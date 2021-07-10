https://ria.ru/20210710/dtp-1740737181.html

В Москве перевернулась машина скорой помощи

В Москве перевернулась машина скорой помощи - РИА Новости, 10.07.2021

В Москве перевернулась машина скорой помощи

Трое медиков пострадали при столкновении внедорожника и автомобиля скорой помощи на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T15:56

2021-07-10T15:56

2021-07-10T17:45

москва

происшествия

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Трое медиков пострадали при столкновении внедорожника и автомобиля скорой помощи на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД."Примерно в 15.10 на пересечении Щелковского шоссе и 3-й Парковой улицы произошло столкновение внедорожника и автомобиля скорой медицинской помощи", - сказал собеседник агентства.По его словам, автомобиль скорой от удара перевернулся."По предварительным данным, травмы получили трое медиков, находившихся в машине", - добавил собеседник агентства.На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства ДТП устанавливаются.Четыре машины столкнулись в Москве на перекрестке Щелковского шоссе и 3-й Парковой улицы, движение по дублеру шоссе перекрыто, добавили в Telegram-канале дептранса."На перекрестке Щелковского шоссе и 3-й Парковой улицы произошло столкновение четырех машин. Движение перекрыто по дублеру Щелковского шоссе", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210627/dtp-1738821899.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия