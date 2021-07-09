https://ria.ru/20210709/vinnik-1740623448.html

Защита Винника представила документы о вмешательстве в расследование США

Защита Винника представила документы о вмешательстве в расследование США - РИА Новости, 09.07.2021

Защита Винника представила документы о вмешательстве в расследование США

Министерство юстиции США и американское посольство в Афинах напрямую вмешивались в дело россиянина Александра Винника, а греческое министерство юстиции просило... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T15:14

2021-07-09T15:14

2021-07-09T15:33

александр винник

франция

греция

афины

сша

в мире

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АФИНЫ, 9 июл - РИА Новости. Министерство юстиции США и американское посольство в Афинах напрямую вмешивались в дело россиянина Александра Винника, а греческое министерство юстиции просило разрешения Вашингтона на действия с носителями информации, свидетельствуют документы, предоставленные РИА Новости адвокатами Винника.Это, в частности, переписка между минюстом Греции и минюстом США.Сотрудница минюста Греции Катерина Захараки, согласно документам, просит у американцев разрешения поделиться с посольством США в Греции твёрдым диском с копией материалов по делу."Да, у вас есть наше разрешение дать диск атташе по правовым вопросам посольства США", - ответила Дебора Гэйнас (Deborah M Gaynus) из министерства юстиции США.Решения суда в Греции запрещали выдавать изъятые у Винника материалы американской стороне. Однако ранее опубликованные документы свидетельствовали, что эти решения нарушались греческой стороной. В другом письме американцы дают разрешение, чтобы "Александр Винник имел право на изучение его требований в соответствии с греческим законодательством".Винник был арестован 25 июля 2017 года на полуострове Халкидики в Греции по просьбе США. Власти США обвинили его в том, что он занимался легализацией доходов от преступной деятельности с помощью обмена криптовалют через биткоин-биржу BTC-e, и отмыл не менее 4 миллиардов долларов. В США Виннику грозит 55 лет тюрьмы, то есть фактически пожизненное заключение. Выдачи Винника также требовали Россия и Франция.В конце ноября 2018 года Винник начал голодовку, протестуя против судебного произвола и постоянного нарушения его прав, требуя выдать его в Россию. Винник заявил, что является политическим заключенным и заложником греческих властей, использующих его для решения своих задач. 21 февраля 2019 года Винник временно прекратил голодовку. В нарушение конституции Винника держали в тюрьме в Греции без судебного решения 30 месяцев. Конституция Греции запрещает держать человека без суда более 18 месяцев.В декабре 2019 года министр юстиции Греции издал решение о поочередной выдаче Винника во Францию, США и Россию.Франция обвиняла его в том, что он занимался вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки, причем в то время, когда находился в греческой тюрьме.Во Франции Винник был оправдан по 19 из 20 обвинений, предъявленным французскими властями. Апелляционный суд оставил приговор – пять лет тюрьмы по американскому обвинению, считающемуся не уголовным преступлением, а проступком.Как сообщила мать Винника РИА Новости, тюремные власти Франции планируют освободить Винника 21 августа и экстрадировать его в Грецию, соответствующие документы уже переданы Виннику.Мать Винника Вера Винник сейчас находится в Афинах.

https://ria.ru/20210709/pytki-1740539823.html

https://ria.ru/20210628/vinnik-1738957259.html

https://ria.ru/20210528/vinnik-1734581479.html

франция

греция

афины

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр винник, франция, греция, афины, сша, в мире