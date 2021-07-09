https://ria.ru/20210709/zelenskiy-1740637129.html

Зеленский сменил пресс-секретаря

Зеленский сменил пресс-секретаря - РИА Новости, 09.07.2021

Зеленский сменил пресс-секретаря

Президент Украины Владимир Зеленский назначил своим новым пресс-секретарем телеведущего Сергея Никифорова, уволив с этой должности Юлию Мендель, соответствующие РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T16:25

2021-07-09T16:25

2021-07-09T23:34

в мире

юлия мендель

владимир зеленский

украина

политика

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КИЕВ, 9 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назначил своим новым пресс-секретарем телеведущего Сергея Никифорова, уволив с этой должности Юлию Мендель, соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил об увольнении Мендель. По словам советника, она продолжит исполнять обязанности пресс-секретаря Зеленского "до завершения процессов реорганизации коммуникационной работы офиса президента"."Уволить Мендель Юлию Владимировну с должности пресс-секретаря президента Украины. <...> Назначить Никифорова Сергея Сергеевича пресс-секретарем президента Украины", — говорится в текстах указов, опубликованных на сайте главы государства.Помимо этого, как сообщила пресс-служба офиса главы государства, в офисе осуществлен еще ряд кадровых перестановок. "С целью переформатирования работы на гуманитарном направлении заместителем руководителя офиса президента Украины, ответственным за это направление, назначен Алексей Днепров. <…> Юрий Костюк, который работал заместителем руководителя офиса президента Украины, назначен советником президента Украины и сфокусирует внимание на стратегических вопросах развития государства и стремительной трансформации общественных процессов. Также Юрий Костюк и в дальнейшем будет отвечать за подготовку речей и выступлений главы государства", — отмечается в сообщении на сайте президента.Кроме того, руководителем аппарата офиса президента Украины "назначена Мария Витушок, которая является кадровым дипломатом, имеет соответствующий опыт работы за рубежом и значительный опыт работы в государственной системе Украины, в частности на должностях в аппарате СНБО, кабинете министров, администрации президента".Никифорову 35 лет, до назначения на должность он был ведущим новостей на телеканале "Украина 24". Также длительное время он работал на канале Euronews, в частности в его штаб-квартире в Лионе.Мендель заняла должность пресс-секретаря Зеленского после его победы на президентских выборах. После ряда связанных с ней скандалов журналистское сообщество потребовало ее увольнения. Например, ранее журналист программы "Схемы" Михаил Ткач сообщил, что Мендель препятствовала журналисту Сергею Андрушко задать вопрос Зеленскому, она якобы толкала журналиста локтями. В свою очередь, Мендель заявила, что "останавливала" сотрудника СМИ, так как он нарушал "личное пространство" президента. Национальный союз журналистов Украины призывал офис президента пересмотреть отношение к сотрудникам СМИ после этой ситуации.

https://ria.ru/20210412/mendel-1727824374.html

https://ria.ru/20210513/kvartal-1732056672.html

https://ria.ru/20201231/zelenskiy-1591736317.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, юлия мендель, владимир зеленский, украина, политика