https://ria.ru/20210710/balbek-1740747646.html

Бальбек прокомментировал слова вице-премьера Украины о депортации россиян

Бальбек прокомментировал слова вице-премьера Украины о депортации россиян - РИА Новости, 10.07.2021

Бальбек прокомментировал слова вице-премьера Украины о депортации россиян

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал слова вице-премьера Украины Алексея Резникова о депортации россиян, назвав заявление "танцем с саблями" и... РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T17:52

2021-07-10T17:52

2021-07-10T19:35

россия

алексей резников

руслан бальбек

госдума рф

республика крым

украина

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал слова вице-премьера Украины Алексея Резникова о депортации россиян, назвав заявление "танцем с саблями" и отметив, что Запад "плевать хотел" на украинские желания по возвращению Крыма.Ранее вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что украинское правительство рассматривает несколько сценариев в отношении российских граждан "после возращения Крыма" в состав страны, в том числе их депортацию "из-за незаконного нахождения на территории Украины", если они попали в Крым через Чонгар, Каланчак или Чаплинку."Очередной танец с саблями в исполнении высокопоставленного украинского чиновника, мол мы всех, кто не приехал через Украину, депортируем, не оставим ни единого шанса. Крым не их, и украинским уже не станет, а в бредни типа "мы вернемся" уже не верят даже на Западе", - сказал Бальбек.Он отметил, что Запад "плевать хотел с высокой горы на украинские желания по возвращению территории". По словам депутата, Запада хватает только на санкции и выражение озабоченности.Крым вернулся в состав России в 2014 году после всенародного референдума, однако Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Вместе с тем российские власти неоднократно заявляли, что крымчане проголосовали за воссоединение в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210710/pushkov-1740740541.html

россия

республика крым

украина

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россия, алексей резников, руслан бальбек, госдума рф, республика крым, украина