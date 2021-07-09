https://ria.ru/20210709/vybory-1740650809.html

ЦИК заверил списки кандидатов в Госдуму партии "Родина"

ЦИК заверил списки кандидатов в Госдуму партии "Родина" - РИА Новости, 09.07.2021

ЦИК заверил списки кандидатов в Госдуму партии "Родина"

Центризбирком заверил федеральный список и список кандидатов по одномандатным округам на выборах в Госдуму от партии "Родина", следует из постановления ЦИК,... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T17:27

2021-07-09T17:27

2021-07-09T17:27

россия

олег пахолков

алексей журавлев

цик рф

госдума рф

татьяна буланова

политика

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Центризбирком заверил федеральный список и список кандидатов по одномандатным округам на выборах в Госдуму от партии "Родина", следует из постановления ЦИК, принятого на заседании в пятницу.Партия "Родина" 4 июля представила в Центризбирком РФ документы для заверения федерального списка кандидатов на выборы в Госдуму и списка кандидатов по одномандатным округам. В федеральном списке партии 239 кандидатов, по одномандатным округам - 214. В общефедеральную часть списка вошли десять кандидатов. Возглавил список лидер партии Алексей Журавлев, в первую пятерку также вошли Андрей Богатов, Татьяна Буланова, Олег Пахолков и Дмитрий Булыкин."Заверить федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы в количестве 286 человек, выдвинутый политической партией "Родина", - говорится в постановлении ЦИК, принятом на заседании в пятницу.Кроме того, заверен список кандидатов в депутаты Госдумы по одномандатным избирательным округам в количестве 145 человек.По закону федеральный список кандидатов представляется уполномоченным представителем политической партии в ЦИК РФ не позднее чем через 30 дней со дня официальной публикации решения о назначении выборов депутатов Госдумы. Соответствующий указ президент РФ Владимир Путин подписал 17 июня.Центральная избирательная комиссия в семидневный срок рассматривает представленные документы, по результатам рассмотрения заверяет федеральный список кандидатов и выдает уполномоченному представителю политической партии копию заверенного федерального списка кандидатов либо отказывает в заверении указанного списка, о чем уполномоченному представителю политической партии выдается мотивированное решение.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210706/vybory-1740077128.html

https://ria.ru/20210707/gosduma-1740270410.html

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россия, олег пахолков, алексей журавлев , цик рф, госдума рф, татьяна буланова, политика