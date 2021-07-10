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Feduk и Cream soda выпустили летний трек "Я пони"
Feduk и Cream soda выпустили летний трек "Я пони" - РИА Новости, 10.07.2021
Feduk и Cream soda выпустили летний трек "Я пони"
Рэпер Feduk (Федор Инсаров) выпустил на всех цифровых площадках летний трек "Я пони", записанный с участниками группы Cream Soda. РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T00:29
2021-07-10T00:29
2021-07-10T00:29
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федор инсаров (feduk)
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Рэпер Feduk (Федор Инсаров) выпустил на всех цифровых площадках летний трек "Я пони", записанный с участниками группы Cream Soda.Это не первое сотрудничество Инсарова и Cream Soda. В 2020 году у рэпера вышел альбом "Йай", который продюсировали участники группы. В результате сборник возглавил чарт Apple Music, а развлекательный портал The Flow назвал пластинку "лучшим русскоязычным релизом года". "Я пони" — не единственный новый трек, который Feduk презентовал в этом году. В июне он выпустил сингл "Две песни про лето", в который вошли "Невобломе" и "Песня про лето".
https://ria.ru/20210524/feduk-1733689634.html
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apple, федор инсаров (feduk), музыка, новости культуры
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Рэпер Feduk (Федор Инсаров) выпустил на всех цифровых площадках летний трек "Я пони", записанный с участниками группы Cream Soda.
"Основной смысл песни такой: наши города, со всеми этими бесконечными летними тусовками они как люди, очень устают после бессонных ночей. Люди танцуют до утра, кричат, гуляют по набережным и шумят пока хватает сил. И от всеобщей летней радости город тоже устает и ему, конечно, надо немного перезагрузиться", — рассказал Feduk о новой работе.
Это не первое сотрудничество Инсарова и Cream Soda. В 2020 году у рэпера вышел альбом "Йай", который продюсировали участники группы. В результате сборник возглавил чарт Apple Music, а развлекательный портал The Flow назвал пластинку "лучшим русскоязычным релизом года".
"Я пони" — не единственный новый трек, который Feduk презентовал в этом году. В июне он выпустил сингл "Две песни про лето", в который вошли "Невобломе" и "Песня про лето".