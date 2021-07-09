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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20210709/yamal-1740674114.html
На Ямале идет масштабная подготовка объектов ЖКХ к осенне-зимнему сезону
На Ямале идет масштабная подготовка объектов ЖКХ к осенне-зимнему сезону - РИА Новости, 09.07.2021
На Ямале идет масштабная подготовка объектов ЖКХ к осенне-зимнему сезону
Масштабная подготовка объектов ЖКХ к предстоящему осенне-зимнему сезону идет в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает в пятницу правительство региона. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T19:34
2021-07-09T19:34
ямало-ненецкий автономный округ
россия
жкх
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
ямал
азов
шурышкарский район
тазовский район
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл – РИА Новости. Масштабная подготовка объектов ЖКХ к предстоящему осенне-зимнему сезону идет в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает в пятницу правительство региона."Седьмого июля на всей территории Ямало-Ненецкого автономного округа завершился отопительный сезон. Последним населенным пунктом, отключившим тепло, стало село Сеяха Ямальского района. Коммунальщики приступили к ремонтно-предупредительным работам на объектах, которые не относятся к отопительной системе, уже в апреле. К отопительному сезону 2021-2022 годов планируется подготовить 222 котельные, 80 водоочистных сооружений, 27 канализационных очистных сооружений, 2008 трансформаторных подстанций", - говорится в сообщении.За летний период в округе планируется выполнить капитальный ремонт 109,8 километра ветхих участков инженерных сетей, на текущий момент уже отремонтировано 9,57 километра.Ресурсоснабжающие организации округа планируют в поселке "НГД" города Ноябрьска построить блочно-модульную котельную мощностью 12 МВт. В самом Ноябрьске планируется построить центральный тепловой пункт мощностью 6 МВт взамен старого по улице Ленина. В селе Находка Тазовского района будет произведен капитальный ремонт дизель генератора, уточняют власти.В Шурышкарском районе в рамках производственной программы АО "Ямалкоммунэнерго" будут приобретены котлы, работающие на твердом топливе, в котельные сел Овгорт, Азовы, Питляр и Шурышкары. Тепловая мощность котлов будет составлять 1,6 МВт и 2,0 МВт. В Красноселькупе продолжается строительство электростанции. В текущем году планируется установить два агрегата по 1,5 МВт к существующим 7,5 МВт.В Белоярске в 2021 году будет установлено оборудование, обеспечивающие съем тепловой энергии с дизельной электростанции, что обеспечит увеличение тепловой мощности.На эти цели у ресурсоснабжающих организаций на 2021 год предусмотрено 2,9 миллиарда рублей. Работы ведутся по графику и выполнены, по состоянию на 1 июля, на 22%, отмечает пресс-служба.
https://ria.ru/20210521/stroitelstvo-1733397775.html
https://ria.ru/20210521/yanao-1733376994.html
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россия
ямал
азов
шурышкарский район
тазовский район
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россия, жкх, ямало-ненецкий автономный округ (янао), ямал, азов, шурышкарский район, тазовский район, общество
На Ямале идет масштабная подготовка объектов ЖКХ к осенне-зимнему сезону
19:34 09.07.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРегионы России. Ямало-Ненецкий автономный округ
Регионы России. Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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В ЯНАО идет масштабная подготовка объектов ЖКХ к предстоящему осенне-зимнему сезону

Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл – РИА Новости. Масштабная подготовка объектов ЖКХ к предстоящему осенне-зимнему сезону идет в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает в пятницу правительство региона.
"Седьмого июля на всей территории Ямало-Ненецкого автономного округа завершился отопительный сезон. Последним населенным пунктом, отключившим тепло, стало село Сеяха Ямальского района. Коммунальщики приступили к ремонтно-предупредительным работам на объектах, которые не относятся к отопительной системе, уже в апреле. К отопительному сезону 2021-2022 годов планируется подготовить 222 котельные, 80 водоочистных сооружений, 27 канализационных очистных сооружений, 2008 трансформаторных подстанций", - говорится в сообщении.
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За летний период в округе планируется выполнить капитальный ремонт 109,8 километра ветхих участков инженерных сетей, на текущий момент уже отремонтировано 9,57 километра.
Ресурсоснабжающие организации округа планируют в поселке "НГД" города Ноябрьска построить блочно-модульную котельную мощностью 12 МВт. В самом Ноябрьске планируется построить центральный тепловой пункт мощностью 6 МВт взамен старого по улице Ленина. В селе Находка Тазовского района будет произведен капитальный ремонт дизель генератора, уточняют власти.
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В Шурышкарском районе в рамках производственной программы АО "Ямалкоммунэнерго" будут приобретены котлы, работающие на твердом топливе, в котельные сел Овгорт, Азовы, Питляр и Шурышкары. Тепловая мощность котлов будет составлять 1,6 МВт и 2,0 МВт. В Красноселькупе продолжается строительство электростанции. В текущем году планируется установить два агрегата по 1,5 МВт к существующим 7,5 МВт.
В Белоярске в 2021 году будет установлено оборудование, обеспечивающие съем тепловой энергии с дизельной электростанции, что обеспечит увеличение тепловой мощности.
На эти цели у ресурсоснабжающих организаций на 2021 год предусмотрено 2,9 миллиарда рублей. Работы ведутся по графику и выполнены, по состоянию на 1 июля, на 22%, отмечает пресс-служба.
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Ямало-Ненецкий автономный округРоссияЖКХЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)ЯмалАзовШурышкарский районТазовский районОбщество
 
 
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