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"Роскосмос" подтвердил сроки очередного запуска с Байконура
"Роскосмос" подтвердил сроки очередного запуска с Байконура - РИА Новости, 09.07.2021
"Роскосмос" подтвердил сроки очередного запуска с Байконура
"Роскосмос" подтвердил информацию источника РИА Новости о проведении следующего пуска спутников OneWeb с Байконура в начале августа. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T18:50
2021-07-09T18:50
россия
oneweb
космос - риа наука
союз
байконур (город)
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. "Роскосмос" подтвердил информацию источника РИА Новости о проведении следующего пуска спутников OneWeb с Байконура в начале августа.Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил РИА Новости, что очередной запуск британских спутников связи OneWeb российской ракетой-носителем "Союз" планируется выполнить с космодрома Байконур 5 августа."Запуск запланирован на начало августа", - говорится в сообщении Роскосмоса.Еще один пуск планируется с Байконура на осень.Как сообщали агентству источники в ракетно-космической отрасли, еще два старта ожидаются с Байконура в сентябре и декабре, один запуск с Восточного намечается в октябре, один пуск - с Куру в ноябре.Ранее в пресс-службе компании "Главкосмос" (предприятие госкорпорации "Роскосмоса") рассказывали РИА Новости, что в 2021 году с космодромов Байконур, Восточный и Куру планируются 8-10 стартов ракет "Союз" со спутниками OneWeb, из которых выполнены уже четыре.Контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет "Союз" с космодромов Байконур, Восточный и Куру был подписан в июне 2015 года. В сентябре 2020 года OneWeb объявила, что количество законтрактованных пусков "Союзов" сокращено до 19. Выполнены уже восемь: два с Байконура, пять с Восточного и один с Куру, на орбиту выведены 254 спутника.OneWeb собирается начать предоставлять коммерческие услуги спутниковой связи в конце 2021 года, а к июню 2022 года намерена развернуть группировку из 648 спутников первого поколения, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.
https://ria.ru/20210708/kosmos-1740394742.html
https://ria.ru/20210630/peregovory-1739144322.html
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россия, oneweb, космос - риа наука, союз, байконур (город)
"Роскосмос" подтвердил сроки очередного запуска с Байконура
18:50 09.07.2021
 
© РИА Новости / Роскосмос / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-18" с космодрома Байконур
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с кораблем Союз МС-18 с космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Роскосмос
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"Роскосмос" подтвердил сроки следующего пуска спутников OneWeb с Байконура в начале августа

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. "Роскосмос" подтвердил информацию источника РИА Новости о проведении следующего пуска спутников OneWeb с Байконура в начале августа.
Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил РИА Новости, что очередной запуск британских спутников связи OneWeb российской ракетой-носителем "Союз" планируется выполнить с космодрома Байконур 5 августа.
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8 июля, 11:01Наука
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"Запуск запланирован на начало августа", - говорится в сообщении Роскосмоса.
Еще один пуск планируется с Байконура на осень.
Как сообщали агентству источники в ракетно-космической отрасли, еще два старта ожидаются с Байконура в сентябре и декабре, один запуск с Восточного намечается в октябре, один пуск - с Куру в ноябре.
Ранее в пресс-службе компании "Главкосмос" (предприятие госкорпорации "Роскосмоса") рассказывали РИА Новости, что в 2021 году с космодромов Байконур, Восточный и Куру планируются 8-10 стартов ракет "Союз" со спутниками OneWeb, из которых выполнены уже четыре.
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Контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет "Союз" с космодромов Байконур, Восточный и Куру был подписан в июне 2015 года. В сентябре 2020 года OneWeb объявила, что количество законтрактованных пусков "Союзов" сокращено до 19. Выполнены уже восемь: два с Байконура, пять с Восточного и один с Куру, на орбиту выведены 254 спутника.
OneWeb собирается начать предоставлять коммерческие услуги спутниковой связи в конце 2021 года, а к июню 2022 года намерена развернуть группировку из 648 спутников первого поколения, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.
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