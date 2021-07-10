В Совфеде оценили намерения Киева депортировать россиян из Крыма
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМестный житель на одной из улиц в Бахчисарае
Сенатор Цеков назвал намерения Киева депортировать россиян из Крыма примитивной выдумкой
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал примитивной выдумкой намерение украинской стороны "депортировать" российских граждан из Крыма и посоветовал не обращать на подобные заявления внимания.
Ранее вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что правительство страны рассматривает несколько сценариев в отношении российских граждан "после возращения Крыма" в состав страны, в том числе их депортацию.
"Киевские власти сами не верят в то, что говорят. Их очередные примитивные выдумки не заслуживают абсолютно никакого внимания. Подобная риторика рассчитана для внутреннего пользования и заигрывания с националистами. Киевским властям пора успокоиться. Крым никогда не вернется в чуждую ему Украину", - сказал РИА Новости Цеков.
По его словам, российским Крым стал местом притяжения, в том числе, и для граждан Украины.
"За последние семь лет в Крым переехало жить и работать около ста тысяч украинцев", - подчеркнул сенатор.