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В Москве перевернулась машина скорой помощи
В Москве перевернулась машина скорой помощи - РИА Новости, 10.07.2021
В Москве перевернулась машина скорой помощи
Трое медиков пострадали при столкновении внедорожника и автомобиля скорой помощи на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T15:56
2021-07-10T17:45
москва
происшествия
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Трое медиков пострадали при столкновении внедорожника и автомобиля скорой помощи на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД."Примерно в 15.10 на пересечении Щелковского шоссе и 3-й Парковой улицы произошло столкновение внедорожника и автомобиля скорой медицинской помощи", - сказал собеседник агентства.По его словам, автомобиль скорой от удара перевернулся."По предварительным данным, травмы получили трое медиков, находившихся в машине", - добавил собеседник агентства.На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства ДТП устанавливаются.Четыре машины столкнулись в Москве на перекрестке Щелковского шоссе и 3-й Парковой улицы, движение по дублеру шоссе перекрыто, добавили в Telegram-канале дептранса."На перекрестке Щелковского шоссе и 3-й Парковой улицы произошло столкновение четырех машин. Движение перекрыто по дублеру Щелковского шоссе", - говорится в сообщении.
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москва, происшествия
В Москве перевернулась машина скорой помощи
15:56 10.07.2021 (обновлено: 17:45 10.07.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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В Москве перевернулась машина скорой помощи, три человека пострадали

Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Трое медиков пострадали при столкновении внедорожника и автомобиля скорой помощи на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
"Примерно в 15.10 на пересечении Щелковского шоссе и 3-й Парковой улицы произошло столкновение внедорожника и автомобиля скорой медицинской помощи", - сказал собеседник агентства.
По его словам, автомобиль скорой от удара перевернулся.
"По предварительным данным, травмы получили трое медиков, находившихся в машине", - добавил собеседник агентства.
На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства ДТП устанавливаются.
Четыре машины столкнулись в Москве на перекрестке Щелковского шоссе и 3-й Парковой улицы, движение по дублеру шоссе перекрыто, добавили в Telegram-канале дептранса.
"На перекрестке Щелковского шоссе и 3-й Парковой улицы произошло столкновение четырех машин. Движение перекрыто по дублеру Щелковского шоссе", - говорится в сообщении.
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