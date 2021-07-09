На Ямале идет масштабная подготовка объектов ЖКХ к осенне-зимнему сезону
В ЯНАО идет масштабная подготовка объектов ЖКХ к предстоящему осенне-зимнему сезону
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл – РИА Новости. Масштабная подготовка объектов ЖКХ к предстоящему осенне-зимнему сезону идет в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает в пятницу правительство региона.
"Седьмого июля на всей территории Ямало-Ненецкого автономного округа завершился отопительный сезон. Последним населенным пунктом, отключившим тепло, стало село Сеяха Ямальского района. Коммунальщики приступили к ремонтно-предупредительным работам на объектах, которые не относятся к отопительной системе, уже в апреле. К отопительному сезону 2021-2022 годов планируется подготовить 222 котельные, 80 водоочистных сооружений, 27 канализационных очистных сооружений, 2008 трансформаторных подстанций", - говорится в сообщении.
За летний период в округе планируется выполнить капитальный ремонт 109,8 километра ветхих участков инженерных сетей, на текущий момент уже отремонтировано 9,57 километра.
Ресурсоснабжающие организации округа планируют в поселке "НГД" города Ноябрьска построить блочно-модульную котельную мощностью 12 МВт. В самом Ноябрьске планируется построить центральный тепловой пункт мощностью 6 МВт взамен старого по улице Ленина. В селе Находка Тазовского района будет произведен капитальный ремонт дизель генератора, уточняют власти.
В Шурышкарском районе в рамках производственной программы АО "Ямалкоммунэнерго" будут приобретены котлы, работающие на твердом топливе, в котельные сел Овгорт, Азовы, Питляр и Шурышкары. Тепловая мощность котлов будет составлять 1,6 МВт и 2,0 МВт. В Красноселькупе продолжается строительство электростанции. В текущем году планируется установить два агрегата по 1,5 МВт к существующим 7,5 МВт.
В Белоярске в 2021 году будет установлено оборудование, обеспечивающие съем тепловой энергии с дизельной электростанции, что обеспечит увеличение тепловой мощности.
На эти цели у ресурсоснабжающих организаций на 2021 год предусмотрено 2,9 миллиарда рублей. Работы ведутся по графику и выполнены, по состоянию на 1 июля, на 22%, отмечает пресс-служба.