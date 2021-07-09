https://ria.ru/20210709/viza-1740536521.html

Египетский дипломат рассказал, как российские туристы могут получить визу

Египетский дипломат рассказал, как российские туристы могут получить визу - РИА Новости, 09.07.2021

Египетский дипломат рассказал, как российские туристы могут получить визу

Россияне, отправляющиеся на отдых в Египет, могут получить визу в аэропорту по прилете в страну, заявил РИА Новости советник египетского посольства в Москве... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T05:03

2021-07-09T05:03

2021-07-09T14:56

туризм

россия

египет

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Россияне, отправляющиеся на отдых в Египет, могут получить визу в аэропорту по прилете в страну, заявил РИА Новости советник египетского посольства в Москве Ахмад Абд-Элмуиз.Египетское посольство и консульство принимают россиян, но из-за пандемии нужно записаться на прием заранее на сайте дипмиссии. "Мы работаем регулярно и готовы предоставить любое количество виз", — подчеркнул Абд-Элмуиз.Россиянам, привитым "Спутником V", не требуется справка с отрицательным ПЦР-тестом, необходим только сертификат, подтверждающий получение двух компонентов вакцины. "От граждан, которые не получили вакцину, требуется одно из двух: либо тест ПЦР, проведенный в течение 72 часов, либо тест ПЦР, проведенный в аэропортах в Египте, в таком случае требуется карантин несколько часов до получения результатов анализа. Если анализ отрицательный, проблем не будет", — уточнил дипломат.Авиасообщение между Россией и Египтом было прервано в 2015 году после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом, в результате которого погибли 224 человека. Ответственность за катастрофу взяла на себя одна из террористических организаций. В 2018 году после усиления мер безопасности в аэропорту Каира полеты из России в египетскую столицу возобновились. В апреле нынешнего года президенты России и Египта договорились о восстановлении авиасообщения между российскими городами и курортами на Красном море Хургада и Шарм-эш-Шейх.В четверг Владимир Путин отменил свой указ от 2015 года о запрете полетов на курорты Египта и рекомендацию туроператорам и турагентам воздерживаться от продажи туров в эту страну.

https://ria.ru/20210708/egipet-1740423199.html

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