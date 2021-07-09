https://ria.ru/20210709/vinnik-1740539986.html

Мать Винника просит правительство Греции вернуть сына к детям в Россию

Мать Винника просит правительство Греции вернуть сына к детям в Россию - РИА Новости, 09.07.2021

Мать Винника просит правительство Греции вернуть сына к детям в Россию

Вера Винник, мать россиянина Александра Винника, которому грозит экстрадиция в США, призывает власти Греции вернуть сына в Россию к его детям, не видевшим отца... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T07:17

2021-07-09T07:17

2021-07-09T07:17

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АФИНЫ, 9 июл - РИА Новости. Вера Винник, мать россиянина Александра Винника, которому грозит экстрадиция в США, призывает власти Греции вернуть сына в Россию к его детям, не видевшим отца четыре года.Вера Винник находится в Греции."Я запросила встречу с министром юстиции, чтобы подать ему прошение, чтобы он отменил свое решение об экстрадиции Саши в Америку в связи с тем, что поменялись условия. У Саши умерла жена, двое детей остались одни. Я хочу попросить от имени детей, от своего имени, принять человеческое решение", - сказала РИА Новости мать россиянина.По ее словам, абсурдность обвинений была доказана на суде во Франции.Винник был арестован 25 июля 2017 года на полуострове Халкидики в Греции по просьбе США. Власти США обвинили его в том, что он занимался легализацией доходов от преступной деятельности с помощью обмена криптовалют через биткоин-биржу BTC-e, и отмыл не менее 4 миллиардов долларов. В США Виннику грозит 55 лет тюрьмы, то есть фактически пожизненное заключение.Выдачи Винника также требовали Россия и Франция. Франция обвиняла его в том, что он занимался вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки, причем в то время, когда находился в греческой тюрьме. Во Франции Винник был оправдан по 19 из 20 обвинений, предъявленным французскими властями. Апелляционный суд оставил приговор – пять лет тюрьмы по американскому обвинению, считающемуся не уголовным преступлением, а проступком."Сашу во Франции после того, как подали апелляцию, ведь оправдали практически по всем пунктам. Остается один незначительный. И судьи, и все знают, что это фейк, это неправда, но судьи не могли оправдать его полностью, иначе надо было бы извиняться перед человеком за то, что его держали в тюрьме, унесли столько лет жизни. Ни один судья такого не признает", - сказала Вера Винник."И теперь я хочу попросить министра юстиции Греции. На кону стоит жизнь детей, которые остались без мамы. Ведь маму отобрали, ее просто убили этой трагедией, случившейся в Греции. Моя невестка заболела на фоне этой трагедии, у нее случился рак головного мозга. Мы боролись как могли, но ничего не смогли сделать, ничего абсолютно. Дети теперь одни. Отняли мать и отнимают отца. Разве это гуманно?" – сказала она.Жена Александра Винника умерла в ноябре 2020 года, у него двое малолетних детей."Мне было бы не обидно, если бы сын был виноват. Но когда убили мою невестку, а я другого слова не нахожу, это невыносимо. Вы не можете себе представить боль, когда закрываешь своему ребенку глаза. Больно от несправедливости, от беззакония, которое творят с моим сыном. Ни один европейский закон к россиянам не применяется, они говорят, что "эти законы для вас не действуют". Я обращаюсь ко всему миру: люди, разве так можно поступать с людьми? Разве так можно поступать с детьми?" - сказала Вера Винник.По ее словам, дети очень много пережили."Для них была трагедия, когда у них на глазах арестовали отца, когда они восемь часов сидели на пляже и боялись идти в номер. Потом они видели, как заболела их мама, как она менялась все время, как ей было больно. Дети все это переживали. Сейчас дети в тяжелом психологическом состоянии. Сейчас детям ужасно тяжело. Они часто стали болеть, и сейчас они болеют. Они, забившись в угол, плачут постоянно", - сказала она."Я хочу обратиться к правительству Греции, к премьер-министру Греции, к президенту Греции, к министру юстиции – пожалуйста, не делайте детей сиротами, верните отца детям. Прошу вас! Вы отняли у моих внуков мать, так не отнимайте отца, не делайте их сиротами", - сказала Вера Винник.По ее словам, пока нет никакой определенности, когда будет встреча с министром юстиции.Мать Винника хотела бы встретиться также с уполномоченным по правам человека и попросить его посодействовать гуманному разрешению проблемы. "Мы сейчас не справляемся с этой трагедией", - сказала она.

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россия, александр винник, франция, греция, сша, в мире