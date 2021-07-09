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Минэкономразвития улучшило прогноз по росту ВВП России на 2021 год

Минэкономразвития улучшило прогноз по росту ВВП России на 2021 год - РИА Новости, 09.07.2021

Минэкономразвития улучшило прогноз по росту ВВП России на 2021 год

Министерство экономического развития пересмотрело в позитивную сторону оценку роста валового внутреннего продукта России в 2021 году, теперь ведомство... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T01:30

2021-07-09T01:30

2021-07-09T05:23

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

экономика

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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Министерство экономического развития пересмотрело в позитивную сторону оценку роста валового внутреннего продукта России в 2021 году, теперь ведомство прогнозирует рост в 3,8 процента вместо 2,9 процента, которых ожидало ранее. Это следует из письма МЭР, направленного в регионы, документ есть в распоряжении РИА Новости.Подлинность письма подтвердили в МЭР. Как пояснили в ведомстве, пересмотре оценок связан с улучшением динамики спроса. При этом прогноз по росту валового внутреннего продукта на следующий и 2023-2024 годы остался на прежнем уровне в 3,2 процента и 3 процента соответственно.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), экономика