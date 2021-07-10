https://ria.ru/20210710/bol-1740739531.html

"От этого можно умереть". Мясников назвал опасный тип головной боли

"От этого можно умереть". Мясников назвал опасный тип головной боли - РИА Новости, 10.07.2021

"От этого можно умереть". Мясников назвал опасный тип головной боли

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что определенный тип головной боли может указывать на аневризму сосудов головного... РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T16:22

2021-07-10T16:22

2021-07-10T16:22

александр мясников (врач)

здоровье

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что определенный тип головной боли может указывать на аневризму сосудов головного мозга.Мясников уточнил, что о заболевании может говорить боль, которая "усиливается при кашле, при перемене положения тела", а также добавил, что от аневризмы "можно умереть".Также врач уточнил, подобные симптомы могут указывать и на развитие опухоли головного мозга.Мясников также добавил, что каждый десятый житель планеты страдает от головной боли при мигрени. При продолжающихся резких симптомах медики рекомендуют обратиться к специалисту.

https://ria.ru/20210415/oshibka-1728337489.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр мясников (врач), здоровье, здоровье - общество, общество