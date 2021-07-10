https://ria.ru/20210710/dtp-1740716081.html

В Москве на Киевском шоссе автобус столкнулся с грузовиком и легковушкой

В Москве на Киевском шоссе автобус столкнулся с грузовиком и легковушкой - РИА Новости, 10.07.2021

В Москве на Киевском шоссе автобус столкнулся с грузовиком и легковушкой

Два человека пострадали при столкновении автобуса, грузового и легкового автомобилей на Киевском шоссе на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T11:38

2021-07-10T11:38

2021-07-10T11:38

москва

происшествия

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Два человека пострадали при столкновении автобуса, грузового и легкового автомобилей на Киевском шоссе на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД."Сегодня в 6.30 на 32-м километре Киевского шоссе произошло столкновение трех транспортных средств, автобуса, грузового автомобиля и легкового автомобиля. По предварительным данным, пострадали два пассажира автобуса", - сказал собеседник агентства.По его словам, автобус принадлежит организации. По факту ДТП проводится проверка.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия