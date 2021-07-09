https://ria.ru/20210709/whatsapp-1740625960.html

В WhatsApp исчезнет особенность, которая раздражает многих

В WhatsApp исчезнет особенность, которая раздражает многих - РИА Новости, 09.07.2021

В WhatsApp исчезнет особенность, которая раздражает многих

Мессенджер WhatsApp даст пользователям возможность отсылать фото и видео без сжатия. О нововведении сообщает портал Wabetainfo. РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T15:26

2021-07-09T15:26

2021-07-09T15:26

наука

whatsapp inc.

google android

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597881289_0:236:3073:1965_1920x0_80_0_0_7021966c8422f6721f0831af7006dc66.jpg

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Мессенджер WhatsApp даст пользователям возможность отсылать фото и видео без сжатия. О нововведении сообщает портал Wabetainfo.Сейчас мессенджер для экономии трафика и памяти в смартфоне сжимает визуальный контент, часто нанося вред качеству. Теперь же WhatsApp эту проблему решит настройкой качества видео и изображений.Пользователь получит возможность выбирать при отправке роликов и снимков из трех вариантов. Автоматический предполагает, что приложение сам определяет алгоритм сжатия. Лучшее качество гарантирует наименьшую компрессию данных, а экономия подойдет тем, кто ограничен в трафике.Функция пока доступна лишь пользователям бета-версии 2.21.14.16 мессенджера для Android. Общедоступной она станет в одном из ближайших обновлений программы.

https://ria.ru/20210629/whatsapp-1739059098.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

whatsapp inc., google android, технологии