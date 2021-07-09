https://ria.ru/20210709/vystuplenie-1740624905.html

Постпред Крыма заявил, что Украина пыталась сорвать его выступление в ООН

Постпред Крыма заявил, что Украина пыталась сорвать его выступление в ООН - РИА Новости, 09.07.2021

Постпред Крыма заявил, что Украина пыталась сорвать его выступление в ООН

Вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель республики при президенте Георгий Мурадов заявил, что украинская сторона несколько раз прерывала... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T15:23

2021-07-09T15:23

2021-07-09T16:30

россия

прибалтика

георгий мурадов

нато

оон

украина

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл — РИА Новости. Вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель республики при президенте Георгий Мурадов заявил, что украинская сторона несколько раз прерывала его выступление на площадке ООН.Сегодня он принял участие в 47-й сессии Совета организации, посвященной правам человека. Заседание проходило в режиме конференцсвязи."Украинская сторона, к сожалению, продолжает политику деструктивного, бескультурного и хамского поведения по отношению к представителям России и Крыма, в частности на международных площадках. Мое выступление прерывали четырежды, пытаясь не дать возможности донести до международной общественности правду о деградирующей ситуации с основополагающими правами человека на территории Украины", — рассказал РИА Новости Мурадов.Он подчеркнул, что при молчаливом бездействии стран НАТО и ЕС Киев уже не просто ущемляет, а открыто уничтожает целые правочеловеческие институты – у населения отняли исторический родной язык, почти уничтожена свобода вероисповедания."Сегодня под каток властей Украины попали и коренные народы этой страны, веками проживающие на ее нынешних территориях. Это националистическая атака не только на русское и русскоязычное большинство. Это также объявление вне закона традиционно живущих здесь уже сотни лет белорусов, евреев, поляков, венгров, болгар, армян, молдаван, греков и представителей многих других национальных групп, например, русинов или карпатороссов", — напомнил Мурадов. Аналогичная ситуация, добавил он, сложилась и в странах Прибалтики, где права русских также грубо попираются.Постпред призвал брать пример с Крыма, где обеспечено сохранение и свободное развитие национальных языков, культур и религий.

https://ria.ru/20210709/nato-1740531799.html

https://ria.ru/20210708/raspad-1740518402.html

https://ria.ru/20210707/krym-1740352693.html

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россия, прибалтика, георгий мурадов, нато, оон, украина, в мире