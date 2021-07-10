https://ria.ru/20210710/afganistan-1740700401.html

В Афганистане четверо полицейских погибли в столкновениях с талибами*

В Афганистане четверо полицейских погибли в столкновениях с талибами* - РИА Новости, 10.07.2021

В Афганистане четверо полицейских погибли в столкновениях с талибами*

Четверо полицейских погибли, еще двое получили ранения в результате столкновения с боевиками движения "Талибан"* (признано в РФ террористической организацией и... РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T07:30

2021-07-10T07:30

2021-07-10T07:30

гильменд (провинция)

афганистан

талибан

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/152169/31/1521693176_0:261:5000:3074_1920x0_80_0_0_35e11824a11848263328db0c5a08d5b6.jpg

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Четверо полицейских погибли, еще двое получили ранения в результате столкновения с боевиками движения "Талибан"* (признано в РФ террористической организацией и запрещено) в провинции Гильменд на юге Афганистана, сообщает телеканал 1TV News со ссылкой на источник.Отмечается, что инцидент произошел в городе Лашкаргах.*Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210709/terrorizm-1740690693.html

гильменд (провинция)

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гильменд (провинция), афганистан, талибан, в мире