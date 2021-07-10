https://ria.ru/20210710/deti-1740720998.html

Из тюрем Дамаска вернулись все российские дети

Из тюрем Дамаска вернулись все российские дети - РИА Новости, 10.07.2021

Из тюрем Дамаска вернулись все российские дети

Всех российских детей, находившихся в тюрьмах Дамаска, вернули на родину, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова. РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T12:32

2021-07-10T12:32

2021-07-10T16:28

ближний восток

сирия

в мире

россия

анна кузнецова

дамаск (город)

общество

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 июл — РИА Новости. Всех российских детей, находившихся в тюрьмах Дамаска, вернули на родину, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.Она уточнила, что один ребенок остался в приюте сирийской столицы. Лагерь "Аль-Холь" находится в северо-восточной сирийской провинции Эль-Хасаке на неподконтрольной правительству территории. По словам Кузнецовой, детей российской стороне отдают небольшими группами, что растягивает работу, которую можно закончить за неделю, на многие месяцы.Как сообщала омбудсмен 4 июля, для возвращения российских детей из лагеря "Аль-Холь" подготовлено 106 комплектов документов, а из другого сирийского лагеря, "Рош", уже вывезли всех."Мы не так давно вернулись из Сирии, все дети из лагеря "Рош" вывезены. Если подтвердится информация, что там есть еще дети, конечно, мы их там не оставим", — сказала она РИА Новости.Работа по поиску и возвращению на родину несовершеннолетних граждан России, находящихся на территории Ирака и Сирии, началась летом 2017 года. Всего из зон вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке вернули уже более 300 детей.

https://ria.ru/20210708/siriya-1740482390.html

ближний восток

сирия

россия

дамаск (город)

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ближний восток, сирия, в мире, россия, анна кузнецова, дамаск (город), общество