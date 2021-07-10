В американском Шарлоттсвилле демонтировали статуи генералов-конфедератов
© REUTERS / Evelyn HocksteinРабочие снимают статую генерала Конфедерации Роберта Ли в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния, США
Статуи генералов-конфедератов Роберта Ли и Томаса Джексона демонтировали в Шарлоттсвилле
ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. Власти американского города Шарлоттсвилла в штате Виргиния демонтировали памятники генералам Конфедерации времен Гражданской войны, чья деятельность ассоциируется с рабством.
Речь идет о статуях генералов Роберта Ли и Томаса "Стоунуолла" Джексона - двух наиболее известных полководцев рабовладельческого Юга. Памятники располагались в парках города.
The Stonewall Jackson statue has been removed from Court Square Park. pic.twitter.com/5lK399Bx52— Charlottesville City (@CvilleCityHall) July 10, 2021
Информацию о демонтаже памятников опубликовал Twitter-аккаунт правительства Шарлоттсвилла.
В прошлом месяце сообщалось, что совет Шарлоттсвилла единогласно поддержал решение убрать из парков памятники Ли и Джексону.
В апреле верховный суд Виргинии предоставил Шарлоттсвиллу и любому другому населенному пункту в штате возможность вынести решение о судьбе памятников деятелям Конфедерации.
Попытки убрать статуи вызвали протесты ультраправых и встречные протесты левых в 2017 году. Произошли столкновения, один из ультраправых въехал в толпу на машине и убил женщину. Впоследствии суд отказался убрать статуи, но верховный суд штата отменил это решение.
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В 2020 году стихийный снос статуй генералам Конфедерации толпами протестующих прошел в ряде городов и штатов на фоне протестов и беспорядков после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда.
В ходе конфликта Севера и Юга 1861-1865 годов на почве рабства часть штатов откололась от США и образовала Конфедеративные штаты Америки (КША). Военный конфликт окончился победой Севера и восстановлением США в прежних границах. Также были освобождены рабы, хотя де-факто положение афроамериканцев оставалось неравноправным во многих штатах до 1960-х годов. Даже сейчас афроамериканцы являются наименее благополучной в социально-экономическом отношении расово-этнической группой в американском обществе. Полицию обвиняют в системном расизме, и ряд громких случаев убийств афроамериканцев белыми полицейскими привел к широкомасштабным протестам в последние годы.