Бальбек прокомментировал слова вице-премьера Украины о депортации россиян
17:52 10.07.2021 (обновлено: 19:35 10.07.2021)
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
Бальбек назвал "танцем с саблями" слова вице-премьера Украины о депортации россиян из Крыма
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал слова вице-премьера Украины Алексея Резникова о депортации россиян, назвав заявление "танцем с саблями" и отметив, что Запад "плевать хотел" на украинские желания по возвращению Крыма.
Ранее вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что украинское правительство рассматривает несколько сценариев в отношении российских граждан "после возращения Крыма" в состав страны, в том числе их депортацию "из-за незаконного нахождения на территории Украины", если они попали в Крым через Чонгар, Каланчак или Чаплинку.
"Очередной танец с саблями в исполнении высокопоставленного украинского чиновника, мол мы всех, кто не приехал через Украину, депортируем, не оставим ни единого шанса. Крым не их, и украинским уже не станет, а в бредни типа "мы вернемся" уже не верят даже на Западе", - сказал Бальбек.
Он отметил, что Запад "плевать хотел с высокой горы на украинские желания по возвращению территории". По словам депутата, Запада хватает только на санкции и выражение озабоченности.
Крым вернулся в состав России в 2014 году после всенародного референдума, однако Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Вместе с тем российские власти неоднократно заявляли, что крымчане проголосовали за воссоединение в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".