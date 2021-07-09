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Спецпредставитель Байдена по климату Керри посетит Россию 12-15 июля
Спецпредставитель Байдена по климату Керри посетит Россию 12-15 июля - РИА Новости, 09.07.2021
Спецпредставитель Байдена по климату Керри посетит Россию 12-15 июля
Спецпредставитель президента США Джо Байдена по вопросам климата Джон Керри посетит 12-15 июля Москву для переговоров с российскими властями на курируемую им... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T03:24
2021-07-09T03:24
2021-07-09T03:24
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ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Спецпредставитель президента США Джо Байдена по вопросам климата Джон Керри посетит 12-15 июля Москву для переговоров с российскими властями на курируемую им тему, сообщил госдепартамент."Специальный президентский представитель по климату Джон Керри посетит Москву с 12 по 15 июля для встреч с российскими официальными лицами и обсуждения различных путей расширения глобальных климатических амбиций", - говорится в сообщении.Поиск путей преодоления глобального климатического кризиса был обозначен как перспективное направление российско-американского сотрудничества на июньской встрече президентов двух стран в Женеве.
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джон керри, джо байден, москва, сша, политика
Спецпредставитель Байдена по климату Керри посетит Россию 12-15 июля
Спецпредставитель президента США по климату Джон Керри посетит Россию 12-15 июля