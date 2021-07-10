Режим ЧС ввели в районе Чукотки из-за природных пожаров
Губернатор Чукотки сообщил о введении режима ЧС в Билибинском районе из-за природных пожаров
ВЛАДИВОСТОК, 10 июл – РИА Новости. Особый противопожарный режим ввели на Чукотке, в Билибинском районе введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров, сообщил губернатор Роман Копин.
"На территории округа введен особый противопожарный режим. В Билибинском районе введен режим ЧС", - сообщил Копин в Instagram.
По его словам, сейчас на Чукотке действуют шесть пожаров на площади 1 686 гектаров в Анадырском и Билибинском районах. Еще за 8 точками в зоне контроля идет наблюдение через спутник, каждый день на авиапатрулирование вылетает по 2-3 рейса.
"Площадь значительная, но угроз для населенных пунктов и оленеводческих бригад нет. На границе округа в Омолоне действуют три пожара. Отрабатываем с соседями, Магаданской областью, чтобы (пожары) не перешли границы", - сообщил губернатор.
Власти также следят за динамикой задымлений в населенных пунктах, сегодня угроз нет, отметил Копин. Власти запросили еще 18 человек дополнительно из федерального резерва Авиалесоохраны.
За сезон на Чукотке потушено девять пожаров общей площадью 5143 гектара.
Ранее прокуратура региона сообщала, что в ходе проверки в Билибинском и Анадырском районах выявлены нарушения со стороны должностных лиц в селах в части подготовки к пожароопасному периоду. Прокурор Билибинского района главе муниципального образования и руководителям сельскохозяйственных предприятий в мае объявил четыре предостережения о недопустимости нарушений закона. Из-за ненадлежащего состояния минерализованных полос Анадырский межрайонный прокурор и прокурор Билибинского района в июне главам шести сел внесли представления, которые удовлетворены, нарушения устранены.