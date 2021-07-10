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Нацразведку США высмеяли за отредактированное фото сотрудников

Нацразведку США высмеяли за отредактированное фото сотрудников - РИА Новости, 10.07.2021

Нацразведку США высмеяли за отредактированное фото сотрудников

Управление главы Национальной разведки США (ODNI) раскритиковали после публикации отчета об итогах проведения инклюзивной кадровой политики за прошедший год. РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T13:02

2021-07-10T13:02

2021-07-10T15:13

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Управление главы Национальной разведки США (ODNI) раскритиковали после публикации отчета об итогах проведения инклюзивной кадровой политики за прошедший год.Так, негодование читателей вызвала обложка документа, на которой изображены одетые в деловом стиле сотрудники. Как выяснилось, для этого в ведомстве взяли стоковую фотографию и отредактировали ее, добавив фигуры людей с ограниченными возможностями. Речь идет о женщине в инвалидной коляске и мужчине с тростью и собакой-поводырем. "Худшее использование фотошопа года", — написал Asaad Hanna."Разнообразие существует только в стоковых фотографиях. Менеджеры по найму нанимают своих клонов", — отметил Nothindoin."Готов поспорить, что где-нибудь на их сайте написано: "Наша организация предоставляет равные возможности и не допускает дискриминации по признаку расы, пола и так далее", — иронизирует другой комментатор. Еще один читатель пошутил, что созданием этого изображения занимался тот самый "прифотошопленный" парень в очках и собакой-поводырем. "Наше правительство абсолютно отстойно во всем, кроме войн", — считает Seattle_FTW .Еще одна пользовательница заметила, что смогла бы отредактировать фотографию лучше, "несмотря на возраст и отсутствие навыков фотошопа".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центральное разведывательное управление (цру), сша, в мире