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В Нью-Йорке затопило несколько станций метро из-за сильных дождей
В Нью-Йорке затопило несколько станций метро из-за сильных дождей - РИА Новости, 09.07.2021
В Нью-Йорке затопило несколько станций метро из-за сильных дождей
Сильные дожди в американском городе Нью-Йорке привели к наводнениям, несколько станций метро затоплены, затруднено движение на дорогах, сообщает газета New York РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T10:51
2021-07-09T12:07
нью-йорк (город)
сша
происшествия
в мире
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Сильные дожди в американском городе Нью-Йорке привели к наводнениям, несколько станций метро затоплены, затруднено движение на дорогах, сообщает газета New York Times.Сильные грозы обрушились на город и его окрестности в четверг, последовавшие наводнения привели к затоплению отдельных дорог, некоторые пассажиры метро оказались по пояс в воде и были вынуждены почти "плыть", чтобы выбраться из нью-йоркской подземки.Временный президент Управления транзитных перевозок города Нью-Йорка Сара Фейнберг призвала жителей города по возможности оставаться дома. Она заявила, что наводнения были вызваны "очень сильными дождями в короткий промежуток времени", также отметив, что "системы водостока работают хорошо"."Мы укрепили станции в прибрежных зонах затопления ... Пожалуйста, будьте осторожны и не заходите на затопленные станции, пока наши бригады работают над решением этой проблемы", - говорится в заявлении в Twitter Управления транзитных перевозок города Нью-Йорка.Ожидается, что Нью-Йорк еще раз окажется под ударом стихии в пятницу, когда через регион пройдет тропический шторм "Эльза".Ранее сообщалось, что ураган "Эльза" в Мексиканском заливе ослаб до тропического шторма.
https://realty.ria.ru/20210707/sochi-1740141129.html
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нью-йорк (город), сша, происшествия, в мире
В Нью-Йорке затопило несколько станций метро из-за сильных дождей
10:51 09.07.2021 (обновлено: 12:07 09.07.2021)
 
© REUTERS / Stephen SmithЗатопленная в результате сильных дождей улица в Нью-Йорке
Затопленная в результате сильных дождей улица в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© REUTERS / Stephen Smith

Сильные дожди в Нью-Йорке привели к затоплению нескольких дорог и станций метро

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Сильные дожди в американском городе Нью-Йорке привели к наводнениям, несколько станций метро затоплены, затруднено движение на дорогах, сообщает газета New York Times.
Сильные грозы обрушились на город и его окрестности в четверг, последовавшие наводнения привели к затоплению отдельных дорог, некоторые пассажиры метро оказались по пояс в воде и были вынуждены почти "плыть", чтобы выбраться из нью-йоркской подземки.
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Временный президент Управления транзитных перевозок города Нью-Йорка Сара Фейнберг призвала жителей города по возможности оставаться дома. Она заявила, что наводнения были вызваны "очень сильными дождями в короткий промежуток времени", также отметив, что "системы водостока работают хорошо".
"Мы укрепили станции в прибрежных зонах затопления ... Пожалуйста, будьте осторожны и не заходите на затопленные станции, пока наши бригады работают над решением этой проблемы", - говорится в заявлении в Twitter Управления транзитных перевозок города Нью-Йорка.
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Ожидается, что Нью-Йорк еще раз окажется под ударом стихии в пятницу, когда через регион пройдет тропический шторм "Эльза".
Ранее сообщалось, что ураган "Эльза" в Мексиканском заливе ослаб до тропического шторма.
 
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