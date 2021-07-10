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В Москве на Киевском шоссе автобус столкнулся с грузовиком и легковушкой
В Москве на Киевском шоссе автобус столкнулся с грузовиком и легковушкой - РИА Новости, 10.07.2021
В Москве на Киевском шоссе автобус столкнулся с грузовиком и легковушкой
Два человека пострадали при столкновении автобуса, грузового и легкового автомобилей на Киевском шоссе на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T11:38
2021-07-10T11:38
2021-07-10T11:38
москва
происшествия
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Два человека пострадали при столкновении автобуса, грузового и легкового автомобилей на Киевском шоссе на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД."Сегодня в 6.30 на 32-м километре Киевского шоссе произошло столкновение трех транспортных средств, автобуса, грузового автомобиля и легкового автомобиля. По предварительным данным, пострадали два пассажира автобуса", - сказал собеседник агентства.По его словам, автобус принадлежит организации. По факту ДТП проводится проверка.
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москва, происшествия
В Москве на Киевском шоссе автобус столкнулся с грузовиком и легковушкой
Автобус столкнулся с грузовиком и легковушкой на Киевском шоссе в Москве, двое пострадали