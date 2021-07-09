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Эпидемиолог объяснил недоверие россиян к вакцинации
Эпидемиолог объяснил недоверие россиян к вакцинации - РИА Новости, 09.07.2021
Эпидемиолог объяснил недоверие россиян к вакцинации
Недоверие граждан к вакцинации является следствием фейков в медиаполе, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора,... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T16:01
2021-07-09T16:01
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
александр горелов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Недоверие граждан к вакцинации является следствием фейков в медиаполе, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов."На мой взгляд, слишком много непрофессиональной и фейковой информации, связанной с вакцинацией в медиаполе", - сказал он в эфире радио "Говорит Москва", отвечая на вопрос о недоверии к прививкам.Горелов подчеркнул, что доверять нужно профессионалам и получать информацию из официальных, медицинских каналов, так как врачи нацелены на сохранение здоровья людей.
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вакцинация россиян от covid-19, александр горелов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Эпидемиолог объяснил недоверие россиян к вакцинации
16:01 09.07.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник в центре вакцинации от COVID-19 на стадионе "Лужники" в Москве
Медицинский сотрудник в центре вакцинации от COVID-19 на стадионе Лужники в Москве - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Эпидемиолог Роспотребнадзора Горелов считает недоверие граждан к вакцинации следствием фейков

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Недоверие граждан к вакцинации является следствием фейков в медиаполе, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
"На мой взгляд, слишком много непрофессиональной и фейковой информации, связанной с вакцинацией в медиаполе", - сказал он в эфире радио "Говорит Москва", отвечая на вопрос о недоверии к прививкам.
Горелов подчеркнул, что доверять нужно профессионалам и получать информацию из официальных, медицинских каналов, так как врачи нацелены на сохранение здоровья людей.
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