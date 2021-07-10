В Белоруссии суд отказался изменить меру пресечения россиянину Дудникову
© Фото : страница Егора Дудникова во ВКонтактеЕгор Дудников
© Фото : страница Егора Дудникова во ВКонтакте
Следствие в Белоруссии отказалось изменить меру пресечения россиянину Егору Дудникову
МИНСК, 10 июл – РИА Новости. Следствие в Белоруссии отказалось изменить меру пресечения гражданину РФ Егору Дудникову и перевести его из минского СИЗО под домашний арест, сообщил РИА Новости адвокат Антон Гашинский.
Гашинский 17 июня сообщал, что защита Дудникова планирует в ближайшее время обжаловать избранную ему меру пресечения в виде заключения под стражу. 8 июня Гашинский рассказал, что суд Партизанского района Минска не удовлетворил жалобу защиты на задержание Дудникова.
"Подали ходатайство на изменение меры. Отказано", - сказал Гашинский.
Собеседник агентства также уточнил, что защита Дудникова предлагала поместить его под домашний арест. По словам Гашинского, ходатайство рассматривал следователь по делу.
"Его начал посещать психолог", - добавил адвокат.
Защитник также сообщил, что Дудникову залечили зуб, который его беспокоил.
Ранее не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" заявил, что 20-летний Дудников был задержан 5 мая в Минске. Согласно информации центра, россиянину предъявлено обвинение по статье об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, по которой ему грозит до трех лет лишения свободы. По данным Гашинского, уголовное дело в отношении Дудникова возбуждено в связи с тем, что он озвучивал ролики для белорусской оппозиции. В отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
В начале июля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике вскрыты "спящие" террористические ячейки, так называемые отряды самообороны, с которыми связаны страны Запада - Германия, США, Польша, Литва, а также Украина. Объединяют участников отрядов самообороны Telegram-сообщества деструктивной направленности. По словам президента, целью этих отрядов была насильственная смена власти. Президент сообщил, что они, в частности, пытались подорвать узел связи Военно-морского флота России в белорусском городе Вилейка. Кроме того, Лукашенко заявил, что пресечено покушение на журналиста государственного телеканала СТВ Григория Азаренка.
Позже белорусский гостелеканал ОНТ сообщил, что администраторами радикальных Telegram-каналов являются гражданин Германии Хофман и россиянин Дудников. При этом в эфире было показано фото Егора Дудникова.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.