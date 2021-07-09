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Мать Винника рассказала, когда его освободят из тюрьмы во Франции
Мать Винника рассказала, когда его освободят из тюрьмы во Франции - РИА Новости, 09.07.2021
Мать Винника рассказала, когда его освободят из тюрьмы во Франции
Российского специалиста по информационным технологиям Александра Винник должны освободить из французской тюрьмы 21 августа и после этого экстрадировать в... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T07:08
2021-07-09T07:08
россия
александр винник
франция
греция
сша
в мире
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АФИНЫ, 9 июл – РИА Новости. Российского специалиста по информационным технологиям Александра Винник должны освободить из французской тюрьмы 21 августа и после этого экстрадировать в Грецию, сообщила РИА Новости его мать Вера Винник.Апелляционный суд Парижа 24 июня оправдал Винника по 19 выдвинутым против него обвинениям, в частности, касающимся создания вредоносной программы Locky, и в то же время подтвердил обвинения в отмывании денег в составе организованной группировки (считается не уголовным преступлением, а проступком) и оставил в силе пятилетний срок тюремного заключения. Поскольку Винник четыре года находится в заключении, он имеет право на досрочное освобождение."Его освободят из французской тюрьмы 20 или 21 августа 2021 года, через полтора месяца. Ему дали бумаги об этом. Но его же привезут в Грецию", - сказала Вера Винник.Винник был арестован 25 июля 2017 года на полуострове Халкидики в Греции по просьбе США. Власти США обвинили его в том, что он занимался легализацией доходов от преступной деятельности с помощью обмена криптовалют через биткоин-биржу BTC-e и отмыл не менее 4 миллиардов долларов. В США Виннику грозит 55 лет тюрьмы, вину он не признал. Выдачи Винника также требовали Россия и Франция. Франция обвиняла его в том, что он занимался вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки, причем в то время, когда находился в греческой тюрьме.В конце ноября 2018 года Винник начал голодовку, протестуя против судебного произвола и постоянного нарушения его прав, требуя выдать его в Россию. Винник заявил, что является политическим заключенным и заложником греческих властей, использующих его для решения своих задач. В феврале 2019 года Винник временно прекратил голодовку. В нарушение конституции Винника держали в тюрьме в Греции без судебного решения 30 месяцев. Конституция Греции запрещает держать человека без суда более 18 месяцев.В декабре 2019 года министр юстиции Греции издал решение о поочередной выдаче Винника во Францию, США и Россию.Таким образом, Винник должен быть возвращен в Грецию."Его экстрадируют в Грецию, и начнется этот же кошмар. Начнут возить по всем тюрьмам, опять начнут ломать его, унижать. Хотя он ни на территории Греции, ни на территории Франции, в которой он никогда не был (до экстрадиции), ни на территории Америки, которая составила весь этот бред с обвинениями, он не совершал противоправных действий. У меня с ним доверительные отношения, и он мне говорил, что никогда не делал ничего противозаконного", - сказала мать россиянина.
https://ria.ru/20210628/vinnik-1738957259.html
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россия, александр винник, франция, греция, сша, в мире
Мать Винника рассказала, когда его освободят из тюрьмы во Франции
07:08 09.07.2021
 
© РИА Новости / Геннадий МельникРоссиянин Александр Винник
Россиянин Александр Винник - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Геннадий Мельник

Мать Винника рассказала, когда его освободят из французской тюрьмы и экстрадируют в Грецию

Читать ria.ru в
АФИНЫ, 9 июл – РИА Новости. Российского специалиста по информационным технологиям Александра Винник должны освободить из французской тюрьмы 21 августа и после этого экстрадировать в Грецию, сообщила РИА Новости его мать Вера Винник.
Апелляционный суд Парижа 24 июня оправдал Винника по 19 выдвинутым против него обвинениям, в частности, касающимся создания вредоносной программы Locky, и в то же время подтвердил обвинения в отмывании денег в составе организованной группировки (считается не уголовным преступлением, а проступком) и оставил в силе пятилетний срок тюремного заключения. Поскольку Винник четыре года находится в заключении, он имеет право на досрочное освобождение.
"Его освободят из французской тюрьмы 20 или 21 августа 2021 года, через полтора месяца. Ему дали бумаги об этом. Но его же привезут в Грецию", - сказала Вера Винник.
Винник был арестован 25 июля 2017 года на полуострове Халкидики в Греции по просьбе США. Власти США обвинили его в том, что он занимался легализацией доходов от преступной деятельности с помощью обмена криптовалют через биткоин-биржу BTC-e и отмыл не менее 4 миллиардов долларов. В США Виннику грозит 55 лет тюрьмы, вину он не признал. Выдачи Винника также требовали Россия и Франция. Франция обвиняла его в том, что он занимался вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки, причем в то время, когда находился в греческой тюрьме.
Александр Винник - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
28 июня, 19:11
Защита Винника подала жалобу на приговор французского суда
В конце ноября 2018 года Винник начал голодовку, протестуя против судебного произвола и постоянного нарушения его прав, требуя выдать его в Россию. Винник заявил, что является политическим заключенным и заложником греческих властей, использующих его для решения своих задач. В феврале 2019 года Винник временно прекратил голодовку. В нарушение конституции Винника держали в тюрьме в Греции без судебного решения 30 месяцев. Конституция Греции запрещает держать человека без суда более 18 месяцев.
В декабре 2019 года министр юстиции Греции издал решение о поочередной выдаче Винника во Францию, США и Россию.
Таким образом, Винник должен быть возвращен в Грецию.
"Его экстрадируют в Грецию, и начнется этот же кошмар. Начнут возить по всем тюрьмам, опять начнут ломать его, унижать. Хотя он ни на территории Греции, ни на территории Франции, в которой он никогда не был (до экстрадиции), ни на территории Америки, которая составила весь этот бред с обвинениями, он не совершал противоправных действий. У меня с ним доверительные отношения, и он мне говорил, что никогда не делал ничего противозаконного", - сказала мать россиянина.
 
РоссияАлександр ВинникФранцияГрецияСШАВ мире
 
 
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