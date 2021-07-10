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В Совфеде оценили намерения Киева депортировать россиян из Крыма
В Совфеде оценили намерения Киева депортировать россиян из Крыма - РИА Новости, 10.07.2021
В Совфеде оценили намерения Киева депортировать россиян из Крыма
Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал примитивной выдумкой намерение украинской стороны "депортировать"... РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T16:29
2021-07-10T16:29
алексей резников
сергей цеков
совет федерации рф
республика крым
украина
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал примитивной выдумкой намерение украинской стороны "депортировать" российских граждан из Крыма и посоветовал не обращать на подобные заявления внимания.Ранее вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что правительство страны рассматривает несколько сценариев в отношении российских граждан "после возращения Крыма" в состав страны, в том числе их депортацию.По его словам, российским Крым стал местом притяжения, в том числе, и для граждан Украины."За последние семь лет в Крым переехало жить и работать около ста тысяч украинцев", - подчеркнул сенатор.
https://ria.ru/20210518/zelenskiy-1732765392.html
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алексей резников, сергей цеков, совет федерации рф, республика крым, украина, в мире
В Совфеде оценили намерения Киева депортировать россиян из Крыма
16:29 10.07.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМестный житель на одной из улиц в Бахчисарае
Местный житель на одной из улиц в Бахчисарае - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сенатор Цеков назвал намерения Киева депортировать россиян из Крыма примитивной выдумкой

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал примитивной выдумкой намерение украинской стороны "депортировать" российских граждан из Крыма и посоветовал не обращать на подобные заявления внимания.
Ранее вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что правительство страны рассматривает несколько сценариев в отношении российских граждан "после возращения Крыма" в состав страны, в том числе их депортацию.
"Киевские власти сами не верят в то, что говорят. Их очередные примитивные выдумки не заслуживают абсолютно никакого внимания. Подобная риторика рассчитана для внутреннего пользования и заигрывания с националистами. Киевским властям пора успокоиться. Крым никогда не вернется в чуждую ему Украину", - сказал РИА Новости Цеков.
По его словам, российским Крым стал местом притяжения, в том числе, и для граждан Украины.
"За последние семь лет в Крым переехало жить и работать около ста тысяч украинцев", - подчеркнул сенатор.
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Алексей РезниковСергей ЦековСовет Федерации РФРеспублика КрымУкраинаВ мире
 
 
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