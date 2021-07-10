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В ДНР заявили, что силовики обстреляли из минометов два населенных пункта
В ДНР заявили, что силовики обстреляли из минометов два населенных пункта - РИА Новости, 10.07.2021
В ДНР заявили, что силовики обстреляли из минометов два населенных пункта
Украинские силовики в субботу обстреляли территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики из минометов, заявил журналистам представитель ДНР в... РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T08:51
2021-07-10T08:51
ситуация в днр и лнр
коминтерново
донецкая народная республика
в мире
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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские силовики в субботу обстреляли территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики из минометов, заявил журналистам представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."С 5:05 до 6:00 зафиксированы обстрелы со стороны вооружённых формирований Украины в направлении населённых пунктов Коминтерново и Донецк (посёлок шахты Октябрьская на окраине города - ред.). Выпущено 13 мин калибром 120 миллиметров", - сказал представитель ведомства.Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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коминтерново
донецкая народная республика
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ситуация в днр и лнр, коминтерново, донецкая народная республика, в мире
В ДНР заявили, что силовики обстреляли из минометов два населенных пункта
08:51 10.07.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСитуация в Донецкой области
Ситуация в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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В ДНР заявили, что украинские силовики обстреляли из минометов Коминтерново и поселок Донецк

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские силовики в субботу обстреляли территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики из минометов, заявил журналистам представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"С 5:05 до 6:00 зафиксированы обстрелы со стороны вооружённых формирований Украины в направлении населённых пунктов Коминтерново и Донецк (посёлок шахты Октябрьская на окраине города - ред.). Выпущено 13 мин калибром 120 миллиметров", - сказал представитель ведомства.
Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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