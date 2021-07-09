Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210709/vinnik-1740623448.html
Защита Винника представила документы о вмешательстве в расследование США
Защита Винника представила документы о вмешательстве в расследование США - РИА Новости, 09.07.2021
Защита Винника представила документы о вмешательстве в расследование США
Министерство юстиции США и американское посольство в Афинах напрямую вмешивались в дело россиянина Александра Винника, а греческое министерство юстиции просило... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T15:14
2021-07-09T15:33
александр винник
франция
греция
афины
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156064/29/1560642914_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_48f8ede493130bd6846fd485f7e7e2c1.jpg
АФИНЫ, 9 июл - РИА Новости. Министерство юстиции США и американское посольство в Афинах напрямую вмешивались в дело россиянина Александра Винника, а греческое министерство юстиции просило разрешения Вашингтона на действия с носителями информации, свидетельствуют документы, предоставленные РИА Новости адвокатами Винника.Это, в частности, переписка между минюстом Греции и минюстом США.Сотрудница минюста Греции Катерина Захараки, согласно документам, просит у американцев разрешения поделиться с посольством США в Греции твёрдым диском с копией материалов по делу."Да, у вас есть наше разрешение дать диск атташе по правовым вопросам посольства США", - ответила Дебора Гэйнас (Deborah M Gaynus) из министерства юстиции США.Решения суда в Греции запрещали выдавать изъятые у Винника материалы американской стороне. Однако ранее опубликованные документы свидетельствовали, что эти решения нарушались греческой стороной. В другом письме американцы дают разрешение, чтобы "Александр Винник имел право на изучение его требований в соответствии с греческим законодательством".Винник был арестован 25 июля 2017 года на полуострове Халкидики в Греции по просьбе США. Власти США обвинили его в том, что он занимался легализацией доходов от преступной деятельности с помощью обмена криптовалют через биткоин-биржу BTC-e, и отмыл не менее 4 миллиардов долларов. В США Виннику грозит 55 лет тюрьмы, то есть фактически пожизненное заключение. Выдачи Винника также требовали Россия и Франция.В конце ноября 2018 года Винник начал голодовку, протестуя против судебного произвола и постоянного нарушения его прав, требуя выдать его в Россию. Винник заявил, что является политическим заключенным и заложником греческих властей, использующих его для решения своих задач. 21 февраля 2019 года Винник временно прекратил голодовку. В нарушение конституции Винника держали в тюрьме в Греции без судебного решения 30 месяцев. Конституция Греции запрещает держать человека без суда более 18 месяцев.В декабре 2019 года министр юстиции Греции издал решение о поочередной выдаче Винника во Францию, США и Россию.Франция обвиняла его в том, что он занимался вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки, причем в то время, когда находился в греческой тюрьме.Во Франции Винник был оправдан по 19 из 20 обвинений, предъявленным французскими властями. Апелляционный суд оставил приговор – пять лет тюрьмы по американскому обвинению, считающемуся не уголовным преступлением, а проступком.Как сообщила мать Винника РИА Новости, тюремные власти Франции планируют освободить Винника 21 августа и экстрадировать его в Грецию, соответствующие документы уже переданы Виннику.Мать Винника Вера Винник сейчас находится в Афинах.
https://ria.ru/20210709/pytki-1740539823.html
https://ria.ru/20210628/vinnik-1738957259.html
https://ria.ru/20210528/vinnik-1734581479.html
франция
греция
афины
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/156064/29/1560642914_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_7f7b9dfaced9b44360edc2880e96cc05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр винник, франция, греция, афины, сша, в мире
Защита Винника представила документы о вмешательстве в расследование США
15:14 09.07.2021 (обновлено: 15:33 09.07.2021)
 
© РИА Новости / Геннадий МельникРоссиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Геннадий Мельник

Адвокаты Винника представили документы о вмешательстве в расследование со стороны США

Читать ria.ru в
АФИНЫ, 9 июл - РИА Новости. Министерство юстиции США и американское посольство в Афинах напрямую вмешивались в дело россиянина Александра Винника, а греческое министерство юстиции просило разрешения Вашингтона на действия с носителями информации, свидетельствуют документы, предоставленные РИА Новости адвокатами Винника.
