https://ria.ru/20210710/chek-1740696980.html
Эксперт объяснил, что говорит о вас чек из магазина
Эксперт объяснил, что говорит о вас чек из магазина - РИА Новости, 10.07.2021
Эксперт объяснил, что говорит о вас чек из магазина
Личные данные покупателей в магазинных чеках не указаны, но, если вы оплачивали покупку картой, в чеке есть последние четыре цифры номера этой карты... РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T03:18
2021-07-10T03:18
2021-07-10T03:18
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синергия
общество
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Личные данные покупателей в магазинных чеках не указаны, но, если вы оплачивали покупку картой, в чеке есть последние четыре цифры номера этой карты. Вооружившись этой информацией, мошенник может узнать ваш номер телефона и позвонить под видом сотрудника банка. Чтобы сбить вас с толку, он назовет эти цифры и список последних покупок, рассказал агентству “Прайм” специалист по антикризисному управлению школы бизнеса “Синергия” Андрей Коновалов.Магазины собирают информацию из чеков, чтобы развивать бизнес, прогнозировать продажи и подталкивать покупателей к дорогим покупкам. Например, если ритейлер видит, что его клиенты часто покупают морковь вместе с картошкой, он может сформировать для них пакетное предложение.Базы данных о клиентах торговых сетей востребованы на рынке - их могут покупать как конкуренты, так и компании, работающие в смежных секторах, указал Коновалов.
https://ria.ru/20210622/cheki-1738006577.html
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Эксперт объяснил, что говорит о вас чек из магазина
Эксперт предупредил, что данными из чека могут воспользоваться мошенники