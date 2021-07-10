https://ria.ru/20210710/afganistan-1740705473.html

Эксперты рассказали, что ждет Афганистан в случае захвата "Талибаном"*

Эксперты рассказали, что ждет Афганистан в случае захвата "Талибаном"* - РИА Новости, 10.07.2021

Эксперты рассказали, что ждет Афганистан в случае захвата "Талибаном"*

"Движение "Талибан"* постарается захватить всю территорию Афганистана, места для западных ценностей в стране не будет, полагают опрошенные РИА Новости эксперты. РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T09:25

2021-07-10T09:25

2021-07-10T09:25

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талибан

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 10 июл - РИА Новости. "Движение "Талибан"* постарается захватить всю территорию Афганистана, места для западных ценностей в стране не будет, полагают опрошенные РИА Новости эксперты.В пятницу, 9 июля, появились сообщения, что талибы с боями вошли в Кандагар, административный центр одноименной провинции и крупнейший город на юге Афганистана. Ранее в тот же день сообщалось, что в дополнение к уже захваченным погранпереходам в Таджикистан боевики "Талибана"* взяли под контроль пункты пропуска на границе с Ираном и Туркменией. Тогда же официальный представитель политофиса движения Мухаммад Наим заявил РИА Новости, что соседние с Афганистаном страны могут не беспокоиться о безопасности на своих границах."В конечном счете талибы захватят всю страну, даже если специальные подразделения правительства Кабула, хорошо обученные американцами, сохранят часть территории в руках ориентированных на Запад силовых групп. Там мы наблюдаем средневековый тип войны, с военачальниками и методикой ведения войны "без правил", - считает бывший высокопоставленный военный в НАТО и консультант по вопросам безопасности в Брюсселе Пьер Энро.По его словам, нынешняя ситуация в Афганистане вполне сопоставима с ситуацией во Вьетнаме в марте 1973 года, когда последние американские войска покинули страну. "Не думаю, что официальное кабульское правительство президента Ашрафа Гани в состоянии контролировать страну после ухода последних американских солдат в сентябре этого года. Официальная армия Кабула относительно плохо оснащена, ей не хватает боеприпасов, и, похоже, у них очень низкий моральный дух после почти 20 лет присутствия западных сил в стране", - отметил эксперт. Несмотря на то, что афганская армия пытается защитить главные города, талибы могут очень быстро их захватить, добавил он.При этом Энро указал, что Европа сейчас не в силах влиять на ситуацию в Афганистане. "Это чисто афганское противостояние, и победители уже известны. Я не думаю, что там действительно будет много переговоров", - сказал он. По мнению эксперта, если "Талибан" создаст на захваченных территориях эмират, там не будет места западным ценностям. "Просто посмотрите на ситуацию до 11 сентября. Все будет точно так же, без всяких "западных ценностей", - отметил он."Пример их первого периода у власти достаточно нагляден. Здесь нет места западным ценностям", - согласился профессор факультета политических наук Лувенского католического университета Луи Ле Харди де Болье. При этом он не ожидает, что талибы прекратят наступление до того, как полностью отвоюют страну, что вполне вероятно."Американцы устали, это самая продолжительная война в их истории, и президент Байден не хочет, чтобы там воевало третье поколение американских солдат после 20 лет безрезультатных боев. Они оставляют в Кабуле правительство, у которого нет моральных сил для защиты страны от абсолютных исламистов, которые, похоже, выигрывают войну на земле", - сказал де Болье.Кроме того, эксперты сошлись во мнении, что можно ожидать гуманитарных проблем как внутри Афганистана, так и за его пределами, в том числе увеличения потока беженцев в соседние страны и в Европу. Они также усомнились в возможности установления дипломатических отношений между европейскими странами и "Талибаном"*.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который Вашингтон обещал завершить до 11 сентября.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210710/bagram-1740596390.html

https://ria.ru/20210710/taliby-1740667584.html

https://ria.ru/20210702/afganistan-1739472063.html

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