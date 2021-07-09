https://ria.ru/20210709/zatoplenie-1740563442.html

В Нью-Йорке затопило несколько станций метро из-за сильных дождей

В Нью-Йорке затопило несколько станций метро из-за сильных дождей - РИА Новости, 09.07.2021

В Нью-Йорке затопило несколько станций метро из-за сильных дождей

Сильные дожди в американском городе Нью-Йорке привели к наводнениям, несколько станций метро затоплены, затруднено движение на дорогах, сообщает газета New York РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T10:51

2021-07-09T10:51

2021-07-09T12:07

нью-йорк (город)

сша

происшествия

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Сильные дожди в американском городе Нью-Йорке привели к наводнениям, несколько станций метро затоплены, затруднено движение на дорогах, сообщает газета New York Times.Сильные грозы обрушились на город и его окрестности в четверг, последовавшие наводнения привели к затоплению отдельных дорог, некоторые пассажиры метро оказались по пояс в воде и были вынуждены почти "плыть", чтобы выбраться из нью-йоркской подземки.Временный президент Управления транзитных перевозок города Нью-Йорка Сара Фейнберг призвала жителей города по возможности оставаться дома. Она заявила, что наводнения были вызваны "очень сильными дождями в короткий промежуток времени", также отметив, что "системы водостока работают хорошо"."Мы укрепили станции в прибрежных зонах затопления ... Пожалуйста, будьте осторожны и не заходите на затопленные станции, пока наши бригады работают над решением этой проблемы", - говорится в заявлении в Twitter Управления транзитных перевозок города Нью-Йорка.Ожидается, что Нью-Йорк еще раз окажется под ударом стихии в пятницу, когда через регион пройдет тропический шторм "Эльза".Ранее сообщалось, что ураган "Эльза" в Мексиканском заливе ослаб до тропического шторма.

https://realty.ria.ru/20210707/sochi-1740141129.html

https://ria.ru/20210628/podtoplenie-1738913172.html

нью-йорк (город)

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нью-йорк (город), сша, происшествия, в мире