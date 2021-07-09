https://ria.ru/20210709/whatsapp-1740625960.html
В WhatsApp исчезнет особенность, которая раздражает многих
В WhatsApp исчезнет особенность, которая раздражает многих - РИА Новости, 09.07.2021
В WhatsApp исчезнет особенность, которая раздражает многих
Мессенджер WhatsApp даст пользователям возможность отсылать фото и видео без сжатия. О нововведении сообщает портал Wabetainfo. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T15:26
2021-07-09T15:26
2021-07-09T15:26
наука
whatsapp inc.
google android
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597881289_0:236:3073:1965_1920x0_80_0_0_7021966c8422f6721f0831af7006dc66.jpg
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Мессенджер WhatsApp даст пользователям возможность отсылать фото и видео без сжатия. О нововведении сообщает портал Wabetainfo.Сейчас мессенджер для экономии трафика и памяти в смартфоне сжимает визуальный контент, часто нанося вред качеству. Теперь же WhatsApp эту проблему решит настройкой качества видео и изображений.Пользователь получит возможность выбирать при отправке роликов и снимков из трех вариантов. Автоматический предполагает, что приложение сам определяет алгоритм сжатия. Лучшее качество гарантирует наименьшую компрессию данных, а экономия подойдет тем, кто ограничен в трафике.Функция пока доступна лишь пользователям бета-версии 2.21.14.16 мессенджера для Android. Общедоступной она станет в одном из ближайших обновлений программы.
https://ria.ru/20210629/whatsapp-1739059098.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597881289_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b7f915a2284224a686c351ea01c0339d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
whatsapp inc., google android, технологии