https://ria.ru/20210710/flot-1740699539.html

СМИ: российская подлодка следила за авианосной группой ВМС Британии

СМИ: российская подлодка следила за авианосной группой ВМС Британии - РИА Новости, 10.07.2021

СМИ: российская подлодка следила за авианосной группой ВМС Британии

Российская подводная лодка следила за авианосной ударной группой Королевского военно-морского флота Британии в Средиземном море, утверждает газета Daily... РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T06:32

2021-07-10T06:32

2021-07-10T07:33

инцидент с британским эсминцем у крыма

россия

вмс великобритании

средиземное море

нато

в мире

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Российская подводная лодка следила за авианосной ударной группой Королевского военно-морского флота Британии в Средиземном море, утверждает газета Daily Telegraph.Инцидент случился через четыре дня после происшествия с британским эсминцем Defender у берегов Крыма. Издание предполагает, что речь идет о дизель-электрической подводной лодке российского Черноморского флота класса Kilo (так в НАТО называют российские подлодки проектов 877 и 636 "Варшавянка" - ред.).По информации издания, когда соединение проходило через Восточное Средиземноморье, на поиски субмарины подняли вертолеты Merlin Mk2. Они сбросили радиогидроакустические буи, оборудование, предназначенное для погружения под воду с целью обнаружения подводных лодок, полагая, что та следит за авианосцем HMS Queen Elizabeth.Один из вертолетов был поднят в воздух непосредственно с авианосца, второй – со вспомогательного судна Fort Victoria. При этом неизвестно, приняли ли в данной операции участие американский эсминец USS The Sullivans или нидерландский фрегат HNLMS Evertsen.Министерство обороны Британии отказалось подтвердить информацию об инциденте, однако заявило, что для защиты ударной группы принимаются "решительные меры".В российском минобороны пока никак не прокомментировали информацию.Ранее российские военные сообщали сообщали, что истребитель пятого поколения F-35 с авианосца Queen Elizabeth вел наблюдение за маневрами кораблей и самолетов ВМФ России в Средиземном море.Британский эсминец Defender 23 июня пересек российскую границу в районе мыса Фиолент в Крыму. Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М — "предупредительное бомбометание" по курсу движения судна.Британское Минобороны и канцелярия правительства заявили, что корабль "совершал мирный проход через территориальные воды Украины и никто по нему не стрелял", а Россия проводила "учения". Однако находившийся на борту эсминца журналист подтвердил, что он преднамеренно пересек границу.Президент Владимир Путин назвал действия Великобритании провокацией и проявлением неуважения к выбору крымчан. При этом он выразил уверенность, что даже если бы российские моряки потопили эсминец, это не спровоцировало бы полномасштабный конфликт, поскольку на Западе понимают, что не могут выйти из такого противостояния победителями.

https://ria.ru/20210709/voyna-1740683347.html

https://ria.ru/20210708/korabl-1740423875.html

https://ria.ru/20210707/orel-1740194129.html

россия

средиземное море

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инцидент с британским эсминцем у крыма, россия, вмс великобритании, средиземное море, нато, в мире