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Чижов посоветовал Западу не беспокоиться из-за "возвращения России"
Чижов посоветовал Западу не беспокоиться из-за "возвращения России" - РИА Новости, 09.07.2021
Чижов посоветовал Западу не беспокоиться из-за "возвращения России"
Запад не должен беспокоиться из-за возвращения России на международную арену, заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов в пятницу на форуме,... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T19:41
2021-07-09T20:23
россия
владимир чижов
евросоюз
джо байден
европа
сша
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АФИНЫ, 9 июл — РИА Новости. Запад не должен беспокоиться из-за возвращения России на международную арену, заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов в пятницу на форуме, организованном журналом The Economist. Изложение его выступления распространили организаторы форума.Комментируя лозунг нового президента США Джо Байдена "Америка вернулась", он отметил, что в последние годы наметилась противоположная тенденция — Россия вернулась. Однако жители Запада не должны беспокоиться о том, что в этом есть какой-то имперский реваншизм, добавил он."Мы смотрим в будущее без чувства неудовлетворенности и советуем всем поступать так же", — сказал Чижов.Говоря о том, что Китай быстрее других стран восстанавливается после пандемии, Чижов сказал, что нынешняя роль этой страны – это не историческая аномалия, а возвращение к естественному порядку вещей, поскольку она был крупнейшей экономикой в мире на протяжении многих веков.Он также затронул тему многополярности и нестабильности сегодняшнего мира. Чижов подчеркнув, что, если путь в будущее будут направлять фобии и стереотипы, тогда мировая система снова станет биполярной, с США и Европой с одной стороны и с Китаем и Россией с другой.Постпред также подчеркнул, что сегодня ни одна страна не может выиграть ядерную войну и не может победить коронавирус в одиночку. Он отметил необходимость коллективной работы на основе равенства и взаимного уважения над общими решениями для стабильности и устойчивости всей международной системы.
https://ria.ru/20210705/putin-1739821352.html
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россия, владимир чижов, евросоюз, джо байден, европа, сша, в мире
Чижов посоветовал Западу не беспокоиться из-за "возвращения России"
19:41 09.07.2021 (обновлено: 20:23 09.07.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол, постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
Чрезвычайный и полномочный посол, постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк

Постпред России при ЕС Чижов посоветовал Западу не беспокоиться из-за "возвращения России"

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АФИНЫ, 9 июл — РИА Новости. Запад не должен беспокоиться из-за возвращения России на международную арену, заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов в пятницу на форуме, организованном журналом The Economist.
Изложение его выступления распространили организаторы форума.
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Комментируя лозунг нового президента США Джо Байдена "Америка вернулась", он отметил, что в последние годы наметилась противоположная тенденция — Россия вернулась. Однако жители Запада не должны беспокоиться о том, что в этом есть какой-то имперский реваншизм, добавил он.
"Мы смотрим в будущее без чувства неудовлетворенности и советуем всем поступать так же", — сказал Чижов.
Говоря о том, что Китай быстрее других стран восстанавливается после пандемии, Чижов сказал, что нынешняя роль этой страны – это не историческая аномалия, а возвращение к естественному порядку вещей, поскольку она был крупнейшей экономикой в мире на протяжении многих веков.
Он также затронул тему многополярности и нестабильности сегодняшнего мира. Чижов подчеркнув, что, если путь в будущее будут направлять фобии и стереотипы, тогда мировая система снова станет биполярной, с США и Европой с одной стороны и с Китаем и Россией с другой.
Постпред также подчеркнул, что сегодня ни одна страна не может выиграть ядерную войну и не может победить коронавирус в одиночку. Он отметил необходимость коллективной работы на основе равенства и взаимного уважения над общими решениями для стабильности и устойчивости всей международной системы.
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