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Наука
https://ria.ru/20210709/whatsapp-1740625960.html
В WhatsApp исчезнет особенность, которая раздражает многих
В WhatsApp исчезнет особенность, которая раздражает многих - РИА Новости, 09.07.2021
В WhatsApp исчезнет особенность, которая раздражает многих
Мессенджер WhatsApp даст пользователям возможность отсылать фото и видео без сжатия. О нововведении сообщает портал Wabetainfo. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T15:26
2021-07-09T15:26
наука
whatsapp inc.
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технологии
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Мессенджер WhatsApp даст пользователям возможность отсылать фото и видео без сжатия. О нововведении сообщает портал Wabetainfo.Сейчас мессенджер для экономии трафика и памяти в смартфоне сжимает визуальный контент, часто нанося вред качеству. Теперь же WhatsApp эту проблему решит настройкой качества видео и изображений.Пользователь получит возможность выбирать при отправке роликов и снимков из трех вариантов. Автоматический предполагает, что приложение сам определяет алгоритм сжатия. Лучшее качество гарантирует наименьшую компрессию данных, а экономия подойдет тем, кто ограничен в трафике.Функция пока доступна лишь пользователям бета-версии 2.21.14.16 мессенджера для Android. Общедоступной она станет в одном из ближайших обновлений программы.
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
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whatsapp inc., google android, технологии

В WhatsApp исчезнет особенность, которая раздражает многих

15:26 09.07.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Мессенджер WhatsApp даст пользователям возможность отсылать фото и видео без сжатия. О нововведении сообщает портал Wabetainfo.
Сейчас мессенджер для экономии трафика и памяти в смартфоне сжимает визуальный контент, часто нанося вред качеству. Теперь же WhatsApp эту проблему решит настройкой качества видео и изображений.
Пользователь получит возможность выбирать при отправке роликов и снимков из трех вариантов. Автоматический предполагает, что приложение сам определяет алгоритм сжатия. Лучшее качество гарантирует наименьшую компрессию данных, а экономия подойдет тем, кто ограничен в трафике.
Функция пока доступна лишь пользователям бета-версии 2.21.14.16 мессенджера для Android. Общедоступной она станет в одном из ближайших обновлений программы.
WhatsApp - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
29 июня, 15:21Наука
В WhatsApp появилась долгожданная функция
 
НаукаWhatsApp Inc.Google AndroidТехнологии
 
 
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