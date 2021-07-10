https://ria.ru/20210710/afganistan-1740700401.html
В Афганистане четверо полицейских погибли в столкновениях с талибами*
В Афганистане четверо полицейских погибли в столкновениях с талибами* - РИА Новости, 10.07.2021
В Афганистане четверо полицейских погибли в столкновениях с талибами*
Четверо полицейских погибли, еще двое получили ранения в результате столкновения с боевиками движения "Талибан"* (признано в РФ террористической организацией и... РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T07:30
2021-07-10T07:30
2021-07-10T07:30
гильменд (провинция)
афганистан
талибан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/152169/31/1521693176_0:261:5000:3074_1920x0_80_0_0_35e11824a11848263328db0c5a08d5b6.jpg
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Четверо полицейских погибли, еще двое получили ранения в результате столкновения с боевиками движения "Талибан"* (признано в РФ террористической организацией и запрещено) в провинции Гильменд на юге Афганистана, сообщает телеканал 1TV News со ссылкой на источник.Отмечается, что инцидент произошел в городе Лашкаргах.*Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210709/terrorizm-1740690693.html
гильменд (провинция)
афганистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/152169/31/1521693176_279:0:4723:3333_1920x0_80_0_0_fd3c9218b0e71ba0c2a6e1b8f534e2b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гильменд (провинция), афганистан, талибан, в мире
В Афганистане четверо полицейских погибли в столкновениях с талибами*
Четверо полицейских погибли, двое пострадали в столкновениях с талибами* в Афганистане