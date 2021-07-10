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Из тюрем Дамаска вернулись все российские дети
Из тюрем Дамаска вернулись все российские дети - РИА Новости, 10.07.2021
Из тюрем Дамаска вернулись все российские дети
Всех российских детей, находившихся в тюрьмах Дамаска, вернули на родину, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова. РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T12:32
2021-07-10T16:28
ближний восток
сирия
в мире
россия
анна кузнецова
дамаск (город)
общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 июл — РИА Новости. Всех российских детей, находившихся в тюрьмах Дамаска, вернули на родину, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.Она уточнила, что один ребенок остался в приюте сирийской столицы. Лагерь "Аль-Холь" находится в северо-восточной сирийской провинции Эль-Хасаке на неподконтрольной правительству территории. По словам Кузнецовой, детей российской стороне отдают небольшими группами, что растягивает работу, которую можно закончить за неделю, на многие месяцы.Как сообщала омбудсмен 4 июля, для возвращения российских детей из лагеря "Аль-Холь" подготовлено 106 комплектов документов, а из другого сирийского лагеря, "Рош", уже вывезли всех."Мы не так давно вернулись из Сирии, все дети из лагеря "Рош" вывезены. Если подтвердится информация, что там есть еще дети, конечно, мы их там не оставим", — сказала она РИА Новости.Работа по поиску и возвращению на родину несовершеннолетних граждан России, находящихся на территории Ирака и Сирии, началась летом 2017 года. Всего из зон вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке вернули уже более 300 детей.
https://ria.ru/20210708/siriya-1740482390.html
ближний восток
сирия
россия
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ближний восток, сирия, в мире, россия, анна кузнецова, дамаск (город), общество
Из тюрем Дамаска вернулись все российские дети
12:32 10.07.2021 (обновлено: 16:28 10.07.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Омбудсмен Кузнецова заявила, что все российские дети из тюрем Дамаска вернулись на родину

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 июл — РИА Новости. Всех российских детей, находившихся в тюрьмах Дамаска, вернули на родину, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.
Она уточнила, что один ребенок остался в приюте сирийской столицы.
"Остался только лагерь "Аль-Холь" <...> там самая тяжелая ситуация <...> И мы будем делать все, чтобы вывезти детей скорее. Документы <...> на следующий вывоз уже отправлены, сейчас ждем обратную связь — сколько детей могут нам отдать в этот раз", — сказала Кузнецова агентству, добавив, что "борт Минобороны позволяет забрать сразу всех детей".
Лагерь "Аль-Холь" находится в северо-восточной сирийской провинции Эль-Хасаке на неподконтрольной правительству территории.
По словам Кузнецовой, детей российской стороне отдают небольшими группами, что растягивает работу, которую можно закончить за неделю, на многие месяцы.
Как сообщала омбудсмен 4 июля, для возвращения российских детей из лагеря "Аль-Холь" подготовлено 106 комплектов документов, а из другого сирийского лагеря, "Рош", уже вывезли всех.
"Мы не так давно вернулись из Сирии, все дети из лагеря "Рош" вывезены. Если подтвердится информация, что там есть еще дети, конечно, мы их там не оставим", — сказала она РИА Новости.
Работа по поиску и возвращению на родину несовершеннолетних граждан России, находящихся на территории Ирака и Сирии, началась летом 2017 года. Всего из зон вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке вернули уже более 300 детей.
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Ближний ВостокСирияВ миреРоссияАнна КузнецоваДамаск (город)Общество
 
 
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