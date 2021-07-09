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Спецпредставитель Байдена по климату Керри посетит Россию 12-15 июля
Спецпредставитель Байдена по климату Керри посетит Россию 12-15 июля - РИА Новости, 09.07.2021
Спецпредставитель Байдена по климату Керри посетит Россию 12-15 июля
Спецпредставитель президента США Джо Байдена по вопросам климата Джон Керри посетит 12-15 июля Москву для переговоров с российскими властями на курируемую им... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T03:24
2021-07-09T03:24
джон керри
джо байден
москва
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политика
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ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Спецпредставитель президента США Джо Байдена по вопросам климата Джон Керри посетит 12-15 июля Москву для переговоров с российскими властями на курируемую им тему, сообщил госдепартамент."Специальный президентский представитель по климату Джон Керри посетит Москву с 12 по 15 июля для встреч с российскими официальными лицами и обсуждения различных путей расширения глобальных климатических амбиций", - говорится в сообщении.Поиск путей преодоления глобального климатического кризиса был обозначен как перспективное направление российско-американского сотрудничества на июньской встрече президентов двух стран в Женеве.
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джон керри, джо байден, москва, сша, политика
Спецпредставитель Байдена по климату Керри посетит Россию 12-15 июля
03:24 09.07.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЭкс-госсекретарь США Джон Керри
Экс-госсекретарь США Джон Керри - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Спецпредставитель президента США по климату Джон Керри посетит Россию 12-15 июля

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Спецпредставитель президента США Джо Байдена по вопросам климата Джон Керри посетит 12-15 июля Москву для переговоров с российскими властями на курируемую им тему, сообщил госдепартамент.
"Специальный президентский представитель по климату Джон Керри посетит Москву с 12 по 15 июля для встреч с российскими официальными лицами и обсуждения различных путей расширения глобальных климатических амбиций", - говорится в сообщении.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
Вчера, 20:19
Захарова подтвердила встречу Лаврова и Керри в Москве
Поиск путей преодоления глобального климатического кризиса был обозначен как перспективное направление российско-американского сотрудничества на июньской встрече президентов двух стран в Женеве.
 
Джон КерриДжо БайденМоскваСШАПолитика
 
 
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