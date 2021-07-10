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Эксперт объяснил, что говорит о вас чек из магазина
Эксперт объяснил, что говорит о вас чек из магазина - РИА Новости, 10.07.2021
Эксперт объяснил, что говорит о вас чек из магазина
Личные данные покупателей в магазинных чеках не указаны, но, если вы оплачивали покупку картой, в чеке есть последние четыре цифры номера этой карты... РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T03:18
2021-07-10T03:18
россия
синергия
общество
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Личные данные покупателей в магазинных чеках не указаны, но, если вы оплачивали покупку картой, в чеке есть последние четыре цифры номера этой карты. Вооружившись этой информацией, мошенник может узнать ваш номер телефона и позвонить под видом сотрудника банка. Чтобы сбить вас с толку, он назовет эти цифры и список последних покупок, рассказал агентству “Прайм” специалист по антикризисному управлению школы бизнеса “Синергия” Андрей Коновалов.Магазины собирают информацию из чеков, чтобы развивать бизнес, прогнозировать продажи и подталкивать покупателей к дорогим покупкам. Например, если ритейлер видит, что его клиенты часто покупают морковь вместе с картошкой, он может сформировать для них пакетное предложение.Базы данных о клиентах торговых сетей востребованы на рынке - их могут покупать как конкуренты, так и компании, работающие в смежных секторах, указал Коновалов.
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россия, синергия, общество
Эксперт объяснил, что говорит о вас чек из магазина
03:18 10.07.2021
 
© Fotolia / leungchopanОплата банковской картой
Оплата банковской картой - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
© Fotolia / leungchopan

Эксперт предупредил, что данными из чека могут воспользоваться мошенники

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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Личные данные покупателей в магазинных чеках не указаны, но, если вы оплачивали покупку картой, в чеке есть последние четыре цифры номера этой карты. Вооружившись этой информацией, мошенник может узнать ваш номер телефона и позвонить под видом сотрудника банка. Чтобы сбить вас с толку, он назовет эти цифры и список последних покупок, рассказал агентству “Прайм” специалист по антикризисному управлению школы бизнеса “Синергия” Андрей Коновалов.
“Растерявшись, вы можете сообщить преступнику конфиденциальную информацию и лишиться денег”, - добавляет он.
Магазины собирают информацию из чеков, чтобы развивать бизнес, прогнозировать продажи и подталкивать покупателей к дорогим покупкам. Например, если ритейлер видит, что его клиенты часто покупают морковь вместе с картошкой, он может сформировать для них пакетное предложение.
Базы данных о клиентах торговых сетей востребованы на рынке - их могут покупать как конкуренты, так и компании, работающие в смежных секторах, указал Коновалов.
Покупатель оплачивает покупки на кассе - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
22 июня, 02:17
Специалист объяснила, зачем скупают чужие чеки из магазинов
 
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