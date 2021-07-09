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Зеленский сменил пресс-секретаря
Зеленский сменил пресс-секретаря - РИА Новости, 09.07.2021
Зеленский сменил пресс-секретаря
Президент Украины Владимир Зеленский назначил своим новым пресс-секретарем телеведущего Сергея Никифорова, уволив с этой должности Юлию Мендель, соответствующие РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T16:25
2021-07-09T23:34
в мире
юлия мендель
владимир зеленский
украина
политика
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КИЕВ, 9 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назначил своим новым пресс-секретарем телеведущего Сергея Никифорова, уволив с этой должности Юлию Мендель, соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил об увольнении Мендель. По словам советника, она продолжит исполнять обязанности пресс-секретаря Зеленского "до завершения процессов реорганизации коммуникационной работы офиса президента"."Уволить Мендель Юлию Владимировну с должности пресс-секретаря президента Украины. &lt;...&gt; Назначить Никифорова Сергея Сергеевича пресс-секретарем президента Украины", — говорится в текстах указов, опубликованных на сайте главы государства.Помимо этого, как сообщила пресс-служба офиса главы государства, в офисе осуществлен еще ряд кадровых перестановок. "С целью переформатирования работы на гуманитарном направлении заместителем руководителя офиса президента Украины, ответственным за это направление, назначен Алексей Днепров. &lt;…&gt; Юрий Костюк, который работал заместителем руководителя офиса президента Украины, назначен советником президента Украины и сфокусирует внимание на стратегических вопросах развития государства и стремительной трансформации общественных процессов. Также Юрий Костюк и в дальнейшем будет отвечать за подготовку речей и выступлений главы государства", — отмечается в сообщении на сайте президента.Кроме того, руководителем аппарата офиса президента Украины "назначена Мария Витушок, которая является кадровым дипломатом, имеет соответствующий опыт работы за рубежом и значительный опыт работы в государственной системе Украины, в частности на должностях в аппарате СНБО, кабинете министров, администрации президента".Никифорову 35 лет, до назначения на должность он был ведущим новостей на телеканале "Украина 24". Также длительное время он работал на канале Euronews, в частности в его штаб-квартире в Лионе.Мендель заняла должность пресс-секретаря Зеленского после его победы на президентских выборах. После ряда связанных с ней скандалов журналистское сообщество потребовало ее увольнения. Например, ранее журналист программы "Схемы" Михаил Ткач сообщил, что Мендель препятствовала журналисту Сергею Андрушко задать вопрос Зеленскому, она якобы толкала журналиста локтями. В свою очередь, Мендель заявила, что "останавливала" сотрудника СМИ, так как он нарушал "личное пространство" президента. Национальный союз журналистов Украины призывал офис президента пересмотреть отношение к сотрудникам СМИ после этой ситуации.
https://ria.ru/20210412/mendel-1727824374.html
https://ria.ru/20210513/kvartal-1732056672.html
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в мире, юлия мендель, владимир зеленский, украина, политика
Зеленский сменил пресс-секретаря
16:25 09.07.2021 (обновлено: 23:34 09.07.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский уволил Юлию Мендель и назначил нового пресс-секретаря

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КИЕВ, 9 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назначил своим новым пресс-секретарем телеведущего Сергея Никифорова, уволив с этой должности Юлию Мендель, соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил об увольнении Мендель. По словам советника, она продолжит исполнять обязанности пресс-секретаря Зеленского "до завершения процессов реорганизации коммуникационной работы офиса президента".
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"Уволить Мендель Юлию Владимировну с должности пресс-секретаря президента Украины. <...> Назначить Никифорова Сергея Сергеевича пресс-секретарем президента Украины", — говорится в текстах указов, опубликованных на сайте главы государства.
Помимо этого, как сообщила пресс-служба офиса главы государства, в офисе осуществлен еще ряд кадровых перестановок. "С целью переформатирования работы на гуманитарном направлении заместителем руководителя офиса президента Украины, ответственным за это направление, назначен Алексей Днепров. <…> Юрий Костюк, который работал заместителем руководителя офиса президента Украины, назначен советником президента Украины и сфокусирует внимание на стратегических вопросах развития государства и стремительной трансформации общественных процессов. Также Юрий Костюк и в дальнейшем будет отвечать за подготовку речей и выступлений главы государства", — отмечается в сообщении на сайте президента.
Кроме того, руководителем аппарата офиса президента Украины "назначена Мария Витушок, которая является кадровым дипломатом, имеет соответствующий опыт работы за рубежом и значительный опыт работы в государственной системе Украины, в частности на должностях в аппарате СНБО, кабинете министров, администрации президента".
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Никифорову 35 лет, до назначения на должность он был ведущим новостей на телеканале "Украина 24". Также длительное время он работал на канале Euronews, в частности в его штаб-квартире в Лионе.
Мендель заняла должность пресс-секретаря Зеленского после его победы на президентских выборах. После ряда связанных с ней скандалов журналистское сообщество потребовало ее увольнения. Например, ранее журналист программы "Схемы" Михаил Ткач сообщил, что Мендель препятствовала журналисту Сергею Андрушко задать вопрос Зеленскому, она якобы толкала журналиста локтями. В свою очередь, Мендель заявила, что "останавливала" сотрудника СМИ, так как он нарушал "личное пространство" президента. Национальный союз журналистов Украины призывал офис президента пересмотреть отношение к сотрудникам СМИ после этой ситуации.
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