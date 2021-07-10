https://ria.ru/20210710/chek-1740696980.html

Эксперт объяснил, что говорит о вас чек из магазина

Эксперт объяснил, что говорит о вас чек из магазина - РИА Новости, 10.07.2021

Эксперт объяснил, что говорит о вас чек из магазина

Личные данные покупателей в магазинных чеках не указаны, но, если вы оплачивали покупку картой, в чеке есть последние четыре цифры номера этой карты... РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T03:18

2021-07-10T03:18

2021-07-10T03:18

россия

синергия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/148680/91/1486809115_0:250:4800:2950_1920x0_80_0_0_b46015054775a5b9f5f62ece46113211.jpg

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Личные данные покупателей в магазинных чеках не указаны, но, если вы оплачивали покупку картой, в чеке есть последние четыре цифры номера этой карты. Вооружившись этой информацией, мошенник может узнать ваш номер телефона и позвонить под видом сотрудника банка. Чтобы сбить вас с толку, он назовет эти цифры и список последних покупок, рассказал агентству “Прайм” специалист по антикризисному управлению школы бизнеса “Синергия” Андрей Коновалов.Магазины собирают информацию из чеков, чтобы развивать бизнес, прогнозировать продажи и подталкивать покупателей к дорогим покупкам. Например, если ритейлер видит, что его клиенты часто покупают морковь вместе с картошкой, он может сформировать для них пакетное предложение.Базы данных о клиентах торговых сетей востребованы на рынке - их могут покупать как конкуренты, так и компании, работающие в смежных секторах, указал Коновалов.

https://ria.ru/20210622/cheki-1738006577.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, синергия, общество