже не догадываются, рассказал агентству "Прайм" директор факультета информационных технологий университета "Синергия" Станислав Косарев.Прежде всего, это возможность создания ссылок для контактов и приложений. “Мало кто знает, что часто используемые вами контакты можно легко вытащить на рабочий стол смартфона, чтобы звонить одним кликом. То же самое можно проделывать и с другими полезными настройками телефона - вроде режима инкогнито”, - привел пример специалист.Можно также ускорить работу анимации смартфона, чтобы использовать приложения быстрее и перенести меню на экран, если вам неудобно одной рукой регулировать параметры на устройстве с большой диагональю. Если вы хотите дать кому-то телефон, но не готовы делиться личными данными, включите гостевой режим - для этого также есть секретная возможность, отметил Косарев.

https://ria.ru/20210709/android-1740604874.html

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2021

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станислав косарев, россия, синергия, технологии