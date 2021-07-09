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Захарова назвала обвинения Белоруссии в миграционном кризисе нелепыми
Захарова назвала обвинения Белоруссии в миграционном кризисе нелепыми - РИА Новости, 09.07.2021
Захарова назвала обвинения Белоруссии в миграционном кризисе нелепыми
Обвинения в адрес Белоруссии со стороны Евросоюза и отдельных стран в миграционном кризисе смешны и нелепы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T11:26
2021-07-09T11:35
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ингрида шимоните
россия
мария захарова
белоруссия
литва
в мире
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Обвинения в адрес Белоруссии со стороны Евросоюза и отдельных стран в миграционном кризисе смешны и нелепы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Слышать стенания Евросоюза, Брюсселя и отдельных стран этого объединения относительно некой миграционной угрозы, которая исходит от Белоруссии – смешно. Это нелепые заявления, абсолютно нелепые, учитывая, что сотворили западные страны, организовывая коалиции и осуществляя крестовые походы, в частности в страны Ближнего Востока и Северной Африки. Нарушая там ход их жизни и провоцируя колоссальные миграционные проблемы для всего мира, в первую очередь, для европейского континента", - заявила Захарова на брифинге.По ее словам, "и смешно, и нелепо все это слушать"."Разворошили такое количество стран, уклад жизни в таком количестве государств", - возмутилась она."Белоруссия является одним из мировых лидеров в борьбе с торговлей людьми, нелегальной иммиграцией. Продвигает полезные инициативы в международных организациях. Именно усилиями Минска удалось пресекать потоки мигрантов, стремящихся попасть в страны ЕС из неблагополучных регионов. И об этом забыли все сегодня – и в Брюсселе, и в целом на Западе", - заявила Захарова на брифинге.Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов. Премьер Литвы Ингрида Шимоните заявила, что республика решила отгородиться от Белоруссии забором с колючей проволокой. Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте на фоне роста числа задержаний нелегальных мигрантов заявляла, что подозревает белорусских пограничников в помощи нелегалам в пересечении границы.Официальный представитель Государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский заявил РИА Новости, что подобные заявления не подкреплены реальными доказательствами и являются фантазиями.
https://ria.ru/20210708/lukashenko-1740416204.html
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ингрида шимоните, россия, мария захарова, белоруссия, литва, в мире
Захарова назвала обвинения Белоруссии в миграционном кризисе нелепыми
11:26 09.07.2021 (обновлено: 11:35 09.07.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Захарова назвала обвинения в адрес Белоруссии в миграционном кризисе "смешными и нелепыми"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Обвинения в адрес Белоруссии со стороны Евросоюза и отдельных стран в миграционном кризисе смешны и нелепы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Слышать стенания Евросоюза, Брюсселя и отдельных стран этого объединения относительно некой миграционной угрозы, которая исходит от Белоруссии – смешно. Это нелепые заявления, абсолютно нелепые, учитывая, что сотворили западные страны, организовывая коалиции и осуществляя крестовые походы, в частности в страны Ближнего Востока и Северной Африки. Нарушая там ход их жизни и провоцируя колоссальные миграционные проблемы для всего мира, в первую очередь, для европейского континента", - заявила Захарова на брифинге.
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По ее словам, "и смешно, и нелепо все это слушать".
"Разворошили такое количество стран, уклад жизни в таком количестве государств", - возмутилась она.
"Белоруссия является одним из мировых лидеров в борьбе с торговлей людьми, нелегальной иммиграцией. Продвигает полезные инициативы в международных организациях. Именно усилиями Минска удалось пресекать потоки мигрантов, стремящихся попасть в страны ЕС из неблагополучных регионов. И об этом забыли все сегодня – и в Брюсселе, и в целом на Западе", - заявила Захарова на брифинге.
Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов. Премьер Литвы Ингрида Шимоните заявила, что республика решила отгородиться от Белоруссии забором с колючей проволокой. Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте на фоне роста числа задержаний нелегальных мигрантов заявляла, что подозревает белорусских пограничников в помощи нелегалам в пересечении границы.
Официальный представитель Государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский заявил РИА Новости, что подобные заявления не подкреплены реальными доказательствами и являются фантазиями.
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Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Ингрида ШимонитеРоссияМария ЗахароваБелоруссияЛитваВ мире
 
 
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