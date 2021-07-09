https://ria.ru/20210709/vizit-1740535063.html

Спецпредставитель Байдена по климату Керри посетит Россию 12-15 июля

Спецпредставитель Байдена по климату Керри посетит Россию 12-15 июля - РИА Новости, 09.07.2021

Спецпредставитель Байдена по климату Керри посетит Россию 12-15 июля

Спецпредставитель президента США Джо Байдена по вопросам климата Джон Керри посетит 12-15 июля Москву для переговоров с российскими властями на курируемую им... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T03:24

2021-07-09T03:24

2021-07-09T03:24

джон керри

джо байден

москва

сша

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/149503/99/1495039921_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_fad8e7a58a7a4e32605450502a0b90ad.jpg

ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Спецпредставитель президента США Джо Байдена по вопросам климата Джон Керри посетит 12-15 июля Москву для переговоров с российскими властями на курируемую им тему, сообщил госдепартамент."Специальный президентский представитель по климату Джон Керри посетит Москву с 12 по 15 июля для встреч с российскими официальными лицами и обсуждения различных путей расширения глобальных климатических амбиций", - говорится в сообщении.Поиск путей преодоления глобального климатического кризиса был обозначен как перспективное направление российско-американского сотрудничества на июньской встрече президентов двух стран в Женеве.

https://ria.ru/20210708/vstrecha-1740515880.html

москва

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джон керри, джо байден, москва, сша, политика