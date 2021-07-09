https://ria.ru/20210709/zakharova-1740570040.html

Захарова назвала обвинения Белоруссии в миграционном кризисе нелепыми

Захарова назвала обвинения Белоруссии в миграционном кризисе нелепыми - РИА Новости, 09.07.2021

Захарова назвала обвинения Белоруссии в миграционном кризисе нелепыми

Обвинения в адрес Белоруссии со стороны Евросоюза и отдельных стран в миграционном кризисе смешны и нелепы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T11:26

2021-07-09T11:26

2021-07-09T11:35

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

ингрида шимоните

россия

мария захарова

белоруссия

литва

в мире

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Обвинения в адрес Белоруссии со стороны Евросоюза и отдельных стран в миграционном кризисе смешны и нелепы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Слышать стенания Евросоюза, Брюсселя и отдельных стран этого объединения относительно некой миграционной угрозы, которая исходит от Белоруссии – смешно. Это нелепые заявления, абсолютно нелепые, учитывая, что сотворили западные страны, организовывая коалиции и осуществляя крестовые походы, в частности в страны Ближнего Востока и Северной Африки. Нарушая там ход их жизни и провоцируя колоссальные миграционные проблемы для всего мира, в первую очередь, для европейского континента", - заявила Захарова на брифинге.По ее словам, "и смешно, и нелепо все это слушать"."Разворошили такое количество стран, уклад жизни в таком количестве государств", - возмутилась она."Белоруссия является одним из мировых лидеров в борьбе с торговлей людьми, нелегальной иммиграцией. Продвигает полезные инициативы в международных организациях. Именно усилиями Минска удалось пресекать потоки мигрантов, стремящихся попасть в страны ЕС из неблагополучных регионов. И об этом забыли все сегодня – и в Брюсселе, и в целом на Западе", - заявила Захарова на брифинге.Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов. Премьер Литвы Ингрида Шимоните заявила, что республика решила отгородиться от Белоруссии забором с колючей проволокой. Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте на фоне роста числа задержаний нелегальных мигрантов заявляла, что подозревает белорусских пограничников в помощи нелегалам в пересечении границы.Официальный представитель Государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский заявил РИА Новости, что подобные заявления не подкреплены реальными доказательствами и являются фантазиями.

https://ria.ru/20210708/lukashenko-1740416204.html

https://ria.ru/20210623/belorussiya-1738134779.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ингрида шимоните, россия, мария захарова, белоруссия, литва, в мире