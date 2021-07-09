https://ria.ru/20210709/zakharova-1740570040.html
Захарова назвала обвинения Белоруссии в миграционном кризисе нелепыми
Захарова назвала обвинения Белоруссии в миграционном кризисе нелепыми - РИА Новости, 09.07.2021
Захарова назвала обвинения Белоруссии в миграционном кризисе нелепыми
Обвинения в адрес Белоруссии со стороны Евросоюза и отдельных стран в миграционном кризисе смешны и нелепы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T11:26
2021-07-09T11:26
2021-07-09T11:35
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ингрида шимоните
россия
мария захарова
белоруссия
литва
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739528755_0:26:3186:1818_1920x0_80_0_0_b98640e45d8dc511614bb64655d19e30.jpg
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Обвинения в адрес Белоруссии со стороны Евросоюза и отдельных стран в миграционном кризисе смешны и нелепы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Слышать стенания Евросоюза, Брюсселя и отдельных стран этого объединения относительно некой миграционной угрозы, которая исходит от Белоруссии – смешно. Это нелепые заявления, абсолютно нелепые, учитывая, что сотворили западные страны, организовывая коалиции и осуществляя крестовые походы, в частности в страны Ближнего Востока и Северной Африки. Нарушая там ход их жизни и провоцируя колоссальные миграционные проблемы для всего мира, в первую очередь, для европейского континента", - заявила Захарова на брифинге.По ее словам, "и смешно, и нелепо все это слушать"."Разворошили такое количество стран, уклад жизни в таком количестве государств", - возмутилась она."Белоруссия является одним из мировых лидеров в борьбе с торговлей людьми, нелегальной иммиграцией. Продвигает полезные инициативы в международных организациях. Именно усилиями Минска удалось пресекать потоки мигрантов, стремящихся попасть в страны ЕС из неблагополучных регионов. И об этом забыли все сегодня – и в Брюсселе, и в целом на Западе", - заявила Захарова на брифинге.Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов. Премьер Литвы Ингрида Шимоните заявила, что республика решила отгородиться от Белоруссии забором с колючей проволокой. Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте на фоне роста числа задержаний нелегальных мигрантов заявляла, что подозревает белорусских пограничников в помощи нелегалам в пересечении границы.Официальный представитель Государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский заявил РИА Новости, что подобные заявления не подкреплены реальными доказательствами и являются фантазиями.
https://ria.ru/20210708/lukashenko-1740416204.html
https://ria.ru/20210623/belorussiya-1738134779.html
россия
белоруссия
литва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739528755_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_29d4821e04055aa96b3055abfaecb6f6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ингрида шимоните, россия, мария захарова, белоруссия, литва, в мире
Захарова назвала обвинения Белоруссии в миграционном кризисе нелепыми
11:26 09.07.2021 (обновлено: 11:35 09.07.2021)
Захарова назвала обвинения в адрес Белоруссии в миграционном кризисе "смешными и нелепыми"
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости.
Обвинения в адрес Белоруссии со стороны Евросоюза и отдельных стран в миграционном кризисе смешны и нелепы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
.
"Слышать стенания Евросоюза, Брюсселя и отдельных стран этого объединения относительно некой миграционной угрозы, которая исходит от Белоруссии – смешно. Это нелепые заявления, абсолютно нелепые, учитывая, что сотворили западные страны, организовывая коалиции и осуществляя крестовые походы, в частности в страны Ближнего Востока и Северной Африки. Нарушая там ход их жизни и провоцируя колоссальные миграционные проблемы для всего мира, в первую очередь, для европейского континента", - заявила Захарова на брифинге.
По ее словам, "и смешно, и нелепо все это слушать".
"Разворошили такое количество стран, уклад жизни в таком количестве государств", - возмутилась она.
"Белоруссия является одним из мировых лидеров в борьбе с торговлей людьми, нелегальной иммиграцией. Продвигает полезные инициативы в международных организациях. Именно усилиями Минска удалось пресекать потоки мигрантов, стремящихся попасть в страны ЕС из неблагополучных регионов. И об этом забыли все сегодня – и в Брюсселе, и в целом на Западе", - заявила Захарова на брифинге.
Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов. Премьер Литвы Ингрида Шимоните
заявила, что республика решила отгородиться от Белоруссии забором с колючей проволокой. Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте на фоне роста числа задержаний нелегальных мигрантов заявляла, что подозревает белорусских пограничников в помощи нелегалам в пересечении границы.
Официальный представитель Государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский заявил РИА Новости, что подобные заявления не подкреплены реальными доказательствами и являются фантазиями.