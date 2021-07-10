https://ria.ru/20210710/demontazh-1740748155.html

В американском Шарлоттсвилле демонтировали статуи генералов-конфедератов

В американском Шарлоттсвилле демонтировали статуи генералов-конфедератов - РИА Новости, 10.07.2021

В американском Шарлоттсвилле демонтировали статуи генералов-конфедератов

Власти американского города Шарлоттсвилла в штате Виргиния демонтировали памятники генералам Конфедерации времен Гражданской войны, чья деятельность... РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T17:57

2021-07-10T17:57

2021-07-10T17:57

беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца

виргиния

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. Власти американского города Шарлоттсвилла в штате Виргиния демонтировали памятники генералам Конфедерации времен Гражданской войны, чья деятельность ассоциируется с рабством.Речь идет о статуях генералов Роберта Ли и Томаса "Стоунуолла" Джексона - двух наиболее известных полководцев рабовладельческого Юга. Памятники располагались в парках города.Информацию о демонтаже памятников опубликовал Twitter-аккаунт правительства Шарлоттсвилла.В прошлом месяце сообщалось, что совет Шарлоттсвилла единогласно поддержал решение убрать из парков памятники Ли и Джексону.В апреле верховный суд Виргинии предоставил Шарлоттсвиллу и любому другому населенному пункту в штате возможность вынести решение о судьбе памятников деятелям Конфедерации.Попытки убрать статуи вызвали протесты ультраправых и встречные протесты левых в 2017 году. Произошли столкновения, один из ультраправых въехал в толпу на машине и убил женщину. Впоследствии суд отказался убрать статуи, но верховный суд штата отменил это решение.В 2020 году стихийный снос статуй генералам Конфедерации толпами протестующих прошел в ряде городов и штатов на фоне протестов и беспорядков после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда.В ходе конфликта Севера и Юга 1861-1865 годов на почве рабства часть штатов откололась от США и образовала Конфедеративные штаты Америки (КША). Военный конфликт окончился победой Севера и восстановлением США в прежних границах. Также были освобождены рабы, хотя де-факто положение афроамериканцев оставалось неравноправным во многих штатах до 1960-х годов. Даже сейчас афроамериканцы являются наименее благополучной в социально-экономическом отношении расово-этнической группой в американском обществе. Полицию обвиняют в системном расизме, и ряд громких случаев убийств афроамериканцев белыми полицейскими привел к широкомасштабным протестам в последние годы.

https://ria.ru/20200626/1573484057.html

https://ria.ru/20210525/floyd-1733696972.html

виргиния

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беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, виргиния, сша, в мире