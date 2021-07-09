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Ученые оценили эффективность коктейля из вакцин Sinovac и AstraZeneca

Ученые оценили эффективность коктейля из вакцин Sinovac и AstraZeneca - РИА Новости, 09.07.2021

Ученые оценили эффективность коктейля из вакцин Sinovac и AstraZeneca

Таиландские ученые провели серию экспериментов на добровольцах и установили, что коктейль из двух доз вакцины Sinovac и одной дозы AstraZeneca способен создать... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T21:56

2021-07-09T21:56

2021-07-09T21:56

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БАНГКОК, 9 июл – РИА Новости. Таиландские ученые провели серию экспериментов на добровольцах и установили, что коктейль из двух доз вакцины Sinovac и одной дозы AstraZeneca способен создать у человека достаточный иммунитет для противостояния штамму "дельта" COVID-19, в то время как две дозы Sinovac эффективны для штамма "альфа", но неспособны гарантировать достаточное повышение сопротивляемости организма штамму "дельта".Об этом говорится в представленном таиландским властям докладе группы медиков, основные выводы которого публикует в пятницу в своем аккаунте в социальной сети Facebook один из авторов доклада, профессор медицинского факультета Чулалонгкорнского университета и глава Центра исследования новых заболеваний университета и таиландского Красного Креста доктор Тхирават Хемачутха.Исследованием с участием добровольцев из числа медицинского персонала, работающего с больными COVID-19, и пациентов, показало, что две дозы Sinovac легко справляются с задачей создания иммунитета к штамму "альфа" коронавируса, но не вырабатывают достаточного иммунитета против штамма "дельта".В то же время коктейль из одной дозы Sinovac и одной дозы AstraZeneca увеличивает количество антител в организме до более высокого уровня, чем две дозы Sinovac (более 90% эффективности по сравнению с 80 – 90% соответственно), а последовательное применение двух доз Sinovac и одной дозы AstraZeneca дает эффективность до 99%, резко повышая иммунитет и к альфа, и к дельта-штамму коронавируса, сообщает ученый."Главный результат исследования в том, что формула 2Sinovac + 1AstraZeneca обеспечивает достаточный иммунитет против штамма "дельта" и может быть временным решением для иммунизации медицинского персонала и работников первого эшелона, постоянно имеющих дело с больными, и потому подвергающих свое здоровье огромному риску", - написал профессор Хемачутха."Сейчас у нас в распоряжении нет достаточного количества мРНК-вакцин, которые легче справляются с задачами по штамму "дельта", но есть в нужном количестве Sinovac и AstraZeneca. В период, пока мы ожидаем поставок мРНК-вакцин, можно было бы использовать испытанную нами комбинацию препаратов", - считает ученый.В пятницу на брифинге для СМИ в Доме правительства Таиланда в Бангкоке помощник пресс-секретаря правительственного Центра по контролю и борьбе с коронавирусной инфекцией Апхисамай Сирангсан сообщила, что Центром принято решение использовать партию мРНК-препарата Pfizer, обещанную Таиланду США на безвозмездной основе, для дополнительной (бустерной) вакцинации медицинских работников первого эшелона, ранее уже получивших две дозы вакцины Sinovac или AstraZeneca, еще одной дозой американо-германского препарата.

https://radiosputnik.ria.ru/20210709/delta-1740580422.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210709/shtamm-1740650323.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, facebook, красный крест, astrazeneca , бангкок, сша, таиланд