https://ria.ru/20210709/vybory-1740555331.html

"Новые люди" передали в ЦИК документы для заверения списка кандидатов

"Новые люди" передали в ЦИК документы для заверения списка кандидатов - РИА Новости, 09.07.2021

"Новые люди" передали в ЦИК документы для заверения списка кандидатов

Партия "Новые люди" представила в ЦИК России документы для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Госдумы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T10:04

2021-07-09T10:04

2021-07-09T11:07

партия "новые люди"

сардана авксентьева

госдума рф

политика

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Партия "Новые люди" представила в ЦИК России документы для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Госдумы, передает корреспондент РИА Новости.Федеральную часть списка возглавили председатель "Новых людей" Алексей Нечаев и бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева.Партия представила в ЦИК документы для заверения федерального списка партии и списка кандидатов по одномандатным округам.Как сообщил Нечаев, в федеральном списке партии 239 кандидатов, по одномандатным округам - 214."Теперь ждём проверки этого списка и надеемся на успешное прохождение и этого этапа избирательной кампании. Среди кандидатов люди, которые уже очень много делают для своих регионов, для жителей. Для них поход во власть - это способ ещё больше делать для своих людей. Наши кандидаты - это лидеры сообществ: урбанистов, экологов, родителей", - сказал лидер партии журналистам.Его советник Авксентьева назвала отличительной чертой "Новых людей" намерение развивать регионы."Считаю, что нашей отличительной чертой от остальных партий является сильная региональная повестка, мы говорим о необходимости развития регионов, поддержки регионов", - добавила советник лидера партии.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210707/gosduma-1740270410.html

https://ria.ru/20210706/vybory-1740077128.html

https://ria.ru/20210707/vybory-1740206811.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

партия "новые люди", сардана авксентьева, госдума рф, политика