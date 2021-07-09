https://ria.ru/20210709/zevs-1740535623.html
Космический буксир "Зевс" сможет выводить из строя спутники противника
Космический буксир "Зевс" сможет выводить из строя спутники противника - РИА Новости, 09.07.2021
Космический буксир "Зевс" сможет выводить из строя спутники противника
Российский космический ядерный буксир "Зевс" можно использовать для выведения из строя электромагнитным импульсом космических аппаратов потенциальных... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T04:04
2021-07-09T04:04
2021-07-09T13:10
новое оружие россии
россия
роскосмос
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Российский космический ядерный буксир "Зевс" можно использовать для выведения из строя электромагнитным импульсом космических аппаратов потенциальных противников и "стрельбы" лазером, следует из материалов КБ "Арсенал" (входит в "Роскосмос") — одного из разработчиков комплекса.Ранее в Исследовательском центре имени Келдыша сообщили, что "Зевс" можно применять и в системе ПВО: он будет подсвечивать воздушные цели с орбиты.Как следует из документов "Арсенала", имеющихся в распоряжении РИА Новости, в 2018-2019 годах конструкторское бюро провело научно-исследовательские работы, чтобы выяснить, может ли "Зевс" не только дистанционно зондировать поверхность Земли и околоземное воздушное пространство, но и "воздействовать с помощью электромагнитного излучения на радиоэлектронные средства систем управления, разведки, связи и навигации; направленной передачи энергии лазерным излучением".Помимо того, предусматриваются и гражданские задачи: обеспечение связи, вещание и ретрансляция, межорбитальная транспортировка грузов, доставка грузов к Луне.Создание элементов буксира на основе транспортно-энергетического модуля с ядерной энергоустановкой мегаваттного класса ведется в России с 2010 года. В 2019-м на Международном авиакосмическом салоне МАКС впервые представили его макет, а на форуме "Армия-2020" — трехмерную графику его работы в космосе.В январе 2020 года в презентации первого заместителя генерального директора "Роскосмоса" Юрия Урличича, представленной на "Королевских чтениях", говорилось о планах запустить в 2030 году космический ядерный буксир на орбиту для летных испытаний. После этого должны приступить к его серийному производству и коммерческому использованию. Согласно ранее обнародованному на сайте госзакупок контракту, разработка аванпроекта завершится к июлю 2024-го и обойдется в 4,2 миллиарда рублей.Ядерный буксир будет предназначен для полетов к Луне и планетам Солнечной системы. Он получил название "Зевс", а сами научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы — "Нуклон".Испытать капельный холодильник-излучатель для "Зевса" планируется на МКС.
https://ria.ru/20210704/zevs-1739783833.html
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россия, роскосмос
Космический буксир "Зевс" сможет выводить из строя спутники противника
04:04 09.07.2021 (обновлено: 13:10 09.07.2021)
Ядерный буксир "Зевс" сможет выводить из строя спутники противника и "стрелять" лазером
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости.
Российский космический ядерный буксир "Зевс" можно использовать для выведения из строя электромагнитным импульсом космических аппаратов потенциальных противников и "стрельбы" лазером, следует из материалов КБ "Арсенал" (входит в "Роскосмос
") — одного из разработчиков комплекса.
Ранее в Исследовательском центре имени Келдыша сообщили, что "Зевс" можно применять и в системе ПВО: он будет подсвечивать воздушные цели с орбиты.
Как следует из документов "Арсенала", имеющихся в распоряжении РИА Новости, в 2018-2019 годах конструкторское бюро провело научно-исследовательские работы, чтобы выяснить, может ли "Зевс" не только дистанционно зондировать поверхность Земли и околоземное воздушное пространство, но и "воздействовать с помощью электромагнитного излучения на радиоэлектронные средства систем управления, разведки, связи и навигации; направленной передачи энергии лазерным излучением".
Помимо того, предусматриваются и гражданские задачи: обеспечение связи, вещание и ретрансляция, межорбитальная транспортировка грузов, доставка грузов к Луне
.
Создание элементов буксира на основе транспортно-энергетического модуля с ядерной энергоустановкой мегаваттного класса ведется в России
с 2010 года. В 2019-м на Международном авиакосмическом салоне МАКС впервые представили его макет, а на форуме "Армия-2020" — трехмерную графику его работы в космосе.
В январе 2020 года в презентации первого заместителя генерального директора "Роскосмоса" Юрия Урличича
, представленной на "Королевских чтениях", говорилось о планах запустить в 2030 году космический ядерный буксир на орбиту для летных испытаний. После этого должны приступить к его серийному производству и коммерческому использованию. Согласно ранее обнародованному на сайте госзакупок контракту, разработка аванпроекта завершится к июлю 2024-го и обойдется в 4,2 миллиарда рублей.
Ядерный буксир будет предназначен для полетов к Луне и планетам Солнечной системы. Он получил название "Зевс", а сами научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы — "Нуклон".
Испытать капельный холодильник-излучатель для "Зевса" планируется на МКС
.