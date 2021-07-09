Защита Винника представила документы о вмешательстве в расследование США
15:14 09.07.2021 (обновлено: 15:33 09.07.2021)
Адвокаты Винника представили документы о вмешательстве в расследование со стороны США
АФИНЫ, 9 июл - РИА Новости. Министерство юстиции США и американское посольство в Афинах напрямую вмешивались в дело россиянина Александра Винника, а греческое министерство юстиции просило разрешения Вашингтона на действия с носителями информации, свидетельствуют документы, предоставленные РИА Новости адвокатами Винника.
Это, в частности, переписка между минюстом Греции и минюстом США.
Сотрудница минюста Греции Катерина Захараки, согласно документам, просит у американцев разрешения поделиться с посольством США в Греции твёрдым диском с копией материалов по делу.
© РИА НовостиДокументы, предоставленные РИА Новости адвокатами Александра Винника, свидетельствующие о вмешательстве США в дело Винника
1 из 7
Документы, предоставленные РИА Новости адвокатами Александра Винника, свидетельствующие о вмешательстве США в дело Винника
© РИА НовостиДокументы, предоставленные РИА Новости адвокатами Александра Винника, свидетельствующие о вмешательстве США в дело Винника
2 из 7
Документы, предоставленные РИА Новости адвокатами Александра Винника, свидетельствующие о вмешательстве США в дело Винника
© РИА НовостиДокументы, предоставленные РИА Новости адвокатами Александра Винника, свидетельствующие о вмешательстве США в дело Винника
3 из 7
Документы, предоставленные РИА Новости адвокатами Александра Винника, свидетельствующие о вмешательстве США в дело Винника
© РИА НовостиДокументы, предоставленные РИА Новости адвокатами Александра Винника, свидетельствующие о вмешательстве США в дело Винника
4 из 7
Документы, предоставленные РИА Новости адвокатами Александра Винника, свидетельствующие о вмешательстве США в дело Винника
© РИА НовостиДокументы, предоставленные РИА Новости адвокатами Александра Винника, свидетельствующие о вмешательстве США в дело Винника
5 из 7
Документы, предоставленные РИА Новости адвокатами Александра Винника, свидетельствующие о вмешательстве США в дело Винника
© РИА НовостиДокументы, предоставленные РИА Новости адвокатами Александра Винника, свидетельствующие о вмешательстве США в дело Винника
6 из 7
Документы, предоставленные РИА Новости адвокатами Александра Винника, свидетельствующие о вмешательстве США в дело Винника
© РИА НовостиДокументы, предоставленные РИА Новости адвокатами Александра Винника, свидетельствующие о вмешательстве США в дело Винника
7 из 7
Документы, предоставленные РИА Новости адвокатами Александра Винника, свидетельствующие о вмешательстве США в дело Винника
1 из 7
Документы, предоставленные РИА Новости адвокатами Александра Винника, свидетельствующие о вмешательстве США в дело Винника
2 из 7
Документы, предоставленные РИА Новости адвокатами Александра Винника, свидетельствующие о вмешательстве США в дело Винника
3 из 7
Документы, предоставленные РИА Новости адвокатами Александра Винника, свидетельствующие о вмешательстве США в дело Винника
4 из 7
Документы, предоставленные РИА Новости адвокатами Александра Винника, свидетельствующие о вмешательстве США в дело Винника
5 из 7
Документы, предоставленные РИА Новости адвокатами Александра Винника, свидетельствующие о вмешательстве США в дело Винника
6 из 7
Документы, предоставленные РИА Новости адвокатами Александра Винника, свидетельствующие о вмешательстве США в дело Винника
7 из 7
Документы, предоставленные РИА Новости адвокатами Александра Винника, свидетельствующие о вмешательстве США в дело Винника
"Да, у вас есть наше разрешение дать диск атташе по правовым вопросам посольства США", - ответила Дебора Гэйнас (Deborah M Gaynus) из министерства юстиции США.
Решения суда в Греции запрещали выдавать изъятые у Винника материалы американской стороне. Однако ранее опубликованные документы свидетельствовали, что эти решения нарушались греческой стороной. В другом письме американцы дают разрешение, чтобы "Александр Винник имел право на изучение его требований в соответствии с греческим законодательством".
Винник был арестован 25 июля 2017 года на полуострове Халкидики в Греции по просьбе США. Власти США обвинили его в том, что он занимался легализацией доходов от преступной деятельности с помощью обмена криптовалют через биткоин-биржу BTC-e, и отмыл не менее 4 миллиардов долларов. В США Виннику грозит 55 лет тюрьмы, то есть фактически пожизненное заключение. Выдачи Винника также требовали Россия и Франция.
В конце ноября 2018 года Винник начал голодовку, протестуя против судебного произвола и постоянного нарушения его прав, требуя выдать его в Россию. Винник заявил, что является политическим заключенным и заложником греческих властей, использующих его для решения своих задач. 21 февраля 2019 года Винник временно прекратил голодовку. В нарушение конституции Винника держали в тюрьме в Греции без судебного решения 30 месяцев. Конституция Греции запрещает держать человека без суда более 18 месяцев.
В декабре 2019 года министр юстиции Греции издал решение о поочередной выдаче Винника во Францию, США и Россию.
Франция обвиняла его в том, что он занимался вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки, причем в то время, когда находился в греческой тюрьме.
Во Франции Винник был оправдан по 19 из 20 обвинений, предъявленным французскими властями. Апелляционный суд оставил приговор – пять лет тюрьмы по американскому обвинению, считающемуся не уголовным преступлением, а проступком.
Мать Винника Вера Винник сейчас находится в Афинах.