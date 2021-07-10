https://ria.ru/20210710/feduk-1740613487.html

Feduk и Cream soda выпустили летний трек "Я пони"

Feduk и Cream soda выпустили летний трек "Я пони" - РИА Новости, 10.07.2021

Feduk и Cream soda выпустили летний трек "Я пони"

Рэпер Feduk (Федор Инсаров) выпустил на всех цифровых площадках летний трек "Я пони", записанный с участниками группы Cream Soda. РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T00:29

2021-07-10T00:29

2021-07-10T00:29

apple

культура

федор инсаров (feduk)

музыка

новости культуры

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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Рэпер Feduk (Федор Инсаров) выпустил на всех цифровых площадках летний трек "Я пони", записанный с участниками группы Cream Soda.Это не первое сотрудничество Инсарова и Cream Soda. В 2020 году у рэпера вышел альбом "Йай", который продюсировали участники группы. В результате сборник возглавил чарт Apple Music, а развлекательный портал The Flow назвал пластинку "лучшим русскоязычным релизом года". "Я пони" — не единственный новый трек, который Feduk презентовал в этом году. В июне он выпустил сингл "Две песни про лето", в который вошли "Невобломе" и "Песня про лето".

https://ria.ru/20210524/feduk-1733689634.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

apple, федор инсаров (feduk), музыка, новости культуры