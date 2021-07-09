https://ria.ru/20210709/yamal-1740674114.html

На Ямале идет масштабная подготовка объектов ЖКХ к осенне-зимнему сезону

На Ямале идет масштабная подготовка объектов ЖКХ к осенне-зимнему сезону - РИА Новости, 09.07.2021

На Ямале идет масштабная подготовка объектов ЖКХ к осенне-зимнему сезону

Масштабная подготовка объектов ЖКХ к предстоящему осенне-зимнему сезону идет в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает в пятницу правительство региона. РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T19:34

2021-07-09T19:34

2021-07-09T19:34

ямало-ненецкий автономный округ

россия

жкх

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

ямал

азов

шурышкарский район

тазовский район

общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл – РИА Новости. Масштабная подготовка объектов ЖКХ к предстоящему осенне-зимнему сезону идет в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает в пятницу правительство региона."Седьмого июля на всей территории Ямало-Ненецкого автономного округа завершился отопительный сезон. Последним населенным пунктом, отключившим тепло, стало село Сеяха Ямальского района. Коммунальщики приступили к ремонтно-предупредительным работам на объектах, которые не относятся к отопительной системе, уже в апреле. К отопительному сезону 2021-2022 годов планируется подготовить 222 котельные, 80 водоочистных сооружений, 27 канализационных очистных сооружений, 2008 трансформаторных подстанций", - говорится в сообщении.За летний период в округе планируется выполнить капитальный ремонт 109,8 километра ветхих участков инженерных сетей, на текущий момент уже отремонтировано 9,57 километра.Ресурсоснабжающие организации округа планируют в поселке "НГД" города Ноябрьска построить блочно-модульную котельную мощностью 12 МВт. В самом Ноябрьске планируется построить центральный тепловой пункт мощностью 6 МВт взамен старого по улице Ленина. В селе Находка Тазовского района будет произведен капитальный ремонт дизель генератора, уточняют власти.В Шурышкарском районе в рамках производственной программы АО "Ямалкоммунэнерго" будут приобретены котлы, работающие на твердом топливе, в котельные сел Овгорт, Азовы, Питляр и Шурышкары. Тепловая мощность котлов будет составлять 1,6 МВт и 2,0 МВт. В Красноселькупе продолжается строительство электростанции. В текущем году планируется установить два агрегата по 1,5 МВт к существующим 7,5 МВт.В Белоярске в 2021 году будет установлено оборудование, обеспечивающие съем тепловой энергии с дизельной электростанции, что обеспечит увеличение тепловой мощности.На эти цели у ресурсоснабжающих организаций на 2021 год предусмотрено 2,9 миллиарда рублей. Работы ведутся по графику и выполнены, по состоянию на 1 июля, на 22%, отмечает пресс-служба.

https://ria.ru/20210521/stroitelstvo-1733397775.html

https://ria.ru/20210521/yanao-1733376994.html

https://ria.ru/20210708/salekhard-1740506703.html

россия

ямал

азов

шурышкарский район

тазовский район

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россия, жкх, ямало-ненецкий автономный округ (янао), ямал, азов, шурышкарский район, тазовский район, общество