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"От этого можно умереть". Мясников назвал опасный тип головной боли
"От этого можно умереть". Мясников назвал опасный тип головной боли - РИА Новости, 10.07.2021
"От этого можно умереть". Мясников назвал опасный тип головной боли
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что определенный тип головной боли может указывать на аневризму сосудов головного... РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T16:22
2021-07-10T16:22
александр мясников (врач)
здоровье
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что определенный тип головной боли может указывать на аневризму сосудов головного мозга.Мясников уточнил, что о заболевании может говорить боль, которая "усиливается при кашле, при перемене положения тела", а также добавил, что от аневризмы "можно умереть".Также врач уточнил, подобные симптомы могут указывать и на развитие опухоли головного мозга.Мясников также добавил, что каждый десятый житель планеты страдает от головной боли при мигрени. При продолжающихся резких симптомах медики рекомендуют обратиться к специалисту.
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александр мясников (врач), здоровье, здоровье - общество, общество
"От этого можно умереть". Мясников назвал опасный тип головной боли
16:22 10.07.2021
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВрач Александр Мясников
Врач Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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Мясников заявил, что головная боль может быть признаком аневризмы сосудов головного мозга

Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что определенный тип головной боли может указывать на аневризму сосудов головного мозга.
"Если <…> у вас возникает ощущение, что голова буквально разрывается, то вы под угрозой", — объяснил медик.
Мясников уточнил, что о заболевании может говорить боль, которая "усиливается при кашле, при перемене положения тела", а также добавил, что от аневризмы "можно умереть".
Также врач уточнил, подобные симптомы могут указывать и на развитие опухоли головного мозга.
Мясников также добавил, что каждый десятый житель планеты страдает от головной боли при мигрени. При продолжающихся резких симптомах медики рекомендуют обратиться к специалисту.
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
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