Это, в частности, переписка между минюстом Греции и минюстом США.
Александр Винник - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
07:13
Мать Винника рассказала об условиях содержания сына во французской тюрьме
Сотрудница минюста Греции Катерина Захараки, согласно документам, просит у американцев разрешения поделиться с посольством США в Греции твёрдым диском с копией материалов по делу.
© РИА НовостиДокументы, предоставленные РИА Новости адвокатами Александра Винника, свидетельствующие о вмешательстве США в дело Винника
Документы, предоставленные РИА Новости адвокатами Александра Винника, свидетельствующие о вмешательстве США в дело Винника
1 из 7
Документы, предоставленные РИА Новости адвокатами Александра Винника, свидетельствующие о вмешательстве США в дело Винника
© РИА Новости
© РИА НовостиДокументы, предоставленные РИА Новости адвокатами Александра Винника, свидетельствующие о вмешательстве США в дело Винника
Документы, предоставленные РИА Новости адвокатами Александра Винника, свидетельствующие о вмешательстве США в дело Винника
2 из 7
Документы, предоставленные РИА Новости адвокатами Александра Винника, свидетельствующие о вмешательстве США в дело Винника
© РИА Новости
© РИА НовостиДокументы, предоставленные РИА Новости адвокатами Александра Винника, свидетельствующие о вмешательстве США в дело Винника
Документы, предоставленные РИА Новости адвокатами Александра Винника, свидетельствующие о вмешательстве США в дело Винника
3 из 7
Документы, предоставленные РИА Новости адвокатами Александра Винника, свидетельствующие о вмешательстве США в дело Винника
© РИА Новости
© РИА НовостиДокументы, предоставленные РИА Новости адвокатами Александра Винника, свидетельствующие о вмешательстве США в дело Винника
Документы, предоставленные РИА Новости адвокатами Александра Винника, свидетельствующие о вмешательстве США в дело Винника
4 из 7
Документы, предоставленные РИА Новости адвокатами Александра Винника, свидетельствующие о вмешательстве США в дело Винника
© РИА Новости
© РИА НовостиДокументы, предоставленные РИА Новости адвокатами Александра Винника, свидетельствующие о вмешательстве США в дело Винника
Документы, предоставленные РИА Новости адвокатами Александра Винника, свидетельствующие о вмешательстве США в дело Винника
5 из 7
Документы, предоставленные РИА Новости адвокатами Александра Винника, свидетельствующие о вмешательстве США в дело Винника
© РИА Новости
© РИА НовостиДокументы, предоставленные РИА Новости адвокатами Александра Винника, свидетельствующие о вмешательстве США в дело Винника
Документы, предоставленные РИА Новости адвокатами Александра Винника, свидетельствующие о вмешательстве США в дело Винника
6 из 7
Документы, предоставленные РИА Новости адвокатами Александра Винника, свидетельствующие о вмешательстве США в дело Винника
© РИА Новости
© РИА НовостиДокументы, предоставленные РИА Новости адвокатами Александра Винника, свидетельствующие о вмешательстве США в дело Винника
Документы, предоставленные РИА Новости адвокатами Александра Винника, свидетельствующие о вмешательстве США в дело Винника
7 из 7
Документы, предоставленные РИА Новости адвокатами Александра Винника, свидетельствующие о вмешательстве США в дело Винника
© РИА Новости
1 из 7
Документы, предоставленные РИА Новости адвокатами Александра Винника, свидетельствующие о вмешательстве США в дело Винника
© РИА Новости
2 из 7
Документы, предоставленные РИА Новости адвокатами Александра Винника, свидетельствующие о вмешательстве США в дело Винника
© РИА Новости
3 из 7
Документы, предоставленные РИА Новости адвокатами Александра Винника, свидетельствующие о вмешательстве США в дело Винника
© РИА Новости
4 из 7
Документы, предоставленные РИА Новости адвокатами Александра Винника, свидетельствующие о вмешательстве США в дело Винника
© РИА Новости
5 из 7
Документы, предоставленные РИА Новости адвокатами Александра Винника, свидетельствующие о вмешательстве США в дело Винника
© РИА Новости
6 из 7
Документы, предоставленные РИА Новости адвокатами Александра Винника, свидетельствующие о вмешательстве США в дело Винника
© РИА Новости
7 из 7
Документы, предоставленные РИА Новости адвокатами Александра Винника, свидетельствующие о вмешательстве США в дело Винника
© РИА Новости
"Да, у вас есть наше разрешение дать диск атташе по правовым вопросам посольства США", - ответила Дебора Гэйнас (Deborah M Gaynus) из министерства юстиции США.
Решения суда в Греции запрещали выдавать изъятые у Винника материалы американской стороне. Однако ранее опубликованные документы свидетельствовали, что эти решения нарушались греческой стороной. В другом письме американцы дают разрешение, чтобы "Александр Винник имел право на изучение его требований в соответствии с греческим законодательством".
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
28 июня, 19:11
Защита Винника подала жалобу на приговор французского суда
Винник был арестован 25 июля 2017 года на полуострове Халкидики в Греции по просьбе США. Власти США обвинили его в том, что он занимался легализацией доходов от преступной деятельности с помощью обмена криптовалют через биткоин-биржу BTC-e, и отмыл не менее 4 миллиардов долларов. В США Виннику грозит 55 лет тюрьмы, то есть фактически пожизненное заключение. Выдачи Винника также требовали Россия и Франция.
В конце ноября 2018 года Винник начал голодовку, протестуя против судебного произвола и постоянного нарушения его прав, требуя выдать его в Россию. Винник заявил, что является политическим заключенным и заложником греческих властей, использующих его для решения своих задач. 21 февраля 2019 года Винник временно прекратил голодовку. В нарушение конституции Винника держали в тюрьме в Греции без судебного решения 30 месяцев. Конституция Греции запрещает держать человека без суда более 18 месяцев.
В декабре 2019 года министр юстиции Греции издал решение о поочередной выдаче Винника во Францию, США и Россию.
Франция обвиняла его в том, что он занимался вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки, причем в то время, когда находился в греческой тюрьме.
Во Франции Винник был оправдан по 19 из 20 обвинений, предъявленным французскими властями. Апелляционный суд оставил приговор – пять лет тюрьмы по американскому обвинению, считающемуся не уголовным преступлением, а проступком.
Как сообщила мать Винника РИА Новости, тюремные власти Франции планируют освободить Винника 21 августа и экстрадировать его в Грецию, соответствующие документы уже переданы Виннику.
Мать Винника Вера Винник сейчас находится в Афинах.
Россиянин Александр Винник - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
28 мая, 13:27
Защита Винника потребовала снять с россиянина обвинения в отмывании денег
 
Александр ВинникФранцияГрецияАфиныСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:38СК попросил арестовать главу егорьевского МВД
16:35Авиацию ЦВО задействуют в тушении природных пожаров в Челябинской области
16:34В Совфеде призвали подумать о конструктивных шагах в диалоге России и ЕС
16:33В Калининграде в результате стрельбы пострадали три человека
16:29Доказать искусственное происхождение коронавируса невозможно, заявил врач
16:27В Госдуме обвинили Литву в постановке инцидента на брифинге Санчеса
16:25Зеленский сменил пресс-секретаря
16:20МАКС-2021 откроют для посетителей на пять дней вместо трех
16:16Эпидемиолог назвал один из симптомов дельта-штамма коронавируса
16:15У посетителей МАКС-2021 потребуют QR-код или отрицательный ПЦР
16:15В Москве задержали двух мужчин, продававших фальшивые медицинские справки
16:14Немец потребовал от Германии компенсацию за нападение на СССР
16:09Верховный суд подтвердил взыскание с Навального по иску мясокомбината
16:08США внесли в черный список три российские компании
16:08Эпидемиолог рассказал, когда беременным лучше проводить вакцинацию
16:06Защита обжаловала признание ФБК* экстремистской организацией
16:04Эпидемиолог назвал условие, при котором коронавирус будет реже мутировать
16:04Путину доверяют 64,6 процента россиян, показал опрос
16:01Эпидемиолог объяснил недоверие россиян к вакцинации
15:57Эпидемиолог рассказал, кто наиболее уязвим к дельта-штамму
Лента новостейМолния