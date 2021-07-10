https://ria.ru/20210710/deportatsiya-1740740827.html

В Совфеде оценили намерения Киева депортировать россиян из Крыма

В Совфеде оценили намерения Киева депортировать россиян из Крыма - РИА Новости, 10.07.2021

В Совфеде оценили намерения Киева депортировать россиян из Крыма

Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал примитивной выдумкой намерение украинской стороны "депортировать"... РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T16:29

2021-07-10T16:29

2021-07-10T16:29

алексей резников

сергей цеков

совет федерации рф

республика крым

украина

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал примитивной выдумкой намерение украинской стороны "депортировать" российских граждан из Крыма и посоветовал не обращать на подобные заявления внимания.Ранее вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что правительство страны рассматривает несколько сценариев в отношении российских граждан "после возращения Крыма" в состав страны, в том числе их депортацию.По его словам, российским Крым стал местом притяжения, в том числе, и для граждан Украины."За последние семь лет в Крым переехало жить и работать около ста тысяч украинцев", - подчеркнул сенатор.

https://ria.ru/20210518/zelenskiy-1732765392.html

республика крым

украина

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алексей резников, сергей цеков, совет федерации рф, республика крым, украина, в мире