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ЦИК заверил списки кандидатов в Госдуму партии "Коммунисты России"
ЦИК заверил списки кандидатов в Госдуму партии "Коммунисты России" - РИА Новости, 09.07.2021
ЦИК заверил списки кандидатов в Госдуму партии "Коммунисты России"
Центризбирком утвердил федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы от партии "Коммунисты России", за исключением двух кандидатов из региональной группы по... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T17:34
2021-07-09T17:34
россия
максим сурайкин
коммунисты россии
выборы в государственную думу
цик рф
госдума рф
политика
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Центризбирком утвердил федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы от партии "Коммунисты России", за исключением двух кандидатов из региональной группы по Крыму, следует из постановления ЦИК, принятого на заседании в пятницу."Коммунисты России" 3 июля представили в ЦИК документы для заверения федерального списка кандидатов. В списке кандидатов были 400 человек во главе с председателем ЦК партии Максимом Сурайкиным, его заместителями Русланом Хугаевым, Ильей Ульяновым, Сергеем Малинковичем и Ярославом Сидоровым."Заверить федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы восьмого созыва в количестве 398 человек, выдвинутый партией "Коммунисты России", - говорится в постановлении ЦИК, принятом на заседании в пятницу.Из федерального списка кандидатов, выдвинутого партией, исключены два кандидата - Василий Пашкин и Иван Ящун из региональной группы по Крыму. Как следует из постановления ЦИК, в отношении этих двух кандидатов не были представлены все необходимые по закону документы одновременно с федеральным списком кандидатов, дополнительное предоставление этих документов не допускается.Кроме этого, ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей "Коммунистов России" в количестве 22 человек, а также уполномоченных представителей по финансовым вопросам в количестве трех человек. Также Центризбирком принял решение об открытии специального избирательного счета партии.По закону федеральный список кандидатов представляется уполномоченным представителем политической партии в ЦИК РФ не позднее чем через 30 дней со дня официальной публикации решения о назначении выборов депутатов Госдумы. Соответствующий указ президент РФ Владимир Путин подписал 17 июня.Центральная избирательная комиссия в семидневный срок рассматривает представленные документы, по результатам рассмотрения заверяет федеральный список кандидатов и выдает уполномоченному представителю политической партии копию заверенного федерального списка кандидатов либо отказывает в заверении указанного списка, о чем уполномоченному представителю политической партии выдается мотивированное решение.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
https://ria.ru/20210531/buzova-1734921886.html
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россия, максим сурайкин, коммунисты россии, выборы в государственную думу, цик рф, госдума рф, политика
ЦИК заверил списки кандидатов в Госдуму партии "Коммунисты России"
17:34 09.07.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкУчастники предвыборного съезда партии "Коммунисты России" в Москве
Участники предвыборного съезда партии Коммунисты России в Москве - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ЦИК утвердил федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы от партии "Коммунисты России"

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Центризбирком утвердил федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы от партии "Коммунисты России", за исключением двух кандидатов из региональной группы по Крыму, следует из постановления ЦИК, принятого на заседании в пятницу.
"Коммунисты России" 3 июля представили в ЦИК документы для заверения федерального списка кандидатов. В списке кандидатов были 400 человек во главе с председателем ЦК партии Максимом Сурайкиным, его заместителями Русланом Хугаевым, Ильей Ульяновым, Сергеем Малинковичем и Ярославом Сидоровым.
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"Заверить федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы восьмого созыва в количестве 398 человек, выдвинутый партией "Коммунисты России", - говорится в постановлении ЦИК, принятом на заседании в пятницу.
Из федерального списка кандидатов, выдвинутого партией, исключены два кандидата - Василий Пашкин и Иван Ящун из региональной группы по Крыму. Как следует из постановления ЦИК, в отношении этих двух кандидатов не были представлены все необходимые по закону документы одновременно с федеральным списком кандидатов, дополнительное предоставление этих документов не допускается.
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Кроме этого, ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей "Коммунистов России" в количестве 22 человек, а также уполномоченных представителей по финансовым вопросам в количестве трех человек. Также Центризбирком принял решение об открытии специального избирательного счета партии.
По закону федеральный список кандидатов представляется уполномоченным представителем политической партии в ЦИК РФ не позднее чем через 30 дней со дня официальной публикации решения о назначении выборов депутатов Госдумы. Соответствующий указ президент РФ Владимир Путин подписал 17 июня.
Центральная избирательная комиссия в семидневный срок рассматривает представленные документы, по результатам рассмотрения заверяет федеральный список кандидатов и выдает уполномоченному представителю политической партии копию заверенного федерального списка кандидатов либо отказывает в заверении указанного списка, о чем уполномоченному представителю политической партии выдается мотивированное решение.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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РоссияМаксим СурайкинКоммунисты РоссииВыборы в Государственную думуЦИК РФГосдума РФПолитика
 
 
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