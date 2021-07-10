https://ria.ru/20210710/bol-1740739531.html
"От этого можно умереть". Мясников назвал опасный тип головной боли
"От этого можно умереть". Мясников назвал опасный тип головной боли - РИА Новости, 10.07.2021
"От этого можно умереть". Мясников назвал опасный тип головной боли
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что определенный тип головной боли может указывать на аневризму сосудов головного... РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T16:22
2021-07-10T16:22
2021-07-10T16:22
александр мясников (врач)
здоровье
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/1d/1734731290_0:48:3071:1775_1920x0_80_0_0_9ad6511fcd468a54a4e0d2ae7e2994ef.jpg
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что определенный тип головной боли может указывать на аневризму сосудов головного мозга.Мясников уточнил, что о заболевании может говорить боль, которая "усиливается при кашле, при перемене положения тела", а также добавил, что от аневризмы "можно умереть".Также врач уточнил, подобные симптомы могут указывать и на развитие опухоли головного мозга.Мясников также добавил, что каждый десятый житель планеты страдает от головной боли при мигрени. При продолжающихся резких симптомах медики рекомендуют обратиться к специалисту.
https://ria.ru/20210415/oshibka-1728337489.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/1d/1734731290_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_2b97b62350965209f43f8f140d9f7a16.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр мясников (врач), здоровье, здоровье - общество, общество
"От этого можно умереть". Мясников назвал опасный тип головной боли
Мясников заявил, что головная боль может быть признаком аневризмы сосудов головного мозга