https://ria.ru/20210709/vaktsinatsiya-1740631481.html

Эпидемиолог объяснил недоверие россиян к вакцинации

Эпидемиолог объяснил недоверие россиян к вакцинации - РИА Новости, 09.07.2021

Эпидемиолог объяснил недоверие россиян к вакцинации

Недоверие граждан к вакцинации является следствием фейков в медиаполе, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора,... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T16:01

2021-07-09T16:01

2021-07-09T16:01

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

александр горелов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Недоверие граждан к вакцинации является следствием фейков в медиаполе, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов."На мой взгляд, слишком много непрофессиональной и фейковой информации, связанной с вакцинацией в медиаполе", - сказал он в эфире радио "Говорит Москва", отвечая на вопрос о недоверии к прививкам.Горелов подчеркнул, что доверять нужно профессионалам и получать информацию из официальных, медицинских каналов, так как врачи нацелены на сохранение здоровья людей.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